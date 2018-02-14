GÃ¼ncelleme: 18:59, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

'Asya'daki en iyi Ã¼niversitelerin 5'i Malezya'dan'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Malezya YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim BakanÄ± Ä°dris Jusoh,Â Avrasya Ãœniversiteler BirliÄŸiÂ (EURAS) desteÄŸi ve DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu (DEÄ°K) katkÄ±larÄ±yla LÃ¼tfi KÄ±rdar UluslararasÄ± Kongre ve Sergi SarayÄ±'nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen Avrasya UluslararasÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Zirvesi'ndeki konuÅŸmasÄ±nda, 5 yÄ±l Ã¶nce yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim bakanÄ± olduÄŸunda, "BÃ¼tÃ¼n MalezyalÄ± ve uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrencilerin en iyi eÄŸitimi almasÄ±nÄ± saÄŸlama" sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini aktararak, yol haritasÄ± Ã¼zerinde 2 yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

DÃ¼nya BankasÄ±, OECD, UNESCO gibi uluslararasÄ± kuruluÅŸlarla iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Jusoh, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"GiriÅŸimci ve dengeli mezunlar yaratmamÄ±z gerekiyordu. MÃ¼kemmel beceriler kazandÄ±rmaya ve yaÅŸam boyu Ã¶ÄŸrenime inanÄ±yorduk, yani okul bitince eÄŸitim bitmiyor. Ä°ÅŸle eÄŸitimi ayÄ±rmamak lazÄ±m. Mezun olduktan sonra Ã¶ÄŸrencilerin iÅŸi hazÄ±r olmalÄ±ydÄ± ve mezunlarÄ±n giriÅŸimci olmasÄ± gerekiyordu. Finansal sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸi de iÃ§eren bir yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim tasarladÄ±k. BÃ¼tÃ¼nsel, giriÅŸimci ve dengeli mezunlarÄ± nasÄ±l yaratacaÄŸÄ±z? Ã–lÃ§emezseniz, yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispatlayamazsÄ±nÄ±z. Bunu Ã¶lÃ§en bir sistem geliÅŸtirdik, sadece bilgi deÄŸil, sosyal beceriler, etik kapasiteyi ve iletiÅŸim becerisini de Ã¶lÃ§Ã¼yoruz."

Jusoh, Ã¶ÄŸrenciyi endÃ¼stri ile tanÄ±ÅŸtÄ±rmak gerektiÄŸinden hareketle Ã¶ÄŸrencinin 2 yÄ±lÄ±nÄ± Ã¼niversitede, 2 yÄ±lÄ±nÄ± endÃ¼stride geÃ§irebildiÄŸi bir sistemi hayata geÃ§irdiklerini belirterek, "Her gÃ¼n daha fazla Ã¼niversite bu iÅŸe katÄ±lÄ±yor. BÃ¼tÃ¼nsel olarak Ã¶ÄŸrenci yetiÅŸtirmek istiyoruz ki Ã¼niversiteyi bitirdiÄŸinde mezunlar yaÅŸama hazÄ±r olsunlar. Ã–ÄŸrenciler ilk 2 sene Ã¼niversitede, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±fta ise sahadalar. UluslararasÄ± ÅŸirketlerin yÃ¶neticileri de Ã¼niversitelerde ders veriyor." diye konuÅŸtu.

Kendilerine "En yaratÄ±cÄ± bakanlÄ±k" tanÄ±mlamasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Jusoh, "Sistemimiz uluslararasÄ± ilgi gÃ¶rdÃ¼. DÃ¼nya BankasÄ± yÃ¶neticilerinden biri, 'Malezya kÃ¼resel bir yaratÄ±cÄ± vaka, izlenmesi gerek' dedi. KÃ¼resel yÃ¼kseliÅŸimiz de devam ediyor. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimde 6 yÄ±lda 36'ncÄ± sÄ±radan 25'inci sÄ±raya Ã§Ä±ktÄ±k, Asya'daki en iyi Ã¼niversitelerin 5'i Malezya'dan. AraÅŸtÄ±rma Ã¼niversitelerimiz dÃ¼nyanÄ±n yÃ¼zde 1'inde. TÃ¼rkiye ile insansÄ±z hava aracÄ± konusunda iÅŸ birliÄŸi yapabiliriz. BakanlÄ±kta 3 bin profesÃ¶r ve 50 bin eÄŸitimcimiz var. TÃ¼rkiye ile bir araya gelirsek karÅŸÄ±mÄ±zda duracak kimse yok." dedi.

UluslararasÄ±laÅŸma, eÄŸitim politikalarÄ±, Ã¶ÄŸrenci deÄŸiÅŸim programlarÄ±, bÃ¶lgenin eÄŸitim stratejileri, trendleri ve fÄ±rsatlarÄ±nÄ±n konuÅŸulacaÄŸÄ± zirve, 16 Åžubat'ta sona erecek