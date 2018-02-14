GÃ¼ncelleme: 18:28, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Barrow Ankara'da





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, resmi ziyaret iÃ§in TÃ¼rkiye'de bulunan Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Barrowâ€™u resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep TayyipÂ ErdoÄŸan,Â Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Barrow'u CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nin ana giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ±. ErdoÄŸan ve Barrow'un, tÃ¶ren alanÄ±ndaki yerlerini almalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki Ã¼lkenin milli marÅŸlarÄ± Ã§alÄ±ndÄ±. Konuk Devlet BaÅŸkanÄ± Barrow, MuhafÄ±z AlayÄ± TÃ¶ren KÄ±tasÄ±'nÄ±Â "Merhaba asker"Â diyerek selamladÄ±. TÃ¶rende, tarihte kurulan 16 TÃ¼rk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldÄ±. Ä°ki Ã¼lke heyetlerinin takdimi sonrasÄ±nda ErdoÄŸan ve Barrow, merdivenlerde TÃ¼rkiye ve Gambiya bayraklarÄ± Ã¶nÃ¼nde poz verdi. BaÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶renine geÃ§ilecek. Daha sonra ErdoÄŸan ve Barrow, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÄŸu onuruna resmi akÅŸam yemeÄŸi verecek. TÃ¶rende, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, TÄ°KA BaÅŸkanÄ± Serdar Ã‡am, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Tuna da yer aldÄ±. Bu arada yoÄŸun yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle tÃ¶rende hazÄ±r bulunanlara ÅŸemsiye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

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