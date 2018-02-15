ABD'de bir liseye dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

ABD'ninÂ FloridaÂ eyaletinde bir liseye silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirtilen ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve saldÄ±rÄ±da en az 14 kiÅŸinin vurulduÄŸu bildirildi. Polis ÅŸu ana kadar kurbanlardan en az 2'sinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Florida'nÄ±n Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da en az 14 kiÅŸinin vurulduÄŸu belirtildi.
Broward Åžerifinin ofisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¼phelinin polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, ancak polisin bÃ¶lgedeki arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸi kaydedildi.
Vurulan kiÅŸilerin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken kurbanlar arasÄ±ndaki Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Ancak bu aÃ§Ä±klamadan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Amerikan medyasÄ±na konuÅŸan polis yetkilileri, ÅŸu ana kadar en az 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ifade etti. AynÄ± polis yetkilileri, saldÄ±rganÄ±n aynÄ± okuldaki bir Ã¶ÄŸrenci olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini dile getirdi.
Ã–te yandan Amerikan medyasÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Broward Devlet OkullarÄ± yÃ¶neticisi Robert Runcie, "Ã§ok sayÄ±da" Ã¶lÃ¼ olduÄŸunu dile getirdi, ancak yetkililerin soruÅŸturmasÄ± sonucunda net tablonun ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± Zuma'nÄ±n gÃ¶revinden istifa ettiÄŸi bildirildi
ABD'nin Florida eyaletinde bir liseye silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirtilen ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve saldÄ±rÄ±da en az 14 kiÅŸi vurulurken bunlardan en az 2'sinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Gazze Ticaret OdasÄ±, Ä°srail'in yaklaÅŸÄ±k 3 bin Gazzeli iÅŸ adamÄ± ve tÃ¼ccarÄ±n kentten Ã§Ä±kÄ±ÅŸ belgelerini iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, Ankara ziyareti Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± aynÄ± istikamette sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in bir yol bulmamÄ±z gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.
NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa arasÄ±ndaki deniz yolu ulaÅŸÄ±m hatlarÄ±nÄ± korumak iÃ§in yeni bir komuta ve siber operasyon merkezi kurulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, Ã¼lkesindeki AB yanlÄ±larÄ±nÄ±n Brexit'ten korkmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, bunun Ä°ngiltere'yi kÃ¼reselleÅŸtiren uluslararasÄ± bir adÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Malezya YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim BakanÄ± Jusoh, Malezya'nÄ±n kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimde 6 yÄ±lda 36'ncÄ± sÄ±radan 25'inci sÄ±raya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Asya'daki en iyi Ã¼niversitelerin 5'i Malezya'dan. AraÅŸtÄ±rma Ã¼niversitelerimiz dÃ¼nyanÄ±n yÃ¼zde 1'inde." dedi.
DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir bÃ¶lgesindeki Bab es-Silsile'de bir grup Yahudi iÅŸgalcinin , Mescid-i Aksa'dan Ã§Ä±kan Mustafa el-MaÄŸribi isimli Filistinli genci darbettiÄŸi belirtildi
2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'nda Kore ile Japonya'nÄ±n kadÄ±n buz hokeyi takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda oynanan maÃ§ta, Kuzey Koreli amigo kÄ±zlarÄ±n arasÄ±na giren Ã¼lkenin lideri Kim Jong-un'a benzeyen kiÅŸi, gÃ¼venlik gÃ¶revlilerince salondan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Fransa CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Elysee'de bulunan basÄ±n merkezinin kapatÄ±lacaÄŸÄ± ve gazetecilerin sarayÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Knesset'in BirleÅŸik Arap Listesinden milletvekili SÃ¼leyman, Ä°srail'in terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan petrol satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili'nin Hollanda'ya yerleÅŸeceÄŸi bildirildi
LÃ¼bnan'Ä±n eski baÅŸbakanlarÄ±ndan Refik Hariri'nin suikast sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin bugÃ¼n 13.yÄ±lÄ±
Sudan ile GÃ¼ney Sudan arasÄ±nda 2011'den beri kapalÄ± olan sÄ±nÄ±r aÃ§Ä±ldÄ±
Kuveyt'teki "Irak'Ä±n Yeniden Ä°marÄ± KonferansÄ±"nda Katar, Irak'Ä±n yeniden imarÄ± projelerine 1 milyar dolar, Suudi Arabistan 1,5 milyar dolar, BAE ise 500 milyon dolar deÄŸerinde destek saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
SÄ±rbistan'da CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "SÄ±rbistan'Ä±n Balkanlar'daki rolÃ¼ Ã§ok Ã¶nemli. SÄ±rbistan tek baÅŸÄ±na bÃ¶lgede istikrar saÄŸlayamaz ancak bÃ¶lgede SÄ±rbistan olmadan istikrar da olmaz" dedi