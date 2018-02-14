16:40, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Hariri SuikastÄ±'nÄ±n 13. yÄ±lÄ±





LÃ¼bnan'Ä±n eski baÅŸbakanlarÄ±ndan Refik Hariri'nin suikast sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin bugÃ¼n 13.yÄ±lÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu 14 Åžubat 2005'te hayatÄ±nÄ± kaybeden LÃ¼bnan'Ä±n eski baÅŸbakanlarÄ±ndan Refik Hariri, hem iÃ§ savaÅŸ sonrasÄ±nda Ã¼lkesini kalkÄ±ndÄ±ran hamleleriyle, hem de Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan yaÅŸanan geliÅŸmeler nedeniyle LÃ¼bnan tarihinde Ã¶nemli etkiye sahip bir politikacÄ±ydÄ±.

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