GÃ¼ncelleme: 01:10, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

e-Devlet'te soy aÄŸacÄ± sorgulama sayfasÄ± yeniden aÃ§Ä±ldÄ±





AÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluktan dolayÄ± geÃ§ici olarak paylaÅŸÄ±mÄ± durdurulan "alt-Ã¼st soy raporu" sorgulama sayfasÄ± yeniden aÃ§Ä±lsa da, kÄ±sa sÃ¼rede yaÅŸanan trafik yoÄŸunluÄŸu nedeniyle sistem zaman zaman tÄ±kanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi e-Devlet'ten alÄ±nmaya baÅŸlanan ve aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluktan dolayÄ± geÃ§ici olarak durdurulanÂ "alt-Ã¼st soy raporu"nun paylaÅŸÄ±mÄ± yeniden yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. VatandaÅŸlar, "www.turkiye.gov.tr" internet sitesinden talep oluÅŸturarak "Alt-Ã¼st soy raporu"nu Ã¶ÄŸrenebilecek. VatandaÅŸlarÄ±n belgeyi edinebilmek iÃ§in talep oluÅŸturmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ekrana otomatik olarak "Alt-Ã¼st soy bilgisi talebiniz alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Talep sÄ±ranÄ±za gÃ¶re alt-Ã¼st soy bilgileriniz en kÄ±sa sÃ¼rede hazÄ±rlanacaktÄ±r. Belgeniz oluÅŸturulduÄŸunda doÄŸrulanmÄ±ÅŸ cep telefonu numaranÄ±z veya e-posta adresine bilgilendirme yapÄ±lacaktÄ±r." mesajÄ± geliyor. E-DEVLET KISA SÃœREDE KÄ°LÄ°TLENDÄ° Hizmete aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden beri vatandaÅŸlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir merakla beklediÄŸi Alt-Ãœst Soy Bilgisi Sorgulama'nÄ±n yeniden hizmete aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±. E-Devlet Ã¼zerinden yayÄ±nlanan Alt-Ãœst Soy Bilgisi'ni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek isteyen vatandaÅŸlar, sisteme giriÅŸte zaman zaman sorun yaÅŸÄ±yor.

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