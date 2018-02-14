20:41, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

ABD, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venini neden kaybetti? | ANALÄ°Z

Selen Temizer

ABD, TÃ¼rkiye'nin bekasÄ±nÄ± tehdit edenÂ PYD/PKK ve FETÃ–'yÃ¼ koruyup gÃ¼Ã§lendirerek, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venini kaybetti. TÃ¼rkiye'nin eÄŸittiÄŸi Suriyeli Ä±lÄ±mlÄ± muhaliflere sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nen ABD, Suriye'nin dÃ¶rtte birini PYD/PKK'ya kazandÄ±rdÄ±. ABD, darbe tezgahlayan FETÃ– elebaÅŸÄ±nÄ±n hamiliÄŸini Ã¼stlenirken, bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik yeni kumpaslarÄ±na alet oluyor.Â

ABD'nin TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venini kaybetme sÃ¼reci, Washington yÃ¶netiminin Suriye politikasÄ±ndaki dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mle baÅŸladÄ±.

AmerikalÄ± karar alÄ±cÄ±lar, DEAÅž ile mÃ¼cadele Ã¼zerinden Suriye'de nÃ¼fuz alanÄ± kurma peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bunun iÃ§in de PYD/PKK'ya yÃ¶neldi.

2014'Ã¼n sonunda ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama yÃ¶netiminin desteÄŸiyle TÃ¼rkiye ve ÃœrdÃ¼n'de Ä±lÄ±mlÄ± askeri muhaliflere yÃ¶nelik eÄŸit-donat programÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada ABD, Aynularab'Ä±n (Kobani) DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya yoÄŸun hava desteÄŸi saÄŸladÄ±.

Aynularab'taki (Kobani) iÅŸbirliÄŸi, "bÃ¼yÃ¼k ortaklÄ±k" iÃ§in ilk adÄ±m oldu. Aynularab PYD/PKK'nÄ±n eline geÃ§tikten sonra, ABD-PYD/PKK ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ikinci sahnesi, Tel Ebyad'da yaÅŸandÄ±. EÄŸit-donat'Ä±n TÃ¼rkiye ayaÄŸÄ±nÄ±n devreye girdiÄŸi mayÄ±s 2015'in sonunda PYD/PKK, Tel Ebyad'Ä± ele geÃ§irerek, iÅŸgal alanÄ±nÄ± geniÅŸletmeye baÅŸladÄ±.

ILIMLILARA SIRT DÃ–NÃœP, PYD/PKK'YI ANA MÃœTTEFÄ°K EDÄ°NDÄ°

Ekim 2015'te Obama, Ä±lÄ±mlÄ± muhaliflere yÃ¶nelik eÄŸit-donat programÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu ve PYD/PKK ile iliÅŸkileri geliÅŸtireceklerini duyurdu.

TÃ¼rkiye'nin tepkisini Ã¶nlemek iÃ§in PYD/PKK unsurlarÄ±na SDG adÄ± koyarak paravan bir Ã¶rgÃ¼tlenme oluÅŸturan ABD'nin Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral Raymond Thomas, Temmuz 2017'de "SDG oyunu"nu TÃ¼rkiye'den Ã§ekindikleri iÃ§in icat ettiklerini itiraf etti.

Ankara'nÄ±n tÃ¼m uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen, ABD ordusu PYD/PKK'nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesine ve yayÄ±lmasÄ±na tÃ¼m imkanlarÄ±yla yardÄ±mcÄ± oldu.

FIRAT'IN BATISI VE MÃœNBÄ°Ã‡ YALANLARI

ABD, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n FÄ±rat Nehri'nin batÄ±sÄ±na yayÄ±lmayacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdi. Ancak sÃ¶zÃ¼nde durmayÄ±p Ã¶rgÃ¼tÃ¼, 2016 yazÄ±nda nehrin batÄ±sÄ±na ilerletti. DEAÅž'Ä±n MenbiÃ§'ten Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±yla PYD/PKK'nÄ±n buradan Ã§ekileceÄŸi ÅŸeklinde TÃ¼rkiye'ye yeni gÃ¼vence verdi. Ancak bu gÃ¼vencesi de boÅŸa Ã§Ä±ktÄ±.

