ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin bulunduÄŸu caddeye 'Zeytin DalÄ±' ismi verildi

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, ÅŸubat ayÄ±Â meclis toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nan kararlara gÃ¶re,Â ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin bulunduÄŸu Nevzat TandoÄŸan Caddesi'nin isminin "Zeytin DalÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirilmesine iliÅŸkin teklif belediye meclisindeÂ oy Ã§okluÄŸuyla kabulÂ edildi.
Belediye meclisinde, Ankara'nÄ±n bazÄ± ilÃ§elerinde yer alan 7 adet "GÃ¼len" isimliÂ cadde ve sokaÄŸÄ±nÂ ismiÂ deÂ belediye meclisine sunulan teklif sonucunda oy birliÄŸiyle kabul edilerek, "Vatan", "Hilal", "Alsancak", "Anayurt", "KayÄ±", "DiriliÅŸ", "Bayrak" olarak deÄŸiÅŸtirildi.
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde alÄ±nan kararla isim tabelalarÄ±, Valilik onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yerine asÄ±lacak.
AÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluktan dolayÄ± geÃ§ici olarak paylaÅŸÄ±mÄ± durdurulan "alt-Ã¼st soy raporu" sorgulama sayfasÄ± yeniden aÃ§Ä±lsa da, kÄ±sa sÃ¼rede yaÅŸanan trafik yoÄŸunluÄŸu nedeniyle sistem zaman zaman tÄ±kanÄ±yor
28 Åžubat dÃ¶nemine iliÅŸkin 103 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, sanÄ±klarÄ±ndan eski Genelkurmay Harekat BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral DoÄŸan'Ä±n savunmasÄ±yla devam edildi.
Milli Savunma BakanÄ± Canikli ile ABD Savunma BakanÄ± Mattis'in, NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sona erdi
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi'nde alÄ±nan kararla ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin bulunduÄŸu caddenin ismi "Zeytin DalÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirildi. "GÃ¼len" isimli 7 cadde ve sokaÄŸÄ±n isminin deÄŸiÅŸtirilmesi de oy birliÄŸiyle kabul edildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "ABD, PKK/KCK/PYD/YPG Ã¶rgÃ¼tleri konusunda TÃ¼rkiye'yi oyalamaktan vazgeÃ§meli, isim veya tabela deÄŸiÅŸikliÄŸi ile kimseyi aldatamayacaÄŸÄ±nÄ± bilmeli." deÄŸerlendirmesinde bulundu
TSK ve Ã–SO'nun Afrin'de terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir sÄ±ÄŸÄ±nakta Esad rejimi, Suriye KÄ±zÄ±layÄ± ve UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ yardÄ±mÄ±na rastlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, resmi ziyaret iÃ§in TÃ¼rkiye'de bulunan Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Barrowâ€™u resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±.
ÅžÄ±rnak'ta PKK/KCK gÃ¼dÃ¼mÃ¼nde kurye, milis, iÅŸ birlikÃ§i olarak faaliyet gÃ¶steren ve sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapanlara yÃ¶nelik operasyonda 46 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 12.10'da Belarus'un baÅŸkenti Minsk'e vardÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Irak'Ä±n yeniden imarÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Parti Heyeti BaÅŸkanÄ± Åžentop, komisyonun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili dÃ¼n akÅŸam CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sunum yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
FETÃ– tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an askerlerin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerine iliÅŸkin itirazÄ±n Yunan yargÄ±tayÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi tarihler aÃ§Ä±klandÄ±.
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenen NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda TSÄ° 20.00'de ABD Savunma BakanÄ± Mattis ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Son 7 yÄ±lda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k insani krizlerden birinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Suriye'den TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan muhacirlerin sayÄ±sÄ±, 3 milyon 506 bin 532 oldu
Esder'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada; "Hileli Ã¼rÃ¼n satan ve ithal edenlerin halk ile paylaÅŸÄ±lmasÄ± durdurulmamalÄ±dÄ±r" dedi
HakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan, aranan terÃ¶ristler listesinde "yeÅŸil" kategoride yer alan Nurhan YÄ±lmaz, ÅžiÅŸli'de dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±