GÃ¼ncelleme: 00:31, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Tillerson'dan kritik TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, OrtadoÄŸu ziyaretleri kapsamÄ±nda bulunduÄŸu ÃœrdÃ¼n'de DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayman Safadi ile ortak bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Bir soru Ã¼zerineÂ TÃ¼rkiye hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalar yapan Tillerson, TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli bir NATO mÃ¼ttefiki olduÄŸunu vurgulayarak, "Onlar hala bizim iÃ§in bÃ¶lgedeki Ã¶nemli bir partner." ifadesini kullandÄ±.

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N TEHDÄ°T ALTINDA OLDUÄžUNU BÄ°LÄ°YORUZ"

"Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± aynÄ± istikamette sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in bir yol bulmamÄ±z gerekiyor." diyen Tillerson deÄŸerlendirmelerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Suriye'de aynÄ± sonuÃ§lar iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz ve TÃ¼rkiye'nin de iÃ§erde ve Irak, Suriye taraflarÄ±nda tehdit altÄ±nda olduÄŸunu biliyoruz. Bu tehditleri azaltmak iÃ§in TÃ¼rkiye ile ortak bir ÅŸekilde nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸabileceÄŸimizi, sonuÃ§ olarak Suriye'de DEAÅž'Ä± tamamen ortadan kaldÄ±rmak, ÅŸiddeti azaltmak ve Cenevre barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ebilmek ve temel hedefe nasÄ±l ulaÅŸabileceÄŸimizi konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± umut ediyoruz. Suriye'de istikrarÄ± saÄŸlayacak Cenevre'deki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin TÃ¼rkiye'ye en fazla faydayÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

Bakan Tillerson'unÂ bugÃ¼n Ankara'da olmasÄ± bekleniyor.