Bununla yetinmeyen ABD, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n dayandÄ±ÄŸÄ± MenbiÃ§ sÄ±nÄ±rlarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼ korumak adÄ±na kendi gÃ¼Ã§lerini konuÅŸlandÄ±rdÄ±.

Ã–RGÃœTE DESTEK Ä°Ã‡Ä°N ÃœSLER KURUP BÄ°NLERCE TIR SÄ°LAH VERDÄ°

ABD, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne desteÄŸini artÄ±rmak iÃ§in Haseke ve Aynularab'ta iki hava Ã¼ssÃ¼ kurdu. 10 kadar askeri noktada konuÅŸlandÄ±. Nisan 2016'dan itibaren bu Ã¼slere inen kargo uÃ§aklarÄ± ve kuzey Irak'tan giren binlerce tÄ±r, PYD/PKK'ya silah ve mÃ¼himmat taÅŸÄ±dÄ±.

AmerikalÄ± yetkililerin PYD/PKK'ya doÄŸrudan yardÄ±m yapmadÄ±klarÄ±nÄ± iddia etmesine raÄŸmen yoÄŸun desteÄŸinin sÃ¼rmesi, Washington'a gÃ¼veni hÄ±zla azalttÄ±.

Obama'nÄ±n gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ±yla TÃ¼rkiye-ABD arasÄ±ndaki gÃ¼ven iliÅŸkisinin onarÄ±lmasÄ± iÃ§in dikkatler Donald Trump yÃ¶netimine Ã§evrildi.

"DEAÅž BÄ°TÄ°NCE DESTEK KESÄ°LECEK" SÃ–ZÃœ DE YALAN Ã‡IKTI

Ocak 2017'de yÃ¶netimi devralan Trump, Obama'nÄ±n DEAÅž ve PYD/PKK meselelerinden sorumlu ekibini korudu. Amerikan gÃ¼venlik bÃ¼rokrasisi, 2017'de PYD/PKK'nÄ±n Rakka ve Deyrizor'daki operasyonlarÄ±nÄ± yoÄŸun biÃ§imde destekledi.

Suriye'nin doÄŸusundaki Rakka'nÄ±n tamamÄ± ile Deyrizor'un doÄŸusu DEAÅž'tan kurtarÄ±ldÄ± ancak topraklar PYD/PKK'ya bÄ±rakÄ±ldÄ±.

ABD, Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n yÃ¼zde 65'ini, Suriye topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 25'ten fazlasÄ±nÄ± PYD/PKK'ya teslim etti.

ABD, MenbiÃ§ iÃ§in olduÄŸu gibi Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Rakka'da da kalÄ±cÄ± olmayacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdi. Verilen silahlarÄ±n geri alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ancak Trump yÃ¶netimi "DEAÅž'Ä±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ tehlikesi" sÃ¶ylemine sarÄ±lÄ±p yalanlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

PYD/PKK'YI ORDULAÅžTIRMA SÃœRECÄ°

ABD, DEAÅž'Ä±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PYD/PKK'yÄ± Suriye'nin kuzeyinde kalÄ±cÄ± bir yapÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme yoluna girdi.

ABD'nin "sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi gÃ¼cÃ¼" ve PYD/PKK'nÄ±n "kuzey ordusu" oluÅŸumu dediÄŸi yapÄ±, TÃ¼rkiye ile yeni krizi tetikledi.

