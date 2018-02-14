GÃ¼ncelleme: 14:10, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Belarus'ta

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±Â Minsk UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda, Belarus BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Vladimir Semahsko, DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Oleg KravÃ§enko ve TÃ¼rkiye'nin Minsk BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kezban Nilvana Darama ile diÄŸer ilgililer karÅŸÄ±ladÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m ve beraberindekilere, uÃ§aktan iniÅŸlerinde milli kÄ±yafetleriyle iki Belaruslu genÃ§ kÄ±z tuz ve ekmek ikram etti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir parÃ§a ekmeÄŸi tuza banarak yedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡iÄŸdem Karaaslan, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ ile AK Parti DÃ¼zce Milletvekili ve TÃ¼rkiye-Belarus ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Fevai Arslan da Belarus'a geldi.