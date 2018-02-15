GÃ¼ncelleme: 02:50, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± Zuma istifa etti





GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± Zuma'nÄ±n gÃ¶revinden istifa ettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± Jacob Zuma gÃ¶revinden istifa etti. Zuma, yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda,Â GÃ¼ney Afrika iÃ§in elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak partisinin bÃ¶lÃ¼nmemesi iÃ§in resmen istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Afrika Ulusal Kongresi Partisine (ANC) hayatÄ± boyunca hizmet ettiÄŸini ve tÃ¼m enerjisini bunun iÃ§in harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Zuma, 2009'dan beri GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± olarak GÃ¼ney Afrika halkÄ±na elinden geldiÄŸince hizmet ettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Zuma, GÃ¼ven oylamasÄ±ndan korkmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama partisinde kendinden kaynaklÄ± bÃ¶lÃ¼nmelere de izin vermeyeceÄŸini belirtti. Zuma'nÄ±n istifasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan Afrika Ulusal Kongresi Partisince yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Jacob Zuma'nÄ±n istifasÄ±nÄ± parti olarak kabul ettikleri, GÃ¼ney Afrika'ya ve ANC'ye yaptÄ±ÄŸÄ± 60 senelik hizmetlerden dolayÄ± kendisