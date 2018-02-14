GÃ¼ncelleme: 23:32, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

28 Åžubat davasÄ±nda Ã‡etin DoÄŸan savunma yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

28 Åžubat dÃ¶nemine iliÅŸkin, aralarÄ±nda dÃ¶nemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral Ä°smail HakkÄ± KaradayÄ± ve Genelkurmay Ä°kinci BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral Ã‡evik Bir'in de bulunduÄŸu 103 sanÄ±ÄŸÄ±n "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini cebren dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye, devirmeye iÅŸtirak" suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya,Â sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam edildi.

Ankara 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada savunma yapan sanÄ±klardan dÃ¶neminÂ Genelkurmay Harekat BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral Ã‡etin DoÄŸan, iddianamede, "Psikolojik Faaliyet PlanÄ±" olarak yer alan ve imzasÄ±z olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ dijital belgenin, Genelkurmay antetli 5 numaralÄ± CD'ye kaydedildiÄŸini savundu.

DoÄŸan, "BatÄ± Eylem PlanÄ±" adÄ±yla bir plan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaydedildiÄŸini belirterek, 1992'de hazÄ±rlanan "Yavuz Psikolojik Harp PlanÄ±"nÄ±n, BatÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Grubunun faaliyetleri olarak iddianameye eklediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek, deliller arasÄ±nda gÃ¶sterilen "BatÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu Ä°ÅŸ BÃ¶lÃ¼mÃ¼ne Ä°liÅŸkin Belge"nin delil niteliÄŸi taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Eski savcÄ± Mustafa Bilgili'nin tek sayfalÄ±k metinle iÅŸ Ã§evirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ner DoÄŸan, "SavcÄ±, BÃ‡G'nin psikolojik harekat yapmak Ã¼zere yurt sathÄ±nda Ã¶rgÃ¼tlendiÄŸi izlenimi yaratmak istemiÅŸtir. Dava dosyasÄ±nda Yavuz Psikolojik Harekat PlanÄ± var ama taslak. Bu plan resmi bir dokÃ¼mandÄ±r. 1992'de hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve BaÅŸbakan tarafÄ±ndan onaylanÄ±p, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulmuÅŸtur. 1999'da gÃ¼ncellenmiÅŸtir. Ä°ÅŸte dosyada olan bunun taslaÄŸÄ±dÄ±r. AslÄ±na ben de ulaÅŸamadÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

Planda, Psikolojik Harekat KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve buraya baÄŸlÄ± tabur ve timlerin gÃ¶revlerinin belirlendiÄŸini belirten DoÄŸan, "TÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n modern ordularÄ±nda psikolojik harekat birimi var. SavcÄ± Bilgili, akÄ±llara ziyan birtakÄ±m dedikodulardan derlediÄŸi bilgilerle Psikolojik Harekat Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

Dava dosyasÄ±ndaki delillerin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n "sahte" olduÄŸunu ileri sÃ¼ren DoÄŸan, savunmasÄ±na "gerÃ§ek" deliller olarak deÄŸerlendirdiÄŸi 4 baÅŸlÄ±kta devam etti.

Ã‡etin DoÄŸan, delil baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±:

"SanÄ±klar lehine olduÄŸu iÃ§in iddianameye dahil edilmeyen deliller, iddianamede olan ve gerÃ§ekliÄŸini kabul ettiÄŸimiz, Ã§arpÄ±k yorumlanmÄ±ÅŸ deliller, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca verilen brifingler ve brifinglerin yansÄ±malarÄ± ve iddianameye konu edilen TSK'nÄ±n bazÄ± faaliyetleri."

