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ABD savunma şirketlerinin gözü PESCO'da
ABD savunma şirketlerinin gözü PESCO'da

Avrupa Birliği'nin ABD'den bağımsız PESCO savunma işbirliği kurması sonrası, Amerikan savunma şirketlerinin AB projelerine dahil edilmesi istendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

NATO savunma bakanları bugün görüşmelerde bulunmak üzere bir araya geldi.

Transatlantik ittifakın en önemli üyelerinden ikisi olan Washington ve Ankara. ABD'nin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, Türkiye Suriye'deki operasyonlarında DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleden ödün vermişti.

NATO'nun Brüksel'deki karargahında yapılacak iki günlük toplantıda, ittifakın 21. yüzyılda yaşadığı savaşların zorlukları, özellikle de siber saldırılar için NATO'nun komuta yapısında meydana gelecek değişiklikler ve Rusya'nın saldırgan politikası görüşülecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile üst düzey ABD'li yetkililerin bloğun savunma antlaşmasıyla ilgili endişelerini dile getirdiği görüşmenin ardından gözler PESCO'ya yöneldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg doğru dengenin sağlanabileceğini söyleyerek, NATO savunma bakanlarıyla görüşmek üzere geldiği toplantı sonrasında "Bu çabalar Avrupa ile Kuzey Amerika arasında daha adil bir yük paylaşımına katkıda bulunabilir" dedi.

Eski Norveç başkanı gazetecilere verdiği demeçte, "NATO ve AB rekabet etmeye başlarsa, hiçbir anlamı kalmayacak. Avrupa müttefikleri, savunmanın, Avrupa'nın korunmasının NATO'ya bağımlı olduğunun kesinlikle farkındalar" dedi.

PESCO olarak bilinen AB'nin savunma sözleşmesi, yeni askeri teçhizat geliştirmek, işbirliği ve karar alma süreçlerini geliştirmek için birçok projeyi de barındırıyor.

Salı günü ABD'nin NATO büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, AB'ye ABD savunma şirketlerini işbirliği projelerinden çıkarırlarsa bunun ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunarak PESCO üzerindeki baskıyı artırdı.

TÜRKİYE - YPG VE ABD

Geçen ay Türkiye'nin Suriye sınırındaki terör örgütü YPG'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, örgüte silah yardımı yapan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye arasında yüksek bir gerilim oluşturmuştu.

Türkiye YPG'yi "terörist" bir grup olarak görürken, Birleşik Devletler Suriye'deki DEAŞ'ı bahane ederek YPG ile yakın işbirliği içinde çalışıyor ve Ankara'yı öfkelendiren silahlar vermeye devam ediyor.

ABD büyükelçisi Hutchison, Türkiye'nin önemli bir müttefik olarak kalacağını ve iki tarafın da anlaşmazlığı çözmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bugün toplantının oturum aralarında mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşecek.

 



İlgili Konular PESCO NATO AB NATO Savunma Bakanları
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