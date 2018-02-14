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Avrupa
GÃ¼ncelleme: 22:36, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

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NATO yeni komuta ve siber operasyon merkezi kuruyor
NATO yeni komuta ve siber operasyon merkezi kuruyor

NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa arasÄ±ndaki deniz yolu ulaÅŸÄ±m hatlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in yeni bir komuta ve siber operasyon merkezi kurulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa arasÄ±ndaki deniz yolu ulaÅŸÄ±m hatlarÄ±nÄ± korumak iÃ§inÂ yeni bir komuta merkeziÂ ve ittifakÄ±n savunma gÃ¼cÃ¼nÃ¼ arttÄ±rmak amacÄ±ylaÂ yeni bir siber operasyon merkeziÂ kurulmasÄ±na karar verdi.

NATO Ã¼yesi Ã¼lkelerin savunma bakanlarÄ±nÄ± BrÃ¼ksel'de bir araya getiren NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sonunda Genel Sekreter Jens Stoltenberg basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

"AMACIMIZ DENÄ°Z YOLU HATLARINI KORUMAYA YARDIMCI OLMAK"

Stoltenberg, bugÃ¼n yeni NATO komuta yapÄ±sÄ±nÄ±n temel bileÅŸenlerine dair kararlar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "AmacÄ±mÄ±z, Kuzey Amerika ve Avrupa arasÄ±ndaki deniz yolu ulaÅŸÄ±m hatlarÄ±nÄ± korumaya yardÄ±mcÄ± olmak." diye konuÅŸtu.

Lojistik, gÃ¼Ã§lendirme ve askeri hareketlilik iÃ§in yeni bir destek merkezi kurulacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Stoltenberg, birliklerin ve teÃ§hizatÄ±n hareketinin iyileÅŸtirilmesinin, toplu caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve savunma iÃ§in gerekli olduÄŸunu vurguladÄ±.

NATO'nun savunma gÃ¼cÃ¼nÃ¼ arttÄ±rmak iÃ§in yeni bir Siber Operasyon Merkezi kurulacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Stoltenberg, haziran ayÄ±nda NATO Ã¼yesi Ã¼lkelerin savunma bakanlarÄ±nÄ±n alÄ±nan kararlarÄ±n hayata geÃ§irilmesi iÃ§in bir araya geleceÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.

STOLTENBERG'DEN S-400 VE ZEYTÄ°N DALI HAREKATI AÃ‡IKLAMASI

Stoltenberg, TÃ¼rkiye'nin Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin de dÃ¼n ve bu sabah sÃ¶ylediÄŸi ifadeleri tekrarlayarak, TÃ¼rkiye'nin harekata iliÅŸkin ittifaka bilgi verdiÄŸini ve TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'a karÅŸÄ± etkili bir mÃ¼cadele sergilediÄŸini kaydetti.

TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±ndaki S-400 fÃ¼ze savunma sistemi anlaÅŸmasÄ± hakkÄ±nda da Stoltenberg, TÃ¼rkiye'nin iki NATO mÃ¼ttefiki Ä°talya ve Fransa ile ortak hava savunma sistemi geliÅŸtirilmesini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ve bunun NATO savunma sistemiyle uyumlu olacaÄŸÄ±nÄ± ancak S-400 fÃ¼ze savunma sistemi iÃ§in sÃ¶z konusu uyumun gÃ¼Ã§ olduÄŸunu vurguladÄ±.Â 



Ä°lgili Konular NATO
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