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Avrupa
16:50, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

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SaakaÅŸvili Hollanda'ya yerleÅŸiyor
SaakaÅŸvili Hollanda'ya yerleÅŸiyor

Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'nin Hollanda'ya yerleÅŸeceÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mihail SaakaÅŸviliâ€™nin Hollanda'ya yerleÅŸeceÄŸi bildirildi.

Hollanda medyasÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, avukatÄ± Oscar Hammerstein ile bugÃ¼n Hollanda'ya gelen SaakaÅŸvili baÅŸkent Amsterdam'a yerleÅŸecek.

Avukat Hammerstein'Ä±n, Hollanda GÃ¶Ã§ ve VatandaÅŸlÄ±k Dairesi (IND) tarafÄ±ndan, SaakaÅŸvili'nin iÅŸlemlerinin sessiz bir ÅŸekilde dÃ¼zenlendiÄŸi ve onaylandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SaakaÅŸvili'nin aile birleÅŸimi vizesi baÅŸvurusunda bulunduÄŸu ve eÅŸi HollandalÄ± olduÄŸu iÃ§in bunun IND tarafÄ±ndan onaylandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

GeÃ§ici bir sÃ¼reliÄŸine oturum izni alan SaakaÅŸvili'nin iÅŸlemlerin tamamlanmasÄ± iÃ§in IND'nin Rotterdam ofisinde olduÄŸu kaydedildi.

Ukrayna Devlet SÄ±nÄ±r Hizmetleri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Oleg Slobodyan iki gÃ¼n Ã¶nce, Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan SaakaÅŸviliâ€™nin Polonyaâ€™ya gÃ¶nderildiÄŸini bildirmiÅŸti.

SaakaÅŸvili kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce dÃ¼zenlenen bir operasyonla baÅŸkent Kiev'de bulunan partisi Yeni GÃ¼Ã§ler Hareketi'ne ait ofisin yanÄ±ndaki bir restoranda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Lviv BÃ¶lge Mahkemesi, Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra geÃ§en yÄ±l Polonya Ã¼zerinden, pasaport gÃ¶stermeden taraftarlarÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle Ukrayna'ya geÃ§en SaakaÅŸviliâ€™nin bu eyleminin yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸuna karar vermiÅŸti.

SaakaÅŸvili, Ukrayna GÃ¶Ã§men Servisine iltica baÅŸvurusunda bulunmuÅŸ ancak baÅŸvurusu reddedilmiÅŸti.

KararÄ± mahkemeye gÃ¶tÃ¼ren SaakaÅŸvili'nin itirazÄ± yerinde bulunmamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular GÃ¼rcistan SaakaÅŸvili Ukrayna Hollanda
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