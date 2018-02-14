Ä°srail'in DEAÅž'tan petrol aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ABD'de bir liseye dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

ABD'nin Florida eyaletinde bir liseye silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirtilen ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve saldÄ±rÄ±da en az 14 kiÅŸi vurulurken bunlardan en az 2'sinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi