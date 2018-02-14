21:39, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Milli Savunma BakanÄ± Canikli ile ABD'li Bakan Mattis bir araya geldi





Milli Savunma BakanÄ± Canikli ile ABD Savunma BakanÄ± Mattis'in, NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ileÂ ABD Savunma BakanÄ± James Mattis arasÄ±ndaki TSÄ° 20.10'da baÅŸlayan gÃ¶rÃ¼ÅŸme sona erdi. Canikli, BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenen NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli temaslarda bulundu. Canikli, NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ilk gÃ¼n oturumlarÄ±na katÄ±ldÄ±. NATO KarargahÄ±'nda Ã§eÅŸitli temaslarda bulunan Canikli, NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen oturumlarda yer aldÄ±. Savunma BakanlarÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma YemeÄŸi'ne iÅŸtirak eden Canikli, ardÄ±ndan Ã§ekilen "aile fotoÄŸrafÄ±"nda yer aldÄ±. Canikli, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi Savunma BakanlarÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Oturumu'na katÄ±ldÄ±. Bakan Canikli, gÃ¼nÃ¼n son programÄ±nda ABD Savunma BakanÄ± Mattis ile bir araya geldi. NATO KarargahÄ±'ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme, 50 dakika sÃ¼rdÃ¼.

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