GÃ¼ncelleme: 18:16, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nda sahte Kim Jong-un krizi





2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nda Kore ile Japonya'nÄ±n kadÄ±n buz hokeyi takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda oynanan maÃ§ta, Kuzey Koreli amigo kÄ±zlarÄ±n arasÄ±na giren Ã¼lkenin lideri Kim Jong-un'a benzeyen kiÅŸi, gÃ¼venlik gÃ¶revlilerince salondan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nda Kore ile Japonya'nÄ±n kadÄ±n buz hokeyi takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda oynanan maÃ§ta, Kuzey Koreli amigo kÄ±zlarÄ±n arasÄ±na giren Ã¼lkenin lideri Kim Jong-un'a benzeyen kiÅŸi, gÃ¼venlik gÃ¶revlilerince dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. GÃ¼ney Kore'nin PyeongChang kentinde dÃ¼zenlenen oyunlarÄ±n beÅŸinci gÃ¼nÃ¼nde, BirleÅŸik Kore ile Japonya'nÄ±n kadÄ±n buz hokeyi takÄ±mlarÄ± arasÄ±ndaki B grubu karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda ilginÃ§ bir olay yaÅŸandÄ±. TakÄ±mÄ± desteklemek iÃ§in tribÃ¼ndeki yerlerini alan Kuzey Koreli amigo kÄ±zlar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a oldukÃ§a benzeyen adamÄ± gÃ¶rÃ¼nce hayrete dÃ¼ÅŸtÃ¼. KÄ±zlarÄ±n tezahÃ¼ratlarÄ±na, elindeki bayraÄŸÄ± sallayarak eÅŸlik eden adam, bir sÃ¼re sonra gÃ¼venlik gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan spor salonundan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. MÃ¼sabakayÄ± 4-1 kazanan Japonya KadÄ±n Buz Hokeyi TakÄ±mÄ±, olimpiyatlardaki ilk galibiyetini aldÄ±. Ä°sviÃ§re ve Ä°sveÃ§ karÅŸÄ±sÄ±ndaki 8-0'lÄ±k maÄŸlubiyetler sonrasÄ± Japonya'ya da yenilen Kore ise ilk golÃ¼nÃ¼ atarak teselli buldu.

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