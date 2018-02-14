BM raporunda Afrin Ã§arpÄ±tmasÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsani Durum Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Afrin'deki sivillerin kentten Ã§Ä±kmasÄ±na izin verildiÄŸi, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise merkeze doÄŸru gÃ¶Ã§ ettikleri iddia edilse de gerÃ§ekte PYD/PKK, sivilleri kent merkezine zorla yÃ¶nlendiriyor. Merkezdeki muhtemel Ã§atÄ±ÅŸmalarda sivilleri canlÄ± kalkan yapmaya hazÄ±rlanan Ã¶rgÃ¼t, kentten Ã§Ä±kmak isteyenlerden yÃ¼ksek miktarda rÃ¼ÅŸvet alÄ±yor.
OCHA, 7 Åžubat'ta "Suriyeâ€™nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki son geliÅŸmeler" konulu bir rapor yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. Raporda Afrin ile ilgili yer verilen bir Ã§ok bilginin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
BM raporunda Afrin iÃ§inde internete eriÅŸimin kesik olduÄŸunu belirtilirken, bÃ¶lgedeki AA muhabirleri,Â PYD/PKK'nÄ±n internetin halkÄ±n bilgi alma ve iletiÅŸim imkanÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlamak iÃ§in kasÄ±tlÄ± olarak kestiÄŸini ifade ediyor.
BM raporunda yer verilen diÄŸer yanlÄ±ÅŸ bir bilgi de Afrin-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± dolaylarÄ±nda yaÅŸayan halkÄ±n merkeze gÃ¶Ã§ etmesine iliÅŸkin.
EsasenÂ PYD/PKK, halkÄ± canlÄ± kalkan olarak kullanma stratejisi Ã§erÃ§evesinde sivilleri zorla ilÃ§e merkezine doÄŸru gÃ¶Ã§ ettiriyor. Ã–rgÃ¼t ayrÄ±ca, sivillerin yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Afrin kent merkezinin Ã§evresine hendekler kazÄ±p savunma duvarlarÄ± Ã¶rÃ¼yor.
PYD/PKKÂ bÃ¶ylece, halkÄ±n bÃ¶lgeden ayrÄ±lmasÄ±na izin vermeyerek kent merkezinde muhtemel bir Ã§atÄ±ÅŸmada sivilleri canlÄ± kalkan olarak kullanmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Bunun yanÄ± sÄ±ra kendilerini halkÄ±n arasÄ±na saklamaya Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶rgÃ¼t, harekata karÅŸÄ± propagandasÄ±nÄ± sivil Ã¶lÃ¼mleri Ã¼zerine kurmayÄ± planlÄ±yor.
Rapordaki bir diÄŸer iddia da Afrin'deki PYD/PKK elebaÅŸlarÄ±nÄ±n 6 Åžubatâ€™ta Afrinâ€™li olmayan birÃ§ok sivilin rejimin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere gitmelerine izin verdiÄŸi.
Bunun aksine, PYD/PKK, Afrinli olmayan ve kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan sivillerden yÃ¼ksek miktarda rÃ¼ÅŸvet alÄ±yor.
BM raporunda PYD/PKK'nÄ±n aileleri parÃ§aladÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸine naif bir ÅŸekilde, "erkek yetiÅŸkinlere konulan hareket serbestisi kÄ±sÄ±tlamalarÄ± nedeniyle" ÅŸeklinde deÄŸiniliyor ve kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n ÅŸehirden ayrÄ±lmalarÄ±na izin verildiÄŸi iddia ediliyor.
PYD/PKK'nÄ±n Afrin'deki aileleri, erkekleri zorla silah altÄ±na alarak parÃ§aladÄ±ÄŸÄ±, AA'nÄ±n geÃ§en temmuz ayÄ±ndaki haberinde duyurulmuÅŸtu.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n Afrin'in kÃ¶ylerinde geÃ§en senenin ortasÄ±nda kurduÄŸu ve "Ã¶z savunma" adÄ±nÄ± verdiÄŸi gÃ¼Ã§teki terÃ¶ristlerinin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rmak iÃ§in genÃ§leri zorla silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±, kÃ¶ylerin sakinlerinin bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n eline dÃ¼ÅŸmemek iÃ§in Ã§evredeki daÄŸlara sÄ±ÄŸÄ±nÄ±rken, bazÄ±larÄ±nÄ±n nispeten daha gÃ¼venli bÃ¶lgelerde saklandÄ±ÄŸÄ± AA'nÄ±n haberinde ifade edilmiÅŸti.
PYD/PKK ayrÄ±ca, kaÃ§an oÄŸullarÄ± geri dÃ¶nmeye ve Ã¶rgÃ¼te katÄ±lmaya zorlamak iÃ§in 60 yaÅŸÄ±nÄ± aÅŸmamÄ±ÅŸ Ã§ok sayÄ±da babayÄ± rehin tutuyor.
BM, raporunda Afrin'de eÄŸitimin "askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtiyor. Ancak bunu nedenine iliÅŸkin bilgi verilmese de eÄŸitim Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n evlerinden ve okullarÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan zorla ve tehditle alÄ±narak cepheye sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yaygÄ±n bir bilgi.
BM raporunda Azez bÃ¶lgesinin 3, 4 ve 5 Åžubat tarihlerinde hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bunlarÄ±n birinde TÃ¼rkiyeâ€™ye tedaviye giden bir ailenin aracÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonucu bir Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 6 Ã§ocuÄŸun yaralandÄ±ÄŸÄ± ifadelerine yer veriliyor.
