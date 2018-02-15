GÃ¼ncelleme: 02:30, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

ABD'de bir liseye dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var





ABD'nin Florida eyaletinde bir liseye silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirtilen ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve saldÄ±rÄ±da en az 14 kiÅŸi vurulurken bunlardan en az 2'sinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'ninÂ FloridaÂ eyaletinde bir liseye silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirtilen ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve saldÄ±rÄ±da en az 14 kiÅŸinin vurulduÄŸu bildirildi. Polis ÅŸu ana kadar kurbanlardan en az 2'sinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Florida'nÄ±n Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da en az 14 kiÅŸinin vurulduÄŸu belirtildi. SALDIRGAN GÃ–ZALTINA ALINDI Broward Åžerifinin ofisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¼phelinin polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, ancak polisin bÃ¶lgedeki arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸi kaydedildi. Vurulan kiÅŸilerin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken kurbanlar arasÄ±ndaki Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. EN AZ 2 Ã–LÃœ Ancak bu aÃ§Ä±klamadan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Amerikan medyasÄ±na konuÅŸan polis yetkilileri, ÅŸu ana kadar en az 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ifade etti. AynÄ± polis yetkilileri, saldÄ±rganÄ±n aynÄ± okuldaki bir Ã¶ÄŸrenci olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini dile getirdi. Ã–te yandan Amerikan medyasÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Broward Devlet OkullarÄ± yÃ¶neticisi Robert Runcie, "Ã§ok sayÄ±da" Ã¶lÃ¼ olduÄŸunu dile getirdi, ancak yetkililerin soruÅŸturmasÄ± sonucunda net tablonun ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

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