SanÄ±klar lehine olduÄŸu iÃ§in iddianameye dahil edilmediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ delillerin Ã¶nemli bir kÄ±smÄ± BÃ‡G'nin kurulmasÄ±ndan Ã¶nce yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ direktifler ve genelgelerden oluÅŸtuÄŸunu savunan DoÄŸan, bu direktif ve genelgelerin, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca irtica ile mÃ¼cadele iÃ§in yapÄ±lan dÃ¼zenlemelerin ve yayÄ±nlanan emirlerin yasal dayanaÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

SanÄ±k DoÄŸan, "Bu belgeler tarih itibarÄ±yla en sonda olmasÄ±na raÄŸmen taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¶nem nedeniyle 54. HÃ¼kÃ¼metin BaÅŸbakanÄ± merhum Necmettin Erbakan'Ä±n 18 Haziran 1997 tarihli istifa dilekÃ§esi ve ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma. DÃ¶nemin CumhurbaÅŸkanÄ± merhum SÃ¼leyman Demirel'in, Erbakan'Ä±n istifasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±. MGK'nÄ±n 28 Åžubat 1997'deki toplantÄ±sÄ±nda MÄ°T tarafÄ±ndan verilen brifingin metni, 13 Mart 1997'deki Bakanlar Kurulu toplantÄ± tutanaÄŸÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 28 Mart 1997'de yayÄ±mlanan 'Anayasa ve YasalarÄ±n UygulamasÄ±nda Uyulacak Usul ve Esaslar' konulu genelge ve dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± Erbakan, dÃ¶nemin BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tansu Ã‡iller ve BBP Genel BaÅŸkanÄ± merhum Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã¼Ã§lÃ¼ basÄ±n toplantÄ±sÄ±." ifadesini kullandÄ±.

"BURASI TÄ°YATRO SALONU DEÄžÄ°L.."

DoÄŸan savunmasÄ±na, 9. CumhurbaÅŸkanÄ± Demirel'in TBMM Darbeleri AraÅŸtÄ±rma Komisyonunda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± okuduÄŸu sÄ±rada izleyicilerden birinin alkÄ±ÅŸlamasÄ± Ã¼zerine Mahkeme BaÅŸkan Mustafa YiÄŸitsoy, izleyicinin salondan Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Bu sÄ±rada mÃ¼ÅŸteki avukatlarÄ±ndan Necip Kibar, Mahkeme BaÅŸkanÄ±na "Biraz da doÄŸal karÅŸÄ±layÄ±n, kendi Ã¼rettikleri iftiralarÄ± burada tekrarlÄ±yorlar." demesi Ã¼zerine Mahkeme BaÅŸkanÄ± YiÄŸitsoy izleyicilere dÃ¶nerek, "BurasÄ± tiyatro salonu deÄŸil, o ÅŸekilde tepki veremezsiniz. Tepki verecekseniz baÅŸka yere gideceksiniz, 'dinleyemiyorum, sabredemiyorum' da diyorsanÄ±z dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kacaksÄ±nÄ±z. DavanÄ±n uzamasÄ±na sebep oluyorsunuz, bizi zor durumda bÄ±rakmayÄ±n." dedi.

MÄ°T'in hem dÃ¶nemin CumhurbaÅŸkanÄ± Demirel'e hem de 28 Åžubat 1997 tarihli MGK toplantÄ±sÄ±nda irticai faaliyetlerle ilgili olarak verdiÄŸi brifinglerden bÃ¶lÃ¼mler aktaran DoÄŸan, "Brifinglere dair tutanaklar eski savcÄ± Mustafa Bilgili'nin elinde olmasÄ±na raÄŸmen, bunlarÄ±n iÃ§eriÄŸine girilmedi. Ä°rticayla mÃ¼cadeleyi tamamen TSK mensuplarÄ±na, Ã¼stelik yasa dÄ±ÅŸÄ± bir faaliyet olarak atfetmesi, savcÄ±nÄ±n bir hukuk davasÄ±nÄ±n deÄŸil, siyasi bir davanÄ±n peÅŸinde olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶stermektedir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"HUKUKÄ° DAYANAK YOK"

28 Åžubat dÃ¶neminde, yasal yolla iktidara gelmiÅŸ 54. HÃ¼kÃ¼meti cebir ve ÅŸiddet kullanÄ±larak, korkutma, yÄ±ldÄ±rma, sindirme veya tehdit yÃ¶ntemleriyle ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen ya da tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s suÃ§unun iÅŸlenmiÅŸ olduÄŸu iddiasÄ±nÄ±n hukuki dayanaktan yoksun olduÄŸunu savunan DoÄŸan, "BatÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Grubunun kuruluÅŸ amacÄ± ve faaliyeti, hÃ¼kÃ¼metin 14 Mart 1997'de yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± talimat doÄŸrultusunda, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± 10 Nisan 1997 tarihli emirde belirtilmiÅŸtir. Bu emirde, 'irticai olaylar hakkÄ±nda ilgilileri ve yetkilileri uygun ve yasal platformlarda bilgilendirmek' ifadesi, emrin amacÄ±nÄ±n irtica ile yasal zeminde mÃ¼cadele olduÄŸunu aÃ§Ä±kÃ§a belirtmektedir. Bu grubu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ saymak, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerini bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ saymakla eÅŸ anlamlÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

DoÄŸan, dosyada bulunan bazÄ± belgelerin, 28 Åžubat 1997'de Milli GÃ¼venlik Kurulunca alÄ±nan kararlarÄ±n, 54. HÃ¼kÃ¼metin onayÄ± ve talimatÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulmasÄ±nÄ± mÃ¼teakip, TSK Ã§apÄ±nda uygulanmasÄ±na iliÅŸkin belgelerden ibaret olduÄŸunu ve iÃ§inde bir suÃ§ unsuru bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Ä°ddianameye konu olan bazÄ± belgelerin ise 54. HÃ¼kÃ¼metin istifa ettiÄŸi tarihte taslak halinde olduÄŸunu savunan DoÄŸan, dolayÄ±sÄ±yla bu belgelerin 54. HÃ¼kÃ¼metin istifasÄ±yla iliÅŸkilendirilmeyeceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

BatÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Grubunca 28 Nisan-02 MayÄ±s 1997 arasÄ±nda dÃ¼zenlenen Kamuoyunu Bilgilendirme Brifinglerinin ses kaydÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mlerinde suÃ§ unsuru bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden DoÄŸan, "AtÄ±lÄ± suÃ§a dayanak yapÄ±lan delillerin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n, imzasÄ±z dijitaller olduÄŸu, sanÄ±klarla illiyet baÄŸÄ± tespit edilemediÄŸi, 18 Haziran 1997 itibariyle taslak olan Eylem PlanÄ±nÄ±n iÅŸleme konduÄŸu sanÄ±sÄ±nÄ± yaratmak iÃ§in Ã§alÄ±ntÄ± bir CD'ye 2007'de kaydedilmiÅŸ dosyalardan yapÄ±lan alÄ±ntÄ±lardan ibaret olduÄŸu iÃ§in yasal delil niteliÄŸi yoktur." diye konuÅŸtu.

"54. HÃœKÃœMETTEN SONRA DA DEVAM ETTÄ°"

Kamuoyunda "28 Åžubat sÃ¼reci" olarak bilinen irtica ile mÃ¼cadele sÃ¼recinin, 54. HÃ¼kÃ¼metinin istifasÄ±ndan sonra, 55, 56 ve 57. hÃ¼kÃ¼metler dÃ¶neminde de devam ettiÄŸinin Ã§Ä±karÄ±lan talimat ve yÃ¶nergelerden anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DoÄŸan, sÃ¶z konusu dÃ¶nemde MGK'da alÄ±nan tavsiye niteliÄŸindeki kararlarÄ±n sadece 54. HÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan deÄŸil, peÅŸi sÄ±ra kurulan hÃ¼kÃ¼metler tarafÄ±ndan da benimsendiÄŸini, bu durumun irticayla etkin mÃ¼cadelenin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi amacÄ±yla birbiri ardÄ±na yayÄ±nlanan genelge ve talimatlardan anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