AmerikalÄ± yetkililer, ilk olarak AA'nÄ±n haberiyle ifÅŸa olan terÃ¶r ordusu planÄ±na dair, iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼kleri zor durumu izah etmeye Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ok sayÄ±da aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Fakat ABD yÃ¶netiminin, 2019 bÃ¼tÃ§esinde PYD/PKK'nÄ±n ordulaÅŸtÄ±rmasÄ±yla sonuÃ§lanacak giriÅŸimlere 550 milyon dolar ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla Washington'un gerÃ§ek niyeti ayan beyan gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

ABD TOPRAKLARINDA FETÃ– "KARARGAHI"

TÃ¼rkiye'nin stratejik mÃ¼ttefik olarak ABD'ye duyduÄŸu gÃ¼vene bÃ¼yÃ¼k darbe vuran diÄŸer neden, Amerikan yÃ¶netiminin FETÃ–'yÃ¼ Ä±srarla himaye etmesi.

ABD'nin, FETÃ–'nÃ¼n TÃ¼rkiye'deki 15 Temmuz 2016 darbe giriÅŸimine oldukÃ§a geÃ§ ve dÃ¼ÅŸÃ¼k dozda tepki vermesi TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n kuÅŸkularÄ±nÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Darbe sÄ±rasÄ±nda "bekle ve sonuca gÃ¶re davran" duruÅŸu gÃ¶steren ABD'li yetkililer, ancak giriÅŸimin baÅŸarÄ±sÄ±z kalacaÄŸÄ±nÄ± anlamalarÄ±ndan sonra seÃ§ilmiÅŸ hÃ¼kÃ¼mete destek demeÃ§leri verebilmiÅŸti.

Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in ABD'den iadesiyle ilgili sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiye, ABD'ye GÃ¼len hakkÄ±nda gerekli iade dosyalarÄ±nÄ± gÃ¶nderdi. TÃ¼m belgeler paylaÅŸÄ±ldÄ±. GÃ¼len'in darbe giriÅŸimi nedeniyle geÃ§ici tutuklanmasÄ± talebi de iletildi.

TÃ¼rkiye ile arasÄ±ndaki suÃ§lularÄ±n iadesine iliÅŸkin anlaÅŸmayÄ± hiÃ§e sayan ABD, darbe tezgahlayan FETÃ– elebaÅŸÄ±nÄ± iade etmek bir yana, ifadesine dahi baÅŸvurmayarak himaye ettiÄŸini aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶sterdi.

FETÃ–'YÃœ TÃœRKÄ°YE'YE KARÅžI KULLANMAYA DEVAM ETTÄ°

2017'nin sonuna doÄŸru ABD-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerindeki gÃ¼ven bunalÄ±mÄ±nÄ± perÃ§inleyen bir diÄŸer geliÅŸme de New York'taki Mehmet Hakan Atilla davasÄ± oldu.

Atilla'yÄ± Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± gÃ¶revinde bulunduÄŸu dÃ¶nemde ABD ziyaretinden TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ sÄ±rasÄ±nda tutuklayan AmerikalÄ± yetkililer, FETÃ– Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'yi hedef aldÄ±.

DavanÄ±n, baÅŸÄ±nda ortaya atÄ±lan iddialar ile geliÅŸimi, ABD'nin FETÃ–'yÃ¼ TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± yeniden kullanabileceÄŸini gÃ¶sterdi.

Ä°ÅŸ adamÄ± Reza Zarrab'Ä±n sanÄ±kken ABD'li makamlarÄ±n baskÄ± ve teÅŸvikiyle tanÄ±k konumuna geÃ§irilmesi, FETÃ–'cÃ¼ firari komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Korkmaz'Ä±n davanÄ±n en Ã¶nemli tanÄ±klarÄ±ndan kabul edilmesi FBI'dan 50 bin dolar almasÄ±, davanÄ±n hakimi Richard Berman'Ä±n FETÃ–'yÃ¼ destekleyen ve TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±yla bilinen kimliÄŸi, hadisenin FETÃ–-ABD iÅŸbirliÄŸinin yeni bir Ã¼rÃ¼nÃ¼ olduÄŸunu netleÅŸtirdi.