Oysa raporda geÃ§en sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±lar PYD/PKK tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Azez'deki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, PYD/PKK Afrin'den, 3 Åžubat'ta Azez'deki bir pazara 7 fÃ¼ze fÄ±rlatmÄ±ÅŸ, pazardaki 4 sivil yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. 4 Åžubat'ta da Azez'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±na, roket saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemiÅŸ, Ã¶len ve yaralanan olmamÄ±ÅŸtÄ±. Raporda geÃ§en 5 Åžubat tarihli saldÄ±rÄ±yÄ± da, Afrin'deki PYD/PKK, Bafilun DaÄŸÄ±'ndan ateÅŸlediÄŸi fÃ¼zeyle gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ, 1 sivil Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 5 sivil yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Hadiseler AA tarafÄ±ndan haberleÅŸtirilmiÅŸti.
PYD/PKK, Afrin Ã¼zerinden Hatay ve Kilis'i hedef aldÄ±ÄŸÄ± gibi, Azez'deki sivil yerleÅŸimleri de sÄ±k sÄ±k vuruyor. Ã–rgÃ¼t, FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinin tamamÄ±nÄ± tehdit ediyor.
Ã–rgÃ¼t, TSK ve Ã–SO'nun Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda farklÄ± yÃ¶nlerden eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± Azez, Kilis ve Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki sivilleri doÄŸrudan hedef almaya devam ediyor.
BM'nin raporunda Afrin su ÅŸebekesinin TSK'nÄ±n bir baraja dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle 27 Ocak 2018 tarihinde iÅŸlevsiz kaldÄ±ÄŸÄ± savunuluyor.
Aksine, Afrin'de terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lan kÃ¶ylerdeki siviller, verdikleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ demeÃ§lerde, TSK ve Ã–SO'nun temiz su saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hayvanlarÄ±na dahi zarar vermediÄŸini, gÄ±da ve diÄŸer tÃ¼rlÃ¼ yardÄ±m malzemeleri saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor.
AyrÄ±ca AA'nÄ±n Afrin iÃ§indeki muhabirleri, ilÃ§ede su altyapÄ±sÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rmediÄŸini ve su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, ÃœrdÃ¼n'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°ran'dan Suriye'deki gÃ¼Ã§lerini geri Ã§ekmesini istiyoruz" dedi
Avrupa BirliÄŸi'nin ABD'den baÄŸÄ±msÄ±z PESCO savunma iÅŸbirliÄŸi kurmasÄ± sonrasÄ±, Amerikan savunma ÅŸirketlerinin AB projelerine dahil edilmesi istendi
BM Ä°nsani Durum Koordinasyon Ofisi'nin raporunda, Afrin ile ilgili bir Ã§ok yanlÄ±ÅŸ bilgi yer aldÄ±
ABD 2019 mali yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esinden SDG ismini kullanan PYD/PKKâ€™nÄ±n da faydalanacaÄŸÄ± Suriyeâ€™de DEAÅž ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 550 milyon dolar ayrÄ±lmasÄ±, "ABD'nin Suriyeâ€™ye silah yÄ±ÄŸmaya devam edeceÄŸi" anlamÄ±na geliyor.
Ä°srail istihbarat birimlerinin Trump yÃ¶netimi ile bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda eski baÅŸkan Obama'nÄ±n ekibi tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, cezaevlerindeki ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼mlerle ilgili Ã¼lkenin lideri Hamaney'in tutumunu eleÅŸtirdi.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, nÃ¼kleer mÃ¼zakereler sÄ±rasÄ±nda telefonunun dinlendiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼
EtrafÄ±ndaki sularÄ±n balÄ±k zengini olmasÄ± sebebiyle Uganda ve Kenya arasÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa sebep olan Migingo adasÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± balÄ±kÃ§Ä±lar Ã§ekiyor
ABD Kongresine sunulan istihbarat raporunda YPG'nin "PKK'nÄ±n Suriye'deki milis gÃ¼cÃ¼" ve "otonom bir bÃ¶lge arayÄ±ÅŸÄ±nda" olduÄŸu belirtildi
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK yanlÄ±sÄ± sosyal medya hesaplarÄ±, DoÄŸu GutalÄ± ve Filistinli Ã§ocuklarÄ± Afrin'de gibi paylaÅŸÄ±rken Esad rejimi askerlerine ait fotoÄŸrafÄ± TÃ¼rk askerine aitmiÅŸ gibi gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
Belarus Devlet BaÅŸkanÄ± KGAÃ– ordularÄ±nÄ± modernize etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Hayye, MÄ±sÄ±r Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Kamil ile ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±, Filistin meselesi, Gazze Åžeridi'ndeki krizler, Ä°srail'in Yahudi iÅŸgal birimleri ve Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± ile ilgili meseleleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Pentagon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BinbaÅŸÄ± Galloway, Suriyeâ€™de sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi iÃ§in talep edilen 250 milyon dolarÄ±n ana odaÄŸÄ±nÄ±n Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Galloway, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra AA muhabirine ulaÅŸarak sÃ¶z konusu fon hakkÄ±nda dÃ¼zeltme yaptÄ±.
Ã–zbekistan'da Ä°ngiltere merkezli Ã¼cretsiz hukuki yardÄ±m portalÄ± aÃ§Ä±lacak
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nun, Venezuela ve Libya'nÄ±n oy kullanma hakkÄ±nÄ± 3 sene iÃ§inde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Esad rejiminin Suriye'de sivillere karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±tlar olmasÄ± halinde kimyasal silahlarÄ±n bulunduÄŸu yeri vuracaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±