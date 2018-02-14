BozdaÄŸ'dan ABD'ye sert tepki

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â sonucunda bÃ¶lgenin terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ãœlkemizin, sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zÄ±n ve bÃ¶lgenin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayacaÄŸÄ±z. SÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z boyunca kurulmasÄ± planlanan terÃ¶r koridoru ve terÃ¶rÃ¼n devletleÅŸtirilmesi projesini Ã§Ã¶kerteceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.
"PKK/KCK/PYD ve YPGâ€™nin Kuzey Suriye'de etnik ve ideolojik temizlik yapmasÄ±na, bÃ¶lgenin demografik yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesine ve yeni gÃ¶Ã§lere engel olacaÄŸÄ±z. SÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z boyunca SÄ±nÄ±r GÃ¼venlik GÃ¼cÃ¼ kÄ±lÄ±fÄ± altÄ±nda terÃ¶rist ordusu ve terÃ¶r devleti kurulmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesini yapan BozdaÄŸ, sÄ±nÄ±rÄ±n ve bÃ¶lgenin gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, Afrin bÃ¶lgesindeki KÃ¼rt, TÃ¼rkmen ve AraplarÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin baskÄ±sÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
BozdaÄŸ, bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ, huzur, gÃ¼ven ve istikrar ortamÄ±nÄ±n yeniden tesis edileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, can, mal emniyetin temin ve tahkim edileceÄŸini belirtti.
Bekir BozdaÄŸ, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu nedenlerle ABD, PKK/KCK/PYD/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri konusunda TÃ¼rkiye'yi oyalamaktan vazgeÃ§meli; isim veya tabela deÄŸiÅŸikliÄŸi ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini ve terÃ¶ristleri gizleyemeyeceÄŸini, bu suretle gerÃ§eÄŸi deÄŸiÅŸtiremeyeceÄŸini ve kimseyi aldatamayacaÄŸÄ±nÄ± bilmeli. PYD ve YPG'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduÄŸunu amasÄ±z/fakatsÄ±z kabul etmeli; terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle iÅŸ birliÄŸini ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine verdiÄŸi eÄŸitim, donatÄ±m, silah, mÃ¼himmat, araÃ§, gereÃ§ ve diÄŸer bilumum desteklerini sonlandÄ±rmalÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine verdiÄŸi silahlarÄ± toplamalÄ±.
PYD/YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle iÅŸ birliÄŸinin ve bunlara desteklerinin sebeplerini anlatarak TÃ¼rkiye'yi iknayÄ± bÄ±rakmalÄ±, TÃ¼rkiye'ye verdiÄŸi sÃ¶zleri tutmalÄ±, TÃ¼rkiye'yi anlamalÄ±, TÃ¼rkiye'nin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu tehlike, tehdit, saldÄ±rÄ± ve diÄŸer riskleri gÃ¶rmeli ve kabul etmeli.Â
Ahde vefasÄ± olan bir mÃ¼ttefik gibi hareket etmeli, TÃ¼rkiye'yi rahatsÄ±z eden eylem ve sÃ¶ylemlerden vazgeÃ§meli, kendini TÃ¼rkiye'nin yerine koymalÄ± ve yaptÄ±klarÄ±nÄ± bir de bu zaviyeden ele almalÄ±dÄ±r. BunlarÄ±n yapÄ±lmamasÄ± halinde yapÄ±lacak her ÅŸey, zaman ve emek kaybÄ±dÄ±r."
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28 Åžubat dÃ¶nemine iliÅŸkin 103 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, sanÄ±klarÄ±ndan eski Genelkurmay Harekat BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral DoÄŸan'Ä±n savunmasÄ±yla devam edildi.
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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "ABD, PKK/KCK/PYD/YPG Ã¶rgÃ¼tleri konusunda TÃ¼rkiye'yi oyalamaktan vazgeÃ§meli, isim veya tabela deÄŸiÅŸikliÄŸi ile kimseyi aldatamayacaÄŸÄ±nÄ± bilmeli." deÄŸerlendirmesinde bulundu
TSK ve Ã–SO'nun Afrin'de terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir sÄ±ÄŸÄ±nakta Esad rejimi, Suriye KÄ±zÄ±layÄ± ve UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ yardÄ±mÄ±na rastlandÄ±
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ÅžÄ±rnak'ta PKK/KCK gÃ¼dÃ¼mÃ¼nde kurye, milis, iÅŸ birlikÃ§i olarak faaliyet gÃ¶steren ve sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapanlara yÃ¶nelik operasyonda 46 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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