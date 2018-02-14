GÃ¼ncelleme: 18:07, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

ÅžÄ±rnak'ta dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonunda 46 gÃ¶zaltÄ±





ÅžÄ±rnak'ta PKK/KCK gÃ¼dÃ¼mÃ¼nde kurye, milis, iÅŸ birlikÃ§i olarak faaliyet gÃ¶steren ve sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapanlara yÃ¶nelik operasyonda 46 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžÄ±nak ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â ekiplerince, il merkezi ile Cizre, Silopi, Ä°dil, Uludere ve BeytÃ¼ÅŸÅŸebap ilÃ§elerinde PKK/KCK Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n silahlÄ± kanadÄ± iÃ§erisinde ve Ã¶rgÃ¼t gÃ¼dÃ¼mÃ¼nde kurye, milis, iÅŸ birlikÃ§i olarak faaliyet gÃ¶steren, sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapanlara yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda, il merkezinde 8, Cizre'de 17, Silopi'de 9, Ä°dil'de 8 ve BeytÃ¼ÅŸÅŸebap'ta 4 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YapÄ±lan aramalarda, ruhsatsÄ±z av tÃ¼feÄŸi, Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve dijital materyaller ele geÃ§irildi. AyrÄ±ca, il merkezinde yapÄ±lan aramalarda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine mukavemet gÃ¶steren 1, Uludere ilÃ§esinde de uyuÅŸturucu ticareti yapma suÃ§undan aranan 1 kiÅŸi yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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