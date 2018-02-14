15:49, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

ABD Ä°ran'Ä±n Suriye'den Ã§ekilmesini istedi





ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, ÃœrdÃ¼n'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°ran'dan Suriye'deki gÃ¼Ã§lerini geri Ã§ekmesini istiyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'a gelen ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, ÃœrdÃ¼nlÃ¼ mevkidaÅŸÄ± Eymen es-Safedi ile bakanlÄ±k binasÄ±nda bir araya geldi. Tillerson, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ran ile Ä°srail arasÄ±nda Suriye'de yaÅŸanan son geliÅŸmeler nedeniyle endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± belirterek, "Ä°ran'dan Suriye'deki gÃ¼Ã§lerini geri Ã§ekmesini istiyoruz." dedi. Ä°ran'Ä±n ayrÄ±ca LÃ¼bnan'daki Hizbullah'Ä± da etkilediÄŸine iÅŸaret eden Tillerson, askeri gÃ¼Ã§lerin hÃ¼kÃ¼metin idaresi altÄ±nda olduÄŸu Ã¶zgÃ¼r ve baÄŸÄ±msÄ±z bir devletin inÅŸasÄ±nÄ± desteklediklerini ifade etti. Tillerson, yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirmeyi planladÄ±ÄŸÄ± Beyrut ziyaretinde "LÃ¼bnanlÄ± liderlerle, demokrasi sÃ¼reci ve Ã¼lkenin geleceÄŸine iliÅŸkin konularÄ±n" ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. ÃœRDÃœN'E 6 BÄ°N 375 MÄ°LYAR DOLAR YARDIM Safedi ve Tillerson ayrÄ±ca, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki stratejik ortaklÄ±k Ã§erÃ§evesinde; ABD'nin ÃœrdÃ¼n'e 5 yÄ±l boyunca senelik 1,275 milyar dolar yardÄ±m yapmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren bir mutabakat zaptÄ± imzaladÄ±. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, TÃ¼rkiye, MÄ±sÄ±r, ÃœrdÃ¼n, LÃ¼bnan ve Kuveyt'i kapsayan OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda MÄ±sÄ±r ve Kuveyt'i ziyaret etmiÅŸti. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.