17:19, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Fransa'da basÄ±n Elysee SarayÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Elysee'de bulunan basÄ±n merkezinin kapatÄ±larak, gazetecilerin saray dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderileceÄŸi duyuruldu.

Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Elysee SarayÄ±'nda hizmet veren basÄ±n merkezinin kapatÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, sarayÄ±n ana binasÄ± iÃ§erisinde bulunan basÄ±n merkezinin kapatÄ±lacaÄŸÄ± ve gazetecilere yÃ¶nelik yeni bir merkezin Elysee yakÄ±nlarÄ±ndaki bir sokakta hizmete gireceÄŸi belirtildi.

Yaz aylarÄ±na kadar gerÃ§ekleÅŸecek taÅŸÄ±nma sonrasÄ±, saraya akredite olan gazetecilerin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yeni merkezden sÃ¼rdÃ¼rebileceÄŸi bildirildi.

Elysee SarayÄ±'ndaki basÄ±n merkezine Reuters, AFP, AP ve Bloomberg olmak Ã¼zere 4 haber ajansÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n sÃ¼rekli giriÅŸ izni bulunuyordu. Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n faaliyetlerini izlemek isteyen diÄŸer basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n, her ziyaret veya faaliyet iÃ§in ayrÄ± akreditasyon baÅŸvurusunda bulunmasÄ± ve saatler sÃ¼ren giriÅŸ ve arama iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtirmesi talep ediliyordu.

Bu arada bÃ¼nyesinde France 24, TV5 Monde ve RFI gibi basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±ran FransÄ±z kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± France Medias Monde'un BaÅŸkanÄ± Marie-Christine Saragosse'nin gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

2012'den beri bu gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼ten Saragosse'nin, varlÄ±k bildiriminde bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulanÄ±rken, kurum Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na bir mektup gÃ¶nderen Saragosse'nin Ã¶nceki yÄ±llarda talep edilen bilgileri bir form doldurarak ilettiÄŸi, yeni uygulamadan ise haberinin olmadÄ±ÄŸÄ± ve bir anlaÅŸmazlÄ±k ve unutkanlÄ±k sonucu ortaya Ã§Ä±kan ihmalden dolayÄ± gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi kaydedildi.

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