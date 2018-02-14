GÃ¼ncelleme: 19:28, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson'dan Brexit karÅŸÄ±tlarÄ±na mesaj

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Ã¼lkesindekiÂ Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) yanlÄ±larÄ±nÄ±nÂ Brexit'ten korkmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, bunun Ä°ngiltere'yi kÃ¼reselleÅŸtiren uluslararasÄ± bir adÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Johnson, Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin "Brexit yolunda" adÄ±nÄ± verdiÄŸi kampanya Ã§erÃ§evesinde, Ã¼lkenin AB'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarla ilgili baÅŸkent Londra'da bir konuÅŸma yaptÄ±.

Brexit yanlÄ±larÄ± ile karÅŸÄ±tlarÄ± arasÄ±nda kÃ¶prÃ¼ kurulmasÄ± amacÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda Johnson, Ã¶zellikle bu konuda hÃ¼kÃ¼mete kÄ±zgÄ±n olanlar ile kendilerini dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ hissedenlere seslendi.

"KENDÄ°NE GÃœVENEN BÄ°R Ä°NGÄ°LTERE'YE Ä°NANDIÄžIMIZ KONUSUNDA BÄ°RLEÅžÄ°N"

AdanÄ±n AB'den ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korku yerine umut aÅŸÄ±lamasÄ± gerektiÄŸini belirten Johnson, halka "DÄ±ÅŸarÄ±ya dÃ¶nÃ¼k, kendine gÃ¼venen bir Ä°ngiltere'ye inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konusunda birleÅŸin." diye seslendi.

Johnson, Ä°ngiltere'nin AB'den Ã§Ä±karak izole olmak yerine dÃ¼nya sahnesinde daha bÃ¼yÃ¼k bir role sahip olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Brexit korkunun deÄŸil, umudun kaynaÄŸÄ±dÄ±r." dedi.

Brexit ile Ã¼lkesinin kÃ¼reselleÅŸtiÄŸini ve Ä°ngiltere'nin bir kez daha modern dÃ¼nyayÄ± ÅŸekillendirmede Ã¶ncÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yleyen Johnson, "AB dÄ±ÅŸÄ±nda yapabileceÄŸimiz ve bize ekonomik fayda saÄŸlayacak ÅŸeyler var." ifadesini kullandÄ±.

Brexit'in gerÃ§ekleÅŸmesini durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara da deÄŸinen Johnson, Ã¼lkenin AB Ã¼yeliÄŸiyle ilgili ikinci bir referandumun dÃ¼zenlenmesi halinde bunun "kalÄ±cÄ± ve kÃ¶kÃ¼ kazÄ±namaz ihanet duygusuna yol aÃ§acak feci bir hata olacaÄŸÄ±nÄ±" dile getirdi. 2016'daki referandum Ã¶ncesinde Brexit yanlÄ±sÄ± sÄ±kÄ± bir kampanya yÃ¼rÃ¼ten Johnson, AB yanlÄ±larÄ±nÄ±n Brexit'i bir felaketmiÅŸ gibi gÃ¶rmemesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak, "EÄŸer ikinci bir referandum dÃ¼zenlenirse sadece Ã¼lkemizin kaybedeceÄŸi, Ã§ekiÅŸme ve kargaÅŸayla geÃ§en bir yÄ±l olacaÄŸÄ±na tÃ¼m samimiyetimle inanÄ±yorum. Bu nedenle o tarafa hiÃ§ gitmeyelim." diye konuÅŸtu.

"AVRUPA'NIN SAVUNMASINA YÃ–NELÄ°K BAÄžLILIÄžIMIZ KOÅžULSUZ VE SARSILMAZ"Â

Johnson, Ä°ngiltere'nin Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, bunun Brexit'in ardÄ±ndan da devam edeceÄŸini kaydetti.

Bakan Johnson, "Avrupa'nÄ±n savunmasÄ±na yÃ¶nelik baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z koÅŸulsuz ve sarsÄ±lmaz." dedi.

"Brexit yolunda" kampanyasÄ± Ã§erÃ§evesinde hÃ¼kÃ¼metteki bazÄ± diÄŸer bakanlarÄ±n da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda benzer konuÅŸmalar yapmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ä°ngiltere, Haziran 2016'da yapÄ±lan referandumla yÃ¼zde 48'e karÅŸÄ± yÃ¼zde 52 oyla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸ, 29 Mart 2017'de de Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek 2 yÄ±l sÃ¼recek ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recini resmen baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.