28 Åžubat sÃ¼recinde irticayla mÃ¼cadele iÃ§in yasal zeminde alÄ±nan kararlarÄ±n, 14 AralÄ±k 2010'a kadar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren DoÄŸan, "Ben, bu sÃ¼reÃ§ iÃ§inde Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde oluÅŸturulan BatÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu BaÅŸkanÄ± olarak 10 Nisan 1997-15 AÄŸustos 1997 tarihleri arasÄ±nda, dÃ¶rt ay boyunca, tamamen yasalara uygun olarak gÃ¶rev yaptÄ±m. 15 AÄŸustos 1997 tarihinde o dÃ¶nem DiyarbakÄ±r'da konuÅŸlu olan Jandarma AsayiÅŸ KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na atanmam nedeniyle Genelkurmay KarargahÄ±ndaki, dolayÄ±sÄ±yla BatÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Grubundaki gÃ¶revim sona ermiÅŸtir. Bu zaman dilimi iÃ§erisinde atÄ±lÄ± suÃ§ oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gibi, atÄ±lÄ± suÃ§a dayanak sayÄ±labilecek hiÃ§bir faaliyette bulunmadÄ±m. Emir-komuta zinciri iÃ§inde kurulmuÅŸ olan Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu, yÃ¶nergesi gereÄŸince faaliyetini sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r." diye konuÅŸtu.

SÄ°NCAN'DA YÃœRÃœTÃœLEN TANKLAR

SavunmasÄ±nÄ±n son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 4 Åžubat 1997'de Sincan'da tanklarÄ±n geÃ§iÅŸinin KudÃ¼s gecesi veya BÃ‡G ile ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren DoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"MÃ¼rted (AkÄ±ncÄ±) arazisi 1950'de ABD'ye tahsis edilerek, NATO'ya ait nÃ¼kleer mÃ¼himmat yeraltÄ± depolarÄ± inÅŸa edilmiÅŸtir. GizliliÄŸi kalktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ve ÅŸimdi Ã§ekildiÄŸi iÃ§in aÃ§Ä±klÄ±yorum. ZÄ±rhlÄ± Birlikler TÃ¼meni o depolarÄ± koruyordu. TanklarÄ±n yÃ¼rÃ¼mesinin sebebi budur. Ã–zel bir yÃ¶nerge ile Etimesgut ZÄ±rhlÄ± Birlikler KomutanlÄ±ÄŸÄ±na verilmiÅŸtir. ÃœssÃ¼n konuÅŸlu olduÄŸu bÃ¶lgede 1402'deki Ankara SavaÅŸÄ±'nda OsmanlÄ± Ordusundan ayrÄ±lÄ±p Timur'un ordusuna geÃ§enlere izafeten MÃ¼rted ismi, 1995'te TSK'nÄ±n devrinin ardÄ±ndan 1996'da AkÄ±ncÄ±lar olarak deÄŸiÅŸtirildi ama bakÄ±yorum ÅŸimdi yine orayÄ± MÃ¼rted yapÄ±yoruz. MÃ¼rted yani dÃ¶nekler hapiste. Oradaki askerler vatansever. Bu isim deÄŸiÅŸikliÄŸine gerek yok."

Muktedirlerin siyasi amaÃ§ ve istemleri doÄŸrultusunda aÃ§Ä±lan nice davalarda iÅŸlenen hukuk cinayetlerine tarihin ÅŸahitlik ettiÄŸini dile getiren DoÄŸan, savunmasÄ±nÄ±, "UmarÄ±m BatÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu-28 Åžubat adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan iddianame ile aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bu mahkeme, Ã¼lkemizde adaletin mÃ¼lkÃ¼n temeli olduÄŸu sÃ¶yleminin sadece duvarlara kazÄ±nmÄ±ÅŸ, gÃ¶stermelik bir bezemeden ibaret olduÄŸu yaygÄ±n kanÄ±yÄ± yok eder. Bu davaya iliÅŸkin vereceÄŸiniz karar sanÄ±klardan daha Ã§ok TÃ¼rk adaleti ve mahkeme heyetinin gelecek kuÅŸaklara bÄ±rakacaÄŸÄ± mirasa iliÅŸkin olacaktÄ±r." sÃ¶zleriyle tamamladÄ±.

DuruÅŸmaya yarÄ±n sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam edilecek.