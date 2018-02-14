Afrin'deki PYD/PKK sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±ndan KÄ±zÄ±lhaÃ§ yardÄ±mÄ± Ã§Ä±ktÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun (Ã–SO),Â Afrin'deÂ PYD/PKK'lÄ±lara ait sÄ±ÄŸÄ±naklarda yaptÄ±ÄŸÄ± aramalarda,Â BeÅŸÅŸar Esad rejimine baÄŸlÄ±Â Suriye KÄ±zÄ±layÄ±Â veÂ UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yardÄ±m kolileri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
TSK ve Ã–SO, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼te karÅŸÄ± devam eden faaliyetlerinde, Ã¶rgÃ¼tten arÄ±ndÄ±rÄ±lan SalkanlÄ± mevkinde terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± aradÄ±.
Aramalarda, gÄ±da ve diÄŸer ihtiyaÃ§ maddelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± koliler bulundu.
Kolilerin iÃ§inden Esad rejimine baÄŸlÄ± Suriye KÄ±zÄ±layÄ± ile UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n logolarÄ±nÄ±n bir arada kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortak broÅŸÃ¼rler Ã§Ä±ktÄ±.
REJÄ°M,Â KORÄ°DORU SAYESÄ°NDEÂ FARKLI BÃ–LGELERDEN TERÃ–RÄ°STLERÄ°N GEÃ‡MESÄ°NE YARDIMCI OLUYOR
Suriye KÄ±zÄ±layÄ± ve UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ tanÄ±tan genel bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± broÅŸÃ¼rlerde, yardÄ±mlarÄ±n sivillere yÃ¶nelik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde ifadeler gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
BroÅŸÃ¼rlerde, silahlÄ± gruplardan yardÄ±mlarÄ±n ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸmasÄ±na engel Ã§Ä±karmamalarÄ± istendiÄŸine iliÅŸkin bilgiler yer alÄ±yor.
Esad rejiminin, Afrin'de yuvalanan Ã¶rgÃ¼te iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana lojistik yardÄ±mÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± biliniyor.
Rejim, Afrin'e Halep ili Ã¼zerinden aÃ§Ä±lan koridoru sayesinde ilÃ§eye farklÄ± bÃ¶lgelerden terÃ¶ristlerin geÃ§mesine yardÄ±mcÄ± oluyor.
AA'nÄ±n, "Afrin'deki terÃ¶ristlerin sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±na KÄ±zÄ±lhaÃ§ yardÄ±mlarÄ± nasÄ±l girdi?" sorusunu cevaplayan Cenevre'deki UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi (ICRC) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Iolanda Jaquemet, geÃ§en yÄ±l Afrin'e 5 farklÄ± insani yardÄ±m konvoyu gÃ¶nderdiklerini kabul etti.
(PYD/PKK iÅŸgalindeki) Tel RÄ±fat ve Afrin yakÄ±nlarÄ±ndaki kamplarÄ±nda bulunan yerinden edilmiÅŸ 10 bin aileden yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸiye yardÄ±m malzemeleri sevk ettiklerini belirten Jaquemet, bÃ¶lgeye en son konvoyun iki ay Ã¶nce ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Jaquemet, "ICRC baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z bir kuruluÅŸ. Kesinlikle savaÅŸÃ§Ä±lara insani yardÄ±mda bulunmadÄ±k. Ä°nsani yardÄ±m kolilerini Suriye KÄ±zÄ±layÄ±'na teslim ediyoruz, daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± onlar yapÄ±yor." diye konuÅŸtu.
Jaquemet, bundan sonraki yardÄ±mlarÄ±n bizzat ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸÄ±p ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± takip edeceklerini sÃ¶yledi.
AÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluktan dolayÄ± geÃ§ici olarak paylaÅŸÄ±mÄ± durdurulan "alt-Ã¼st soy raporu" sorgulama sayfasÄ± yeniden aÃ§Ä±lsa da, kÄ±sa sÃ¼rede yaÅŸanan trafik yoÄŸunluÄŸu nedeniyle sistem zaman zaman tÄ±kanÄ±yor
28 Åžubat dÃ¶nemine iliÅŸkin 103 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, sanÄ±klarÄ±ndan eski Genelkurmay Harekat BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral DoÄŸan'Ä±n savunmasÄ±yla devam edildi.
Milli Savunma BakanÄ± Canikli ile ABD Savunma BakanÄ± Mattis'in, NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sona erdi
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi'nde alÄ±nan kararla ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin bulunduÄŸu caddenin ismi "Zeytin DalÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirildi. "GÃ¼len" isimli 7 cadde ve sokaÄŸÄ±n isminin deÄŸiÅŸtirilmesi de oy birliÄŸiyle kabul edildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "ABD, PKK/KCK/PYD/YPG Ã¶rgÃ¼tleri konusunda TÃ¼rkiye'yi oyalamaktan vazgeÃ§meli, isim veya tabela deÄŸiÅŸikliÄŸi ile kimseyi aldatamayacaÄŸÄ±nÄ± bilmeli." deÄŸerlendirmesinde bulundu
TSK ve Ã–SO'nun Afrin'de terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir sÄ±ÄŸÄ±nakta Esad rejimi, Suriye KÄ±zÄ±layÄ± ve UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ yardÄ±mÄ±na rastlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, resmi ziyaret iÃ§in TÃ¼rkiye'de bulunan Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Barrowâ€™u resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±.
ÅžÄ±rnak'ta PKK/KCK gÃ¼dÃ¼mÃ¼nde kurye, milis, iÅŸ birlikÃ§i olarak faaliyet gÃ¶steren ve sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapanlara yÃ¶nelik operasyonda 46 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 12.10'da Belarus'un baÅŸkenti Minsk'e vardÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Irak'Ä±n yeniden imarÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Parti Heyeti BaÅŸkanÄ± Åžentop, komisyonun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili dÃ¼n akÅŸam CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sunum yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
FETÃ– tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an askerlerin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerine iliÅŸkin itirazÄ±n Yunan yargÄ±tayÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi tarihler aÃ§Ä±klandÄ±.
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenen NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda TSÄ° 20.00'de ABD Savunma BakanÄ± Mattis ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Son 7 yÄ±lda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k insani krizlerden birinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Suriye'den TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan muhacirlerin sayÄ±sÄ±, 3 milyon 506 bin 532 oldu
Esder'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada; "Hileli Ã¼rÃ¼n satan ve ithal edenlerin halk ile paylaÅŸÄ±lmasÄ± durdurulmamalÄ±dÄ±r" dedi
HakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan, aranan terÃ¶ristler listesinde "yeÅŸil" kategoride yer alan Nurhan YÄ±lmaz, ÅžiÅŸli'de dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±