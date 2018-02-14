NATO yeni komuta ve siber operasyon merkezi kuruyor

NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa arasÄ±ndaki deniz yolu ulaÅŸÄ±m hatlarÄ±nÄ± korumak iÃ§inÂ yeni bir komuta merkeziÂ ve ittifakÄ±n savunma gÃ¼cÃ¼nÃ¼ arttÄ±rmak amacÄ±ylaÂ yeni bir siber operasyon merkeziÂ kurulmasÄ±na karar verdi.
NATO Ã¼yesi Ã¼lkelerin savunma bakanlarÄ±nÄ± BrÃ¼ksel'de bir araya getiren NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sonunda Genel Sekreter Jens Stoltenberg basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Stoltenberg, bugÃ¼n yeni NATO komuta yapÄ±sÄ±nÄ±n temel bileÅŸenlerine dair kararlar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "AmacÄ±mÄ±z, Kuzey Amerika ve Avrupa arasÄ±ndaki deniz yolu ulaÅŸÄ±m hatlarÄ±nÄ± korumaya yardÄ±mcÄ± olmak." diye konuÅŸtu.
Lojistik, gÃ¼Ã§lendirme ve askeri hareketlilik iÃ§in yeni bir destek merkezi kurulacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Stoltenberg, birliklerin ve teÃ§hizatÄ±n hareketinin iyileÅŸtirilmesinin, toplu caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve savunma iÃ§in gerekli olduÄŸunu vurguladÄ±.
NATO'nun savunma gÃ¼cÃ¼nÃ¼ arttÄ±rmak iÃ§in yeni bir Siber Operasyon Merkezi kurulacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Stoltenberg, haziran ayÄ±nda NATO Ã¼yesi Ã¼lkelerin savunma bakanlarÄ±nÄ±n alÄ±nan kararlarÄ±n hayata geÃ§irilmesi iÃ§in bir araya geleceÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.
Stoltenberg, TÃ¼rkiye'nin Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin de dÃ¼n ve bu sabah sÃ¶ylediÄŸi ifadeleri tekrarlayarak, TÃ¼rkiye'nin harekata iliÅŸkin ittifaka bilgi verdiÄŸini ve TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'a karÅŸÄ± etkili bir mÃ¼cadele sergilediÄŸini kaydetti.
TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±ndaki S-400 fÃ¼ze savunma sistemi anlaÅŸmasÄ± hakkÄ±nda da Stoltenberg, TÃ¼rkiye'nin iki NATO mÃ¼ttefiki Ä°talya ve Fransa ile ortak hava savunma sistemi geliÅŸtirilmesini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ve bunun NATO savunma sistemiyle uyumlu olacaÄŸÄ±nÄ± ancak S-400 fÃ¼ze savunma sistemi iÃ§in sÃ¶z konusu uyumun gÃ¼Ã§ olduÄŸunu vurguladÄ±.Â
GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± Zuma'nÄ±n gÃ¶revinden istifa ettiÄŸi bildirildi
ABD'nin Florida eyaletinde bir liseye silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirtilen ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve saldÄ±rÄ±da en az 14 kiÅŸi vurulurken bunlardan en az 2'sinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Gazze Ticaret OdasÄ±, Ä°srail'in yaklaÅŸÄ±k 3 bin Gazzeli iÅŸ adamÄ± ve tÃ¼ccarÄ±n kentten Ã§Ä±kÄ±ÅŸ belgelerini iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, Ankara ziyareti Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± aynÄ± istikamette sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in bir yol bulmamÄ±z gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.
NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa arasÄ±ndaki deniz yolu ulaÅŸÄ±m hatlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in yeni bir komuta ve siber operasyon merkezi kurulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, Ã¼lkesindeki AB yanlÄ±larÄ±nÄ±n Brexit'ten korkmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, bunun Ä°ngiltere'yi kÃ¼reselleÅŸtiren uluslararasÄ± bir adÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Malezya YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim BakanÄ± Jusoh, Malezya'nÄ±n kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimde 6 yÄ±lda 36'ncÄ± sÄ±radan 25'inci sÄ±raya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Asya'daki en iyi Ã¼niversitelerin 5'i Malezya'dan. AraÅŸtÄ±rma Ã¼niversitelerimiz dÃ¼nyanÄ±n yÃ¼zde 1'inde." dedi.
DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir bÃ¶lgesindeki Bab es-Silsile'de bir grup Yahudi iÅŸgalcinin , Mescid-i Aksa'dan Ã§Ä±kan Mustafa el-MaÄŸribi isimli Filistinli genci darbettiÄŸi belirtildi
2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nda Kore ile Japonya'nÄ±n kadÄ±n buz hokeyi takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda oynanan maÃ§ta, Kuzey Koreli amigo kÄ±zlarÄ±n arasÄ±na giren Ã¼lkenin lideri Kim Jong-un'a benzeyen kiÅŸi, gÃ¼venlik gÃ¶revlilerince salondan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Elysee'de bulunan basÄ±n merkezinin kapatÄ±lacaÄŸÄ± ve gazetecilerin sarayÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Knesset'in BirleÅŸik Arap Listesinden milletvekili SÃ¼leyman, Ä°srail'in terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan petrol satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'nin Hollanda'ya yerleÅŸeceÄŸi bildirildi
LÃ¼bnan'Ä±n eski baÅŸbakanlarÄ±ndan Refik Hariri'nin suikast sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin bugÃ¼n 13.yÄ±lÄ±
Sudan ile GÃ¼ney Sudan arasÄ±nda 2011'den beri kapalÄ± olan sÄ±nÄ±r aÃ§Ä±ldÄ±
Kuveyt'teki "Irak'Ä±n Yeniden Ä°marÄ± KonferansÄ±"nda Katar, Irak'Ä±n yeniden imarÄ± projelerine 1 milyar dolar, Suudi Arabistan 1,5 milyar dolar, BAE ise 500 milyon dolar deÄŸerinde destek saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
SÄ±rbistan'da CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "SÄ±rbistan'Ä±n Balkanlar'daki rolÃ¼ Ã§ok Ã¶nemli. SÄ±rbistan tek baÅŸÄ±na bÃ¶lgede istikrar saÄŸlayamaz ancak bÃ¶lgede SÄ±rbistan olmadan istikrar da olmaz" dedi