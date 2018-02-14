ABD, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venini neden kaybetti? | ANALÄ°Z

ABD, TÃ¼rkiye'nin bekasÄ±nÄ± tehdit edenÂ PYD/PKK ve FETÃ–'yÃ¼ koruyup gÃ¼Ã§lendirerek, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venini kaybetti. TÃ¼rkiye'nin eÄŸittiÄŸi Suriyeli Ä±lÄ±mlÄ± muhaliflere sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nen ABD, Suriye'nin dÃ¶rtte birini PYD/PKK'ya kazandÄ±rdÄ±. ABD, darbe tezgahlayan FETÃ– elebaÅŸÄ±nÄ±n hamiliÄŸini Ã¼stlenirken, bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik yeni kumpaslarÄ±na alet oluyor.Â
ABD'nin TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venini kaybetme sÃ¼reci, Washington yÃ¶netiminin Suriye politikasÄ±ndaki dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mle baÅŸladÄ±.
AmerikalÄ± karar alÄ±cÄ±lar, DEAÅž ile mÃ¼cadele Ã¼zerinden Suriye'de nÃ¼fuz alanÄ± kurma peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bunun iÃ§in de PYD/PKK'ya yÃ¶neldi.
2014'Ã¼n sonunda ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama yÃ¶netiminin desteÄŸiyle TÃ¼rkiye ve ÃœrdÃ¼n'de Ä±lÄ±mlÄ± askeri muhaliflere yÃ¶nelik eÄŸit-donat programÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada ABD, Aynularab'Ä±n (Kobani) DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya yoÄŸun hava desteÄŸi saÄŸladÄ±.
Aynularab'taki (Kobani) iÅŸbirliÄŸi, "bÃ¼yÃ¼k ortaklÄ±k" iÃ§in ilk adÄ±m oldu. Aynularab PYD/PKK'nÄ±n eline geÃ§tikten sonra, ABD-PYD/PKK ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ikinci sahnesi, Tel Ebyad'da yaÅŸandÄ±. EÄŸit-donat'Ä±n TÃ¼rkiye ayaÄŸÄ±nÄ±n devreye girdiÄŸi mayÄ±s 2015'in sonunda PYD/PKK, Tel Ebyad'Ä± ele geÃ§irerek, iÅŸgal alanÄ±nÄ± geniÅŸletmeye baÅŸladÄ±.
Ekim 2015'te Obama, Ä±lÄ±mlÄ± muhaliflere yÃ¶nelik eÄŸit-donat programÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu ve PYD/PKK ile iliÅŸkileri geliÅŸtireceklerini duyurdu.
TÃ¼rkiye'nin tepkisini Ã¶nlemek iÃ§in PYD/PKK unsurlarÄ±na SDG adÄ± koyarak paravan bir Ã¶rgÃ¼tlenme oluÅŸturan ABD'nin Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral Raymond Thomas, Temmuz 2017'de "SDG oyunu"nu TÃ¼rkiye'den Ã§ekindikleri iÃ§in icat ettiklerini itiraf etti.
Ankara'nÄ±n tÃ¼m uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen, ABD ordusu PYD/PKK'nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesine ve yayÄ±lmasÄ±na tÃ¼m imkanlarÄ±yla yardÄ±mcÄ± oldu.
ABD, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n FÄ±rat Nehri'nin batÄ±sÄ±na yayÄ±lmayacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdi. Ancak sÃ¶zÃ¼nde durmayÄ±p Ã¶rgÃ¼tÃ¼, 2016 yazÄ±nda nehrin batÄ±sÄ±na ilerletti. DEAÅž'Ä±n MenbiÃ§'ten Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±yla PYD/PKK'nÄ±n buradan Ã§ekileceÄŸi ÅŸeklinde TÃ¼rkiye'ye yeni gÃ¼vence verdi. Ancak bu gÃ¼vencesi de boÅŸa Ã§Ä±ktÄ±.
Bununla yetinmeyen ABD, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n dayandÄ±ÄŸÄ± MenbiÃ§ sÄ±nÄ±rlarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼ korumak adÄ±na kendi gÃ¼Ã§lerini konuÅŸlandÄ±rdÄ±.
