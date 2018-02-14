GÃ¼ncelleme: 18:47, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Afrin'deki PYD/PKK sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±ndan KÄ±zÄ±lhaÃ§ yardÄ±mÄ± Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun (Ã–SO),Â Afrin'deÂ PYD/PKK'lÄ±lara ait sÄ±ÄŸÄ±naklarda yaptÄ±ÄŸÄ± aramalarda,Â BeÅŸÅŸar Esad rejimine baÄŸlÄ±Â Suriye KÄ±zÄ±layÄ±Â veÂ UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yardÄ±m kolileri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

TSK ve Ã–SO, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼te karÅŸÄ± devam eden faaliyetlerinde, Ã¶rgÃ¼tten arÄ±ndÄ±rÄ±lan SalkanlÄ± mevkinde terÃ¶ristlere ait sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± aradÄ±.

Aramalarda, gÄ±da ve diÄŸer ihtiyaÃ§ maddelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± koliler bulundu.

Kolilerin iÃ§inden Esad rejimine baÄŸlÄ± Suriye KÄ±zÄ±layÄ± ile UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n logolarÄ±nÄ±n bir arada kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortak broÅŸÃ¼rler Ã§Ä±ktÄ±.

REJÄ°M,Â KORÄ°DORU SAYESÄ°NDEÂ FARKLI BÃ–LGELERDEN TERÃ–RÄ°STLERÄ°N GEÃ‡MESÄ°NE YARDIMCI OLUYOR

Suriye KÄ±zÄ±layÄ± ve UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ tanÄ±tan genel bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± broÅŸÃ¼rlerde, yardÄ±mlarÄ±n sivillere yÃ¶nelik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde ifadeler gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

BroÅŸÃ¼rlerde, silahlÄ± gruplardan yardÄ±mlarÄ±n ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸmasÄ±na engel Ã§Ä±karmamalarÄ± istendiÄŸine iliÅŸkin bilgiler yer alÄ±yor.

Esad rejiminin, Afrin'de yuvalanan Ã¶rgÃ¼te iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana lojistik yardÄ±mÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± biliniyor.

Rejim, Afrin'e Halep ili Ã¼zerinden aÃ§Ä±lan koridoru sayesinde ilÃ§eye farklÄ± bÃ¶lgelerden terÃ¶ristlerin geÃ§mesine yardÄ±mcÄ± oluyor.

KIZILHAÃ‡'IN SAVUNMA VE Ä°TÄ°RAFI

AA'nÄ±n, "Afrin'deki terÃ¶ristlerin sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±na KÄ±zÄ±lhaÃ§ yardÄ±mlarÄ± nasÄ±l girdi?" sorusunu cevaplayan Cenevre'deki UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi (ICRC) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Iolanda Jaquemet, geÃ§en yÄ±l Afrin'e 5 farklÄ± insani yardÄ±m konvoyu gÃ¶nderdiklerini kabul etti.

(PYD/PKK iÅŸgalindeki) Tel RÄ±fat ve Afrin yakÄ±nlarÄ±ndaki kamplarÄ±nda bulunan yerinden edilmiÅŸ 10 bin aileden yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸiye yardÄ±m malzemeleri sevk ettiklerini belirten Jaquemet, bÃ¶lgeye en son konvoyun iki ay Ã¶nce ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Jaquemet, "ICRC baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z bir kuruluÅŸ. Kesinlikle savaÅŸÃ§Ä±lara insani yardÄ±mda bulunmadÄ±k. Ä°nsani yardÄ±m kolilerini Suriye KÄ±zÄ±layÄ±'na teslim ediyoruz, daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± onlar yapÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Jaquemet, bundan sonraki yardÄ±mlarÄ±n bizzat ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸÄ±p ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± takip edeceklerini sÃ¶yledi.