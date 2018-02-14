16:26, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Kuveyt'teki toplantÄ±dan Irak'a para yaÄŸdÄ±





Kuveyt'teki "Irak'Ä±n Yeniden Ä°marÄ± KonferansÄ±"nda Katar, Irak'Ä±n yeniden imarÄ± projelerine 1 milyar dolar, Suudi Arabistan 1,5 milyar dolar, BAE ise 500 milyon dolar deÄŸerinde destek saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Katar, Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), Irak'Ä±n yeniden imarÄ± projelerine destek taahhÃ¼dÃ¼nde bulundu. Kuveyt'te dÃ¼zenlenen "Irak'Ä±n Yeniden Ä°marÄ± KonferansÄ±"nda konuÅŸan Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ã¼lkesinin Irak'a 1 milyar dolar deÄŸerinde bir dizi yatÄ±rÄ±m ve kredi saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Al Sani, Katar'Ä±n Irak'Ä±n yeniden imarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§abalarÄ±nÄ±n altyapÄ± projeleri Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil Cubeyr ise Ã¼lkesinin Irak'Ä±n yeniden imarÄ± projeleri iÃ§in 1,5 milyar dolar tahsis edeceÄŸini belirtti. Cubeyr, "Suudi Arabistan-Irak Koordinasyon Konseyi"nin kurulmasÄ±nÄ±n, ikili iliÅŸkileri daha Ã¼st dÃ¼zeye yÃ¼kseltmek amacÄ±yla ortaya konulan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§abalarÄ±n sonucu olduÄŸunu sÃ¶yledi. BAE DÄ±ÅŸiÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± Enver KarakaÅŸ da Irak'Ä±n yeniden imarÄ± sÃ¼recine Ã¼lkesinin 500 milyon dolar deÄŸerinde destek saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Kuveyt'te Irak'Ä±n yeniden imarÄ± temasÄ±yla dÃ¼n baÅŸlayan konferansa, 70'ten fazla baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä± Ã¼lkeden 2 bin 300 ÅŸirket ve uluslararasÄ± kuruluÅŸ katÄ±lÄ±yor. Konferansa katÄ±lan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Irak'Ä±n yeniden imarÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. IraklÄ± yetkililer, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Ã¼lkenin batÄ± ve kuzey bÃ¶lgelerinin yeniden imarÄ± iÃ§in 88,2 milyar dolara ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu belirtiyor.

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