ABD, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne desteÄŸini artÄ±rmak iÃ§in Haseke ve Aynularab'ta iki hava Ã¼ssÃ¼ kurdu. 10 kadar askeri noktada konuÅŸlandÄ±. Nisan 2016'dan itibaren bu Ã¼slere inen kargo uÃ§aklarÄ± ve kuzey Irak'tan giren binlerce tÄ±r, PYD/PKK'ya silah ve mÃ¼himmat taÅŸÄ±dÄ±.
AmerikalÄ± yetkililerin PYD/PKK'ya doÄŸrudan yardÄ±m yapmadÄ±klarÄ±nÄ± iddia etmesine raÄŸmen yoÄŸun desteÄŸinin sÃ¼rmesi, Washington'a gÃ¼veni hÄ±zla azalttÄ±.
Obama'nÄ±n gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ±yla TÃ¼rkiye-ABD arasÄ±ndaki gÃ¼ven iliÅŸkisinin onarÄ±lmasÄ± iÃ§in dikkatler Donald Trump yÃ¶netimine Ã§evrildi.
Ocak 2017'de yÃ¶netimi devralan Trump, Obama'nÄ±n DEAÅž ve PYD/PKK meselelerinden sorumlu ekibini korudu. Amerikan gÃ¼venlik bÃ¼rokrasisi, 2017'de PYD/PKK'nÄ±n Rakka ve Deyrizor'daki operasyonlarÄ±nÄ± yoÄŸun biÃ§imde destekledi.
Suriye'nin doÄŸusundaki Rakka'nÄ±n tamamÄ± ile Deyrizor'un doÄŸusu DEAÅž'tan kurtarÄ±ldÄ± ancak topraklar PYD/PKK'ya bÄ±rakÄ±ldÄ±.
ABD, Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n yÃ¼zde 65'ini, Suriye topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 25'ten fazlasÄ±nÄ± PYD/PKK'ya teslim etti.
ABD, MenbiÃ§ iÃ§in olduÄŸu gibi Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Rakka'da da kalÄ±cÄ± olmayacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdi. Verilen silahlarÄ±n geri alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ancak Trump yÃ¶netimi "DEAÅž'Ä±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ tehlikesi" sÃ¶ylemine sarÄ±lÄ±p yalanlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
ABD, DEAÅž'Ä±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PYD/PKK'yÄ± Suriye'nin kuzeyinde kalÄ±cÄ± bir yapÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme yoluna girdi.
ABD'nin "sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi gÃ¼cÃ¼" ve PYD/PKK'nÄ±n "kuzey ordusu" oluÅŸumu dediÄŸi yapÄ±, TÃ¼rkiye ile yeni krizi tetikledi.
AmerikalÄ± yetkililer, ilk olarak AA'nÄ±n haberiyle ifÅŸa olan terÃ¶r ordusu planÄ±na dair, iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼kleri zor durumu izah etmeye Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ok sayÄ±da aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Fakat ABD yÃ¶netiminin, 2019 bÃ¼tÃ§esinde PYD/PKK'nÄ±n ordulaÅŸtÄ±rmasÄ±yla sonuÃ§lanacak giriÅŸimlere 550 milyon dolar ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla Washington'un gerÃ§ek niyeti ayan beyan gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
TÃ¼rkiye'nin stratejik mÃ¼ttefik olarak ABD'ye duyduÄŸu gÃ¼vene bÃ¼yÃ¼k darbe vuran diÄŸer neden, Amerikan yÃ¶netiminin FETÃ–'yÃ¼ Ä±srarla himaye etmesi.
ABD'nin, FETÃ–'nÃ¼n TÃ¼rkiye'deki 15 Temmuz 2016 darbe giriÅŸimine oldukÃ§a geÃ§ ve dÃ¼ÅŸÃ¼k dozda tepki vermesi TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n kuÅŸkularÄ±nÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Darbe sÄ±rasÄ±nda "bekle ve sonuca gÃ¶re davran" duruÅŸu gÃ¶steren ABD'li yetkililer, ancak giriÅŸimin baÅŸarÄ±sÄ±z kalacaÄŸÄ±nÄ± anlamalarÄ±ndan sonra seÃ§ilmiÅŸ hÃ¼kÃ¼mete destek demeÃ§leri verebilmiÅŸti.
Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in ABD'den iadesiyle ilgili sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiye, ABD'ye GÃ¼len hakkÄ±nda gerekli iade dosyalarÄ±nÄ± gÃ¶nderdi. TÃ¼m belgeler paylaÅŸÄ±ldÄ±. GÃ¼len'in darbe giriÅŸimi nedeniyle geÃ§ici tutuklanmasÄ± talebi de iletildi.
TÃ¼rkiye ile arasÄ±ndaki suÃ§lularÄ±n iadesine iliÅŸkin anlaÅŸmayÄ± hiÃ§e sayan ABD, darbe tezgahlayan FETÃ– elebaÅŸÄ±nÄ± iade etmek bir yana, ifadesine dahi baÅŸvurmayarak himaye ettiÄŸini aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶sterdi.
2017'nin sonuna doÄŸru ABD-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerindeki gÃ¼ven bunalÄ±mÄ±nÄ± perÃ§inleyen bir diÄŸer geliÅŸme de New York'taki Mehmet Hakan Atilla davasÄ± oldu.
Atilla'yÄ± Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± gÃ¶revinde bulunduÄŸu dÃ¶nemde ABD ziyaretinden TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ sÄ±rasÄ±nda tutuklayan AmerikalÄ± yetkililer, FETÃ– Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'yi hedef aldÄ±.
DavanÄ±n, baÅŸÄ±nda ortaya atÄ±lan iddialar ile geliÅŸimi, ABD'nin FETÃ–'yÃ¼ TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± yeniden kullanabileceÄŸini gÃ¶sterdi.
Ä°ÅŸ adamÄ± Reza Zarrab'Ä±n sanÄ±kken ABD'li makamlarÄ±n baskÄ± ve teÅŸvikiyle tanÄ±k konumuna geÃ§irilmesi, FETÃ–'cÃ¼ firari komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Korkmaz'Ä±n davanÄ±n en Ã¶nemli tanÄ±klarÄ±ndan kabul edilmesi FBI'dan 50 bin dolar almasÄ±, davanÄ±n hakimi Richard Berman'Ä±n FETÃ–'yÃ¼ destekleyen ve TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±yla bilinen kimliÄŸi, hadisenin FETÃ–-ABD iÅŸbirliÄŸinin yeni bir Ã¼rÃ¼nÃ¼ olduÄŸunu netleÅŸtirdi.
ABD, TÃ¼rkiye'nin bekasÄ±nÄ± tehdit eden PYD/PKK ve FETÃ–'yÃ¼ koruyup gÃ¼Ã§lendirerek, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venini kaybetti
BazÄ± kesimlerin gerek FÄ±rat KalkanÄ± gerekse Zeytin DalÄ± HarekatÄ±na yÃ¶nelik oluÅŸturduklarÄ± muhalefet ve geliÅŸtirdikleri dil, bugÃ¼ne kadar yaÅŸananlar karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ maymunlarÄ± oynayanlarÄ±n hezeyanlarÄ± olarak ortaya Ã§Ä±kmaktadÄ±r.
TÃ¼rkiye, Afrika kamuoyu nezdindeki gÃ¼ven veren imajÄ±nÄ±, KÄ±taâ€™da sergilediÄŸi etkin kamu diplomasisinin en kalÄ±cÄ± araÃ§larÄ±ndan olan eÄŸitim, kÃ¼ltÃ¼r ve insani diplomasilerine borÃ§lu.
Vasili Kuznetsov ile Suriyeâ€™nin mevcut durumunu ve geleceÄŸini konuÅŸarak, Rusyaâ€™nÄ±n Suriye stratejisine ve OrtadoÄŸu vizyonuna Ä±ÅŸÄ±k tutmaya gayret ettik
Zeytin DalÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin milli gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin uzun erimli bir deÄŸerlendirmenin sonucu. KuÅŸkusuz, NATO mÃ¼ttefiklerine bu gerekliliÄŸin titizlikle anlatÄ±lmasÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.
