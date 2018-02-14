ABD Suriye’ye silah yığmaya devam edecek

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 2019 mali yılı bütçesi kapsamında SDG ismini kullanan PYD/PKK örgütünün de faydalanacağı Suriye’de DEAŞ ile mücadele kapsamında 550 milyon dolar ayrılması "Washington’un önümüzdeki yıl da Suriye’ye silah yığacağını" gösteriyor.
2018 mali yılı bütçesinde Muhtemel Denizaşırı Operasyonlar Fonu kapsamında Suriye’de “Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti” adı altında aralarında PYD/PKK’nın da bulunduğu gruplara 500 milyon dolar ayıran ABD, hafta başında açıklanan 2019 mali yılı bütçe teklifinde ise 300 milyon doları eğit-donat ve 250 milyon doları sınır güvenliği ihtiyaçları olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı.
AA muhabirinin Pentagon’dan edindiği ve savaş fonu olarak bilinen Muhtemel Denizaşırı Operasyonlar fonunun alt kalemlerine ilişkin belgede, Suriye’de DEAŞ ile mücadele etmek üzere 25 bin milis kuvvetinin eğitildiği ve 5 bin milisin de eğitilmekte olduğu ifade edilirken, ayrılan 500 milyon dolarlık bütçenin 393 milyon dolarının silah ve ekipmanlara ayrıldığı ifade edildi.
Suriye'deki eğit-donat programı kapsamında desteklenen gruplara verilen silahlar arasında tanksavar ve roketatar gibi ağır silahlar var.
Söz konusu silah listesinde 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfek yer alırken, 3 bin Rus yapımı RPG-7 roketatar, toplam bin adet Amerikan yapımı AT-4 ve Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldı. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün de verilen ekipmanlar arasında yer aldı.
Pentagon, 2018 bütçesi kapsamında verilmesi planlanan silahların ne kadarının verildiği konusunda açıklama yapmazken, bölgeden gelen haberlere göre ABD, SDG ismini kullanan PYD/PKK unsurlarına şu anda kadar 4 bininin üzerinde tır ile silah ve ekipman gönderdi.
Beyaz Saray mayıs ayı başında Suriye’de PYD/PKK terör örgütüne Rakka operasyonu kapsamında silah ve ekipman vermesi için Pentagon'a yetki vermişti. PYD/PKK, ABD’nin Suriye’de tedarik ettiği silahları bugüne kadar gayriresmi olarak alsa da Pentagon örgüte silah verdiğini reddediyordu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısında Kongreden DEAŞ ile mücadele kapsamında, SDG ismini kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300 milyon, “DEAŞ karşıtı misyona ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları” için de 250 milyon dolar olmak üzere toplam 550 milyon dolar talep etmişti.
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ABD 2019 mali yılı bütçesinden SDG ismini kullanan PYD/PKK’nın da faydalanacağı Suriye’de DEAŞ ile mücadele kapsamında 550 milyon dolar ayrılması, "ABD'nin Suriye’ye silah yığmaya devam edeceği" anlamına geliyor.
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