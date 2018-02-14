16:11, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

"SÄ±rbistan olmadan Balkanlar'da istikrar olmaz"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, SÄ±rbistan'Ä±n Balkanlar'daki rolÃ¼nÃ¼n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸuna iÅŸaret ederek "SÄ±rbistan tek baÅŸÄ±na bÃ¶lgede istikrar saÄŸlayamaz ancak bÃ¶lgede SÄ±rbistan olmadan istikrar da olmaz." dedi.

Gabriel, SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'daki resmi temaslarÄ± kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Alman bakan, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, SÄ±rbistan'Ä±n Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yeliÄŸini desteklediklerini ifade etti.

SÄ±rbistan'Ä±n, Avrupa'nÄ±n bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu vurgulayan Gabriel, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda daha sÄ±kÄ± iliÅŸkiler kurmak istiyoruz. DÃ¼nya deÄŸiÅŸiyor, sesimizi duyurmak istiyorsak bunun Avrupa'nÄ±n ortak sesi olmasÄ± gerekir." diye konuÅŸtu.

AB'nin BatÄ± Balkanlar Stratejisi'ne de deÄŸinen Gabriel, SÄ±rbistan'Ä±n Ã¼yeliÄŸi iÃ§in stratejide belirtilen 2025 yÄ±lÄ±ndan Ã¶nce, Ã¼yelik yolunda gÃ¶stereceÄŸi Ã§abalarla Ã¶ncelikle halkÄ±na AB Ã¼yeliÄŸinin faydalÄ± olduÄŸunu gÃ¶stermesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Gabriel, AB'nin, en bÃ¼yÃ¼k Ã§atÄ±ÅŸma ve savaÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan ortaklÄ±k ve dostluklarÄ±n kurulabileceÄŸinin kanÄ±tÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyerek "SÄ±rbistan'Ä±n Balkanlar'daki rolÃ¼ Ã§ok Ã¶nemli. SÄ±rbistan tek baÅŸÄ±na bÃ¶lgede istikrar saÄŸlayamaz ancak bÃ¶lgede SÄ±rbistan olmadan istikrar da olmaz." ifadelerini kullandÄ±.

SÄ±rbistan ile Kosova arasÄ±ndaki diyalog sÃ¼recini de deÄŸerlendiren Gabriel, SÄ±rp tarafÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak konusunda istekli olduÄŸunu ve bu Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n AB istediÄŸi iÃ§in deÄŸil, vatandaÅŸlar iÃ§in bulunmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic de SÄ±rbistan ile Almanya arasÄ±ndaki ticaret hacminin 2017 yÄ±lÄ±nda 4,4 milyar avroya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek bu rakamÄ±n Almanya'nÄ±n SÄ±rbistan'Ä±n en Ã¶nemli ticari ortaÄŸÄ± oluÅŸunun bir gÃ¶stergesi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Gabriel, SÄ±rbistan'daki temaslarÄ± kapsamÄ±nda ayrÄ±ca BaÅŸbakan Ana Brnabic ile bir araya geldi.