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16:11, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba
Politika
GÃ¼ncelleme: 14:10, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Belarus'ta
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Belarus'ta

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 12.10'da Belarus'un baÅŸkenti Minsk'e vardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±Â Minsk UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda, Belarus BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Vladimir Semahsko, DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Oleg KravÃ§enko ve TÃ¼rkiye'nin Minsk BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kezban Nilvana Darama ile diÄŸer ilgililer karÅŸÄ±ladÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m ve beraberindekilere, uÃ§aktan iniÅŸlerinde milli kÄ±yafetleriyle iki Belaruslu genÃ§ kÄ±z tuz ve ekmek ikram etti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir parÃ§a ekmeÄŸi tuza banarak yedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡iÄŸdem Karaaslan, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ ile AK Parti DÃ¼zce Milletvekili ve TÃ¼rkiye-Belarus ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Fevai Arslan da Belarus'a geldi.



Ä°lgili Konular baÅŸbakan yÄ±ldÄ±rÄ±m TÃ¼rkiye Belarus
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