16:36, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Sudan ve GÃ¼ney Sudan arasÄ±nda sÄ±nÄ±r ticareti baÅŸladÄ±





Sudan ile GÃ¼ney Sudan arasÄ±nda 2011'den beri kapalÄ± olan sÄ±nÄ±r aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sudan Ticaret BakanÄ± Hatem el-Sar, GÃ¼ney Sudan ile sÄ±nÄ±r ticaretinin yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Sar ve beraberindeki heyet, dÃ¼n GÃ¼ney Sudan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Beyaz Nil Eyaletiâ€™ni ziyaret etti. Ziyarette Sudan Beyaz Nil Eyaleti ile GÃ¼ney Sudan YukarÄ± Nil bÃ¶lgesindeki sÄ±nÄ±r hizmete aÃ§Ä±ldÄ±. Bakan Sar, Hartum'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir'in direktifleriyle hareket ettiklerini belirterek, GÃ¼ney Sudan ile sÄ±nÄ±r ticaretinin yeniden baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Sar, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r ticaretinin baÅŸlamasÄ±yla kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n da Ã¶nÃ¼ne geÃ§ileceÄŸini vurguladÄ±. GÃ¼ney Sudan ile iyi iliÅŸkiler geliÅŸtirmek istediklerini kaydeden Sar, Sudan devletinin komÅŸu Ã¼lkelerle diyaloÄŸa her zaman Ã¶nem verdiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Sudan ile GÃ¼ney Sudan arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r, 2011'deki ayrÄ±lÄ±k referandumu sonucu kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klara Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak amacÄ±yla 2013'te taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, ticaret, petrol, gÃ¼venlik ve sÄ±nÄ±r ticareti alanlarÄ±nda 9 anlaÅŸmayÄ± kapsayan iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalanmÄ±ÅŸtÄ± ancak bazÄ± bÃ¶lgeler Ã¼zerinde anlaÅŸmazlÄ±k bulunmasÄ± nedeniyle iki Ã¼lke arasÄ±nda sÄ±nÄ±r ticareti baÅŸlayamÄ±yordu.

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