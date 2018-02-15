GÃ¼ncelleme: 01:45, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Ä°srail'den 3 bin Gazzeli iÅŸ adamÄ± ve tÃ¼ccara seyahat engeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyt Hanun SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda dÃ¼zenlenenÂ basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸanÂ Gazze Ticaret OdasÄ±Â BaÅŸkanÄ±Â Velid el-Husari,Â "Ä°srail GazzeliÂ 3 bin iÅŸ adamÄ±nÄ±n kentten Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda kullanÄ±lanÂ seyahat belgelerini iptal etti." dedi.Â

Ä°srail'in Gazze ablukasÄ±nÄ± daha da ÅŸiddetlendirdiÄŸini dile getiren Husari, "Ä°srail, iÅŸ adamlarÄ±, sanayiciler ve mÃ¼teahhitlere yÃ¶nelik yeni adÄ±mlarÄ±yla Gazze'ye baskÄ±larÄ±nÄ± artÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Husari, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°srail yÃ¶netimi Gazze'de sanayi ve Ã¼retim iÃ§in gerekli olan Ã§ok sayÄ±da ham maddenin giriÅŸine engel oluyor. YÃ¼zlerce hasta, Ã¶ÄŸrenci Gazze'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸ iÃ§in bekliyor. Ä°srail'in bu kÄ±sÄ±tlamalarÄ± insani ve sosyal duruma iliÅŸkin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n daha da artmasÄ±na sebep olacaktÄ±r."

HUSARÄ°, Ä°SRAÄ°L'E "GERÃ‡EK" BÄ°R BASKI UYGULANMASI Ã‡AÄžRISINDA BULUNDU

UluslararasÄ± ve insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tlerine seslenen Husari, Ä°srail'e "gerÃ§ek" bir baskÄ± uygulanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â

Onlarca Gazzeli iÅŸ adamÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Beyt Hanun SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndaki toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oturma eylemi dÃ¼zenlendi.

Gazze Åžeridi'nde gittikÃ§e kÃ¶tÃ¼leÅŸen ekonomik ve insani duruma dikkati Ã§ekmek ve on yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir devam eden Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto etmek isteyen Ã¶zel sektÃ¶r temsilcileri, bugÃ¼n iki gÃ¼n sÃ¼reyle Kerm Ebu Salim SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan bÃ¶lgeye her tÃ¼rlÃ¼ Ã¼rÃ¼n geÃ§iÅŸini askÄ±ya aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle sÄ±k sÄ±k kapatÄ±lÄ±yor.