NATO, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik tehditlerinde ya TÃ¼rkiyeâ€™ye doÄŸrudan destek saÄŸlamÄ±yor ya da gecikmiÅŸ adÄ±mlar atmak suretiyle TÃ¼rkiyeâ€™nin ulusal gÃ¼venliÄŸinin altÄ±nÄ± oyuyor.
GÃ¶zlerin Afrinâ€™e dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir dÃ¶nemde, kuzeyde Ä°dlibâ€™de, gÃ¼neyde ise Ä°srail-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸanÄ±yor.
Makedon-Yunan Ä°mparatoru BÃ¼yÃ¼k Ä°skenderâ€™in kurduÄŸu bÃ¶lgenin ismi olan 'Makedonya'yÄ±, Yunan kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n bir parÃ§asÄ± olarak gÃ¶ren Yunanlar, Slav olan MakedonlarÄ±n bu ismi kullanmasÄ±nÄ± istemiyorlar
Trumpâ€™Ä±n, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼n Ä°srail tarafÄ±ndan ilhakÄ±nÄ± onaylama anlamÄ±na gelen KudÃ¼s kararÄ±, Ä°srail ile Filistin arasÄ±nda 1993â€™te baÅŸlayan Oslo barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin fiilen bitiÅŸi anlamÄ±na geliyor.
Kayseri Milletvekili Mustafa ElitaÅŸ, YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§ent statÃ¼sÃ¼nde DeÄŸiÅŸiklik iÃ§in TBMMâ€™ye gÃ¶nderilen birinci Kanun Teklifi sonrasÄ±nda, Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler iÃ§eren ikinci teklifi sundu. Bu ikinci teklif Ã¼zerine Prof. Dr. DurmuÅŸ GÃ¼nay da ikinci deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±nÄ± kaleme aldÄ±
Avusturya'nÄ±n, Ankara ile iliÅŸkilerin dÃ¼zeltilmesine yÃ¶nelik irade beyanÄ±, son dÃ¶nemde Avrupa Ã¼lkeleri ile TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinde tanÄ±k olunan yÃ¼ksek gerilimli atmosferin giderek daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n bir baÅŸka Ã¶rneÄŸi.
Gelecekteki savaÅŸlar aÃ§Ä±sÄ±ndan, diÄŸer teknolojik geliÅŸmelerin ve diÄŸer elektronik alt sistemlerin de nasÄ±l geliÅŸeceÄŸine baÄŸlÄ± olarak drone/Ä°HAâ€™larÄ±n savaÅŸ/Ã§atÄ±ÅŸma sahasÄ±nÄ± nasÄ±l ÅŸekillendireceÄŸi deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶sterebilir
Kayseri Millet Vekili SayÄ±n Mustafa ElitaÅŸ tarafÄ±ndan, 17 Ocak tarihinde, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunulan YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§ent statÃ¼sÃ¼nde DeÄŸiÅŸiklik iÃ§in Kanun Teklifi ve gerekÃ§esi Ã¼zerine yapÄ±lan deÄŸerlendirme...
KudÃ¼s kararÄ±, PYD/PKK ile iliÅŸkiler ve Ä°slamofobi Ã¶rneklerinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi, kendi adÄ±mlarÄ±yla yalnÄ±zlaÅŸan ABD, jeopolitiÄŸin Ã¶nÃ¼ne koymakta olduÄŸu dengeler pekiÅŸtikÃ§e, yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n maliyetlerini daha derinden idrak edebilir.
SoÃ§iâ€™de Ã§Ä±kacak kararlar, Cenevreâ€™de gÃ¼ndeme gelmez veya kabul edilmez ise uluslararasÄ± meÅŸruiyet kazanmayacaktÄ±r dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi olsa da Rusya-TÃ¼rkiye iÅŸbirliÄŸi bu durumu deÄŸiÅŸtirebilir.
Suriye krizi sÄ±cak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yanÄ±nda kirli bir enformasyon savaÅŸÄ±na da sahne olageldi. Muhalefeti ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nu itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in yoÄŸun bir dezenformasyon faaliyeti yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼.