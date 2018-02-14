GÃ¼ncelleme: 19:42, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin bulunduÄŸu caddeye 'Zeytin DalÄ±' ismi verildi





Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi'nde alÄ±nan kararla ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin bulunduÄŸu caddenin ismi "Zeytin DalÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirildi. "GÃ¼len" isimli 7 cadde ve sokaÄŸÄ±n isminin deÄŸiÅŸtirilmesi de oy birliÄŸiyle kabul edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, ÅŸubat ayÄ±Â meclis toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nan kararlara gÃ¶re,Â ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin bulunduÄŸu Nevzat TandoÄŸan Caddesi'nin isminin "Zeytin DalÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirilmesine iliÅŸkin teklif belediye meclisindeÂ oy Ã§okluÄŸuyla kabulÂ edildi. Belediye meclisinde, Ankara'nÄ±n bazÄ± ilÃ§elerinde yer alan 7 adet "GÃ¼len" isimliÂ cadde ve sokaÄŸÄ±nÂ ismiÂ deÂ belediye meclisine sunulan teklif sonucunda oy birliÄŸiyle kabul edilerek, "Vatan", "Hilal", "Alsancak", "Anayurt", "KayÄ±", "DiriliÅŸ", "Bayrak" olarak deÄŸiÅŸtirildi. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde alÄ±nan kararla isim tabelalarÄ±, Valilik onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yerine asÄ±lacak.

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