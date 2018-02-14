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Avrupa
GÃ¼ncelleme: 14:55, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

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BM raporunda Afrin Ã§arpÄ±tmasÄ±
BM raporunda Afrin Ã§arpÄ±tmasÄ±
Foto: ArÅŸiv

BM Ä°nsani Durum Koordinasyon Ofisi'nin raporunda, Afrin ile ilgili bir Ã§ok yanlÄ±ÅŸ bilgi yer aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsani Durum Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Afrin'deki sivillerin kentten Ã§Ä±kmasÄ±na izin verildiÄŸi, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise merkeze doÄŸru gÃ¶Ã§ ettikleri iddia edilse de gerÃ§ekte PYD/PKK, sivilleri kent merkezine zorla yÃ¶nlendiriyor. Merkezdeki muhtemel Ã§atÄ±ÅŸmalarda sivilleri canlÄ± kalkan yapmaya hazÄ±rlanan Ã¶rgÃ¼t, kentten Ã§Ä±kmak isteyenlerden yÃ¼ksek miktarda rÃ¼ÅŸvet alÄ±yor.

OCHA, 7 Åžubat'ta "Suriyeâ€™nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki son geliÅŸmeler" konulu bir rapor yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. Raporda Afrin ile ilgili yer verilen bir Ã§ok bilginin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

BM raporunda Afrin iÃ§inde internete eriÅŸimin kesik olduÄŸunu belirtilirken, bÃ¶lgedeki AA muhabirleri,Â  PYD/PKK'nÄ±n internetin halkÄ±n bilgi alma ve iletiÅŸim imkanÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlamak iÃ§in kasÄ±tlÄ± olarak kestiÄŸini ifade ediyor.

BM raporunda yer verilen diÄŸer yanlÄ±ÅŸ bir bilgi de Afrin-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± dolaylarÄ±nda yaÅŸayan halkÄ±n merkeze gÃ¶Ã§ etmesine iliÅŸkin.

EsasenÂ PYD/PKK, halkÄ± canlÄ± kalkan olarak kullanma stratejisi Ã§erÃ§evesinde sivilleri zorla ilÃ§e merkezine doÄŸru gÃ¶Ã§ ettiriyor. Ã–rgÃ¼t ayrÄ±ca, sivillerin yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Afrin kent merkezinin Ã§evresine hendekler kazÄ±p savunma duvarlarÄ± Ã¶rÃ¼yor.

PYD/PKKÂ bÃ¶ylece, halkÄ±n bÃ¶lgeden ayrÄ±lmasÄ±na izin vermeyerek kent merkezinde muhtemel bir Ã§atÄ±ÅŸmada sivilleri canlÄ± kalkan olarak kullanmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Bunun yanÄ± sÄ±ra kendilerini halkÄ±n arasÄ±na saklamaya Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶rgÃ¼t, harekata karÅŸÄ± propagandasÄ±nÄ± sivil Ã¶lÃ¼mleri Ã¼zerine kurmayÄ± planlÄ±yor.

Rapordaki bir diÄŸer iddia da Afrin'deki PYD/PKK elebaÅŸlarÄ±nÄ±n 6 Åžubatâ€™ta Afrinâ€™li olmayan birÃ§ok sivilin rejimin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere gitmelerine izin verdiÄŸi.

Bunun aksine, PYD/PKK, Afrinli olmayan ve kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan sivillerden yÃ¼ksek miktarda rÃ¼ÅŸvet alÄ±yor.

AÄ°LELERÄ° PARÃ‡ALIYOR

BM raporunda PYD/PKK'nÄ±n aileleri parÃ§aladÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸine naif bir ÅŸekilde, "erkek yetiÅŸkinlere konulan hareket serbestisi kÄ±sÄ±tlamalarÄ± nedeniyle" ÅŸeklinde deÄŸiniliyor ve kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n ÅŸehirden ayrÄ±lmalarÄ±na izin verildiÄŸi iddia ediliyor.

PYD/PKK'nÄ±n Afrin'deki aileleri, erkekleri zorla silah altÄ±na alarak parÃ§aladÄ±ÄŸÄ±, AA'nÄ±n geÃ§en temmuz ayÄ±ndaki haberinde duyurulmuÅŸtu.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n Afrin'in kÃ¶ylerinde geÃ§en senenin ortasÄ±nda kurduÄŸu ve "Ã¶z savunma" adÄ±nÄ± verdiÄŸi gÃ¼Ã§teki terÃ¶ristlerinin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rmak iÃ§in genÃ§leri zorla silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±, kÃ¶ylerin sakinlerinin bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n eline dÃ¼ÅŸmemek iÃ§in Ã§evredeki daÄŸlara sÄ±ÄŸÄ±nÄ±rken, bazÄ±larÄ±nÄ±n nispeten daha gÃ¼venli bÃ¶lgelerde saklandÄ±ÄŸÄ± AA'nÄ±n haberinde ifade edilmiÅŸti.

PYD/PKK ayrÄ±ca, kaÃ§an oÄŸullarÄ± geri dÃ¶nmeye ve Ã¶rgÃ¼te katÄ±lmaya zorlamak iÃ§in 60 yaÅŸÄ±nÄ± aÅŸmamÄ±ÅŸ Ã§ok sayÄ±da babayÄ± rehin tutuyor.

OKULDAN CEPHEYE SÃœRÃœYOR

BM, raporunda Afrin'de eÄŸitimin "askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtiyor. Ancak bunu nedenine iliÅŸkin bilgi verilmese de eÄŸitim Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n evlerinden ve okullarÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan zorla ve tehditle alÄ±narak cepheye sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yaygÄ±n bir bilgi.

SÄ°VÄ°L HALKI KORKUTMAYI AMAÃ‡LIYOR

BM raporunda Azez bÃ¶lgesinin 3, 4 ve 5 Åžubat tarihlerinde hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bunlarÄ±n birinde TÃ¼rkiyeâ€™ye tedaviye giden bir ailenin aracÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonucu bir Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 6 Ã§ocuÄŸun yaralandÄ±ÄŸÄ± ifadelerine yer veriliyor.

Oysa raporda geÃ§en sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±lar PYD/PKK tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Azez'deki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, PYD/PKK Afrin'den, 3 Åžubat'ta Azez'deki bir pazara 7 fÃ¼ze fÄ±rlatmÄ±ÅŸ, pazardaki 4 sivil yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. 4 Åžubat'ta da Azez'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±na, roket saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemiÅŸ, Ã¶len ve yaralanan olmamÄ±ÅŸtÄ±. Raporda geÃ§en 5 Åžubat tarihli saldÄ±rÄ±yÄ± da, Afrin'deki PYD/PKK, Bafilun DaÄŸÄ±'ndan ateÅŸlediÄŸi fÃ¼zeyle gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ, 1 sivil Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 5 sivil yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Hadiseler AA tarafÄ±ndan haberleÅŸtirilmiÅŸti.

PYD/PKK, Afrin Ã¼zerinden Hatay ve Kilis'i hedef aldÄ±ÄŸÄ± gibi, Azez'deki sivil yerleÅŸimleri de sÄ±k sÄ±k vuruyor. Ã–rgÃ¼t, FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinin tamamÄ±nÄ± tehdit ediyor.

Ã–rgÃ¼t, TSK ve Ã–SO'nun Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda farklÄ± yÃ¶nlerden eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± Azez, Kilis ve Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki sivilleri doÄŸrudan hedef almaya devam ediyor.

SU SIKINTISI YOK

BM'nin raporunda Afrin su ÅŸebekesinin TSK'nÄ±n bir baraja dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle 27 Ocak 2018 tarihinde iÅŸlevsiz kaldÄ±ÄŸÄ± savunuluyor.

Aksine, Afrin'de terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lan kÃ¶ylerdeki siviller, verdikleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ demeÃ§lerde, TSK ve Ã–SO'nun temiz su saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hayvanlarÄ±na dahi zarar vermediÄŸini, gÄ±da ve diÄŸer tÃ¼rlÃ¼ yardÄ±m malzemeleri saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

AyrÄ±ca AA'nÄ±n Afrin iÃ§indeki muhabirleri, ilÃ§ede su altyapÄ±sÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rmediÄŸini ve su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â 



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