Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson'dan Brexit karÅŸÄ±tlarÄ±na mesaj

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Ã¼lkesindekiÂ Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) yanlÄ±larÄ±nÄ±nÂ Brexit'ten korkmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, bunun Ä°ngiltere'yi kÃ¼reselleÅŸtiren uluslararasÄ± bir adÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Johnson, Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin "Brexit yolunda" adÄ±nÄ± verdiÄŸi kampanya Ã§erÃ§evesinde, Ã¼lkenin AB'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarla ilgili baÅŸkent Londra'da bir konuÅŸma yaptÄ±.
Brexit yanlÄ±larÄ± ile karÅŸÄ±tlarÄ± arasÄ±nda kÃ¶prÃ¼ kurulmasÄ± amacÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda Johnson, Ã¶zellikle bu konuda hÃ¼kÃ¼mete kÄ±zgÄ±n olanlar ile kendilerini dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ hissedenlere seslendi.
AdanÄ±n AB'den ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korku yerine umut aÅŸÄ±lamasÄ± gerektiÄŸini belirten Johnson, halka "DÄ±ÅŸarÄ±ya dÃ¶nÃ¼k, kendine gÃ¼venen bir Ä°ngiltere'ye inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konusunda birleÅŸin." diye seslendi.
Johnson, Ä°ngiltere'nin AB'den Ã§Ä±karak izole olmak yerine dÃ¼nya sahnesinde daha bÃ¼yÃ¼k bir role sahip olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Brexit korkunun deÄŸil, umudun kaynaÄŸÄ±dÄ±r." dedi.
Brexit ile Ã¼lkesinin kÃ¼reselleÅŸtiÄŸini ve Ä°ngiltere'nin bir kez daha modern dÃ¼nyayÄ± ÅŸekillendirmede Ã¶ncÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yleyen Johnson, "AB dÄ±ÅŸÄ±nda yapabileceÄŸimiz ve bize ekonomik fayda saÄŸlayacak ÅŸeyler var." ifadesini kullandÄ±.
Brexit'in gerÃ§ekleÅŸmesini durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara da deÄŸinen Johnson, Ã¼lkenin AB Ã¼yeliÄŸiyle ilgili ikinci bir referandumun dÃ¼zenlenmesi halinde bunun "kalÄ±cÄ± ve kÃ¶kÃ¼ kazÄ±namaz ihanet duygusuna yol aÃ§acak feci bir hata olacaÄŸÄ±nÄ±" dile getirdi. 2016'daki referandum Ã¶ncesinde Brexit yanlÄ±sÄ± sÄ±kÄ± bir kampanya yÃ¼rÃ¼ten Johnson, AB yanlÄ±larÄ±nÄ±n Brexit'i bir felaketmiÅŸ gibi gÃ¶rmemesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak, "EÄŸer ikinci bir referandum dÃ¼zenlenirse sadece Ã¼lkemizin kaybedeceÄŸi, Ã§ekiÅŸme ve kargaÅŸayla geÃ§en bir yÄ±l olacaÄŸÄ±na tÃ¼m samimiyetimle inanÄ±yorum. Bu nedenle o tarafa hiÃ§ gitmeyelim." diye konuÅŸtu.
Johnson, Ä°ngiltere'nin Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, bunun Brexit'in ardÄ±ndan da devam edeceÄŸini kaydetti.
Bakan Johnson, "Avrupa'nÄ±n savunmasÄ±na yÃ¶nelik baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z koÅŸulsuz ve sarsÄ±lmaz." dedi.
"Brexit yolunda" kampanyasÄ± Ã§erÃ§evesinde hÃ¼kÃ¼metteki bazÄ± diÄŸer bakanlarÄ±n da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda benzer konuÅŸmalar yapmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ä°ngiltere, Haziran 2016'da yapÄ±lan referandumla yÃ¼zde 48'e karÅŸÄ± yÃ¼zde 52 oyla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸ, 29 Mart 2017'de de Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek 2 yÄ±l sÃ¼recek ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recini resmen baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± Zuma'nÄ±n gÃ¶revinden istifa ettiÄŸi bildirildi
ABD'nin Florida eyaletinde bir liseye silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirtilen ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve saldÄ±rÄ±da en az 14 kiÅŸi vurulurken bunlardan en az 2'sinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Gazze Ticaret OdasÄ±, Ä°srail'in yaklaÅŸÄ±k 3 bin Gazzeli iÅŸ adamÄ± ve tÃ¼ccarÄ±n kentten Ã§Ä±kÄ±ÅŸ belgelerini iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, Ankara ziyareti Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± aynÄ± istikamette sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in bir yol bulmamÄ±z gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.
NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa arasÄ±ndaki deniz yolu ulaÅŸÄ±m hatlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in yeni bir komuta ve siber operasyon merkezi kurulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, Ã¼lkesindeki AB yanlÄ±larÄ±nÄ±n Brexit'ten korkmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, bunun Ä°ngiltere'yi kÃ¼reselleÅŸtiren uluslararasÄ± bir adÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Malezya YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim BakanÄ± Jusoh, Malezya'nÄ±n kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimde 6 yÄ±lda 36'ncÄ± sÄ±radan 25'inci sÄ±raya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Asya'daki en iyi Ã¼niversitelerin 5'i Malezya'dan. AraÅŸtÄ±rma Ã¼niversitelerimiz dÃ¼nyanÄ±n yÃ¼zde 1'inde." dedi.
DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir bÃ¶lgesindeki Bab es-Silsile'de bir grup Yahudi iÅŸgalcinin , Mescid-i Aksa'dan Ã§Ä±kan Mustafa el-MaÄŸribi isimli Filistinli genci darbettiÄŸi belirtildi
2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nda Kore ile Japonya'nÄ±n kadÄ±n buz hokeyi takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda oynanan maÃ§ta, Kuzey Koreli amigo kÄ±zlarÄ±n arasÄ±na giren Ã¼lkenin lideri Kim Jong-un'a benzeyen kiÅŸi, gÃ¼venlik gÃ¶revlilerince salondan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Elysee'de bulunan basÄ±n merkezinin kapatÄ±lacaÄŸÄ± ve gazetecilerin sarayÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Knesset'in BirleÅŸik Arap Listesinden milletvekili SÃ¼leyman, Ä°srail'in terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan petrol satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'nin Hollanda'ya yerleÅŸeceÄŸi bildirildi
LÃ¼bnan'Ä±n eski baÅŸbakanlarÄ±ndan Refik Hariri'nin suikast sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin bugÃ¼n 13.yÄ±lÄ±
Sudan ile GÃ¼ney Sudan arasÄ±nda 2011'den beri kapalÄ± olan sÄ±nÄ±r aÃ§Ä±ldÄ±
Kuveyt'teki "Irak'Ä±n Yeniden Ä°marÄ± KonferansÄ±"nda Katar, Irak'Ä±n yeniden imarÄ± projelerine 1 milyar dolar, Suudi Arabistan 1,5 milyar dolar, BAE ise 500 milyon dolar deÄŸerinde destek saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
SÄ±rbistan'da CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "SÄ±rbistan'Ä±n Balkanlar'daki rolÃ¼ Ã§ok Ã¶nemli. SÄ±rbistan tek baÅŸÄ±na bÃ¶lgede istikrar saÄŸlayamaz ancak bÃ¶lgede SÄ±rbistan olmadan istikrar da olmaz" dedi