ABD Ä°ran'Ä±n Suriye'den Ã§ekilmesini istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'a gelen ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, ÃœrdÃ¼nlÃ¼ mevkidaÅŸÄ± Eymen es-Safedi ile bakanlÄ±k binasÄ±nda bir araya geldi.
Tillerson, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ran ile Ä°srail arasÄ±nda Suriye'de yaÅŸanan son geliÅŸmeler nedeniyle endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± belirterek, "Ä°ran'dan Suriye'deki gÃ¼Ã§lerini geri Ã§ekmesini istiyoruz." dedi.
Ä°ran'Ä±n ayrÄ±ca LÃ¼bnan'daki Hizbullah'Ä± da etkilediÄŸine iÅŸaret eden Tillerson, askeri gÃ¼Ã§lerin hÃ¼kÃ¼metin idaresi altÄ±nda olduÄŸu Ã¶zgÃ¼r ve baÄŸÄ±msÄ±z bir devletin inÅŸasÄ±nÄ± desteklediklerini ifade etti.
Tillerson, yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirmeyi planladÄ±ÄŸÄ± Beyrut ziyaretinde "LÃ¼bnanlÄ± liderlerle, demokrasi sÃ¼reci ve Ã¼lkenin geleceÄŸine iliÅŸkin konularÄ±n" ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
ÃœRDÃœN'E 6 BÄ°N 375 MÄ°LYAR DOLAR YARDIM
Safedi ve Tillerson ayrÄ±ca, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki stratejik ortaklÄ±k Ã§erÃ§evesinde; ABD'nin ÃœrdÃ¼n'e 5 yÄ±l boyunca senelik 1,275 milyar dolar yardÄ±m yapmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren bir mutabakat zaptÄ± imzaladÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, TÃ¼rkiye, MÄ±sÄ±r, ÃœrdÃ¼n, LÃ¼bnan ve Kuveyt'i kapsayan OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda MÄ±sÄ±r ve Kuveyt'i ziyaret etmiÅŸti.
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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, ÃœrdÃ¼n'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°ran'dan Suriye'deki gÃ¼Ã§lerini geri Ã§ekmesini istiyoruz" dedi
Avrupa BirliÄŸi'nin ABD'den baÄŸÄ±msÄ±z PESCO savunma iÅŸbirliÄŸi kurmasÄ± sonrasÄ±, Amerikan savunma ÅŸirketlerinin AB projelerine dahil edilmesi istendi
BM Ä°nsani Durum Koordinasyon Ofisi'nin raporunda, Afrin ile ilgili bir Ã§ok yanlÄ±ÅŸ bilgi yer aldÄ±
ABD 2019 mali yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esinden SDG ismini kullanan PYD/PKKâ€™nÄ±n da faydalanacaÄŸÄ± Suriyeâ€™de DEAÅž ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 550 milyon dolar ayrÄ±lmasÄ±, "ABD'nin Suriyeâ€™ye silah yÄ±ÄŸmaya devam edeceÄŸi" anlamÄ±na geliyor.
Ä°srail istihbarat birimlerinin Trump yÃ¶netimi ile bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda eski baÅŸkan Obama'nÄ±n ekibi tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, cezaevlerindeki ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼mlerle ilgili Ã¼lkenin lideri Hamaney'in tutumunu eleÅŸtirdi.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, nÃ¼kleer mÃ¼zakereler sÄ±rasÄ±nda telefonunun dinlendiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼
EtrafÄ±ndaki sularÄ±n balÄ±k zengini olmasÄ± sebebiyle Uganda ve Kenya arasÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa sebep olan Migingo adasÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± balÄ±kÃ§Ä±lar Ã§ekiyor
ABD Kongresine sunulan istihbarat raporunda YPG'nin "PKK'nÄ±n Suriye'deki milis gÃ¼cÃ¼" ve "otonom bir bÃ¶lge arayÄ±ÅŸÄ±nda" olduÄŸu belirtildi
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK yanlÄ±sÄ± sosyal medya hesaplarÄ±, DoÄŸu GutalÄ± ve Filistinli Ã§ocuklarÄ± Afrin'de gibi paylaÅŸÄ±rken Esad rejimi askerlerine ait fotoÄŸrafÄ± TÃ¼rk askerine aitmiÅŸ gibi gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
Belarus Devlet BaÅŸkanÄ± KGAÃ– ordularÄ±nÄ± modernize etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Hayye, MÄ±sÄ±r Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Kamil ile ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±, Filistin meselesi, Gazze Åžeridi'ndeki krizler, Ä°srail'in Yahudi iÅŸgal birimleri ve Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± ile ilgili meseleleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Pentagon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BinbaÅŸÄ± Galloway, Suriyeâ€™de sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi iÃ§in talep edilen 250 milyon dolarÄ±n ana odaÄŸÄ±nÄ±n Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Galloway, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra AA muhabirine ulaÅŸarak sÃ¶z konusu fon hakkÄ±nda dÃ¼zeltme yaptÄ±.
Ã–zbekistan'da Ä°ngiltere merkezli Ã¼cretsiz hukuki yardÄ±m portalÄ± aÃ§Ä±lacak
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nun, Venezuela ve Libya'nÄ±n oy kullanma hakkÄ±nÄ± 3 sene iÃ§inde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Esad rejiminin Suriye'de sivillere karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±tlar olmasÄ± halinde kimyasal silahlarÄ±n bulunduÄŸu yeri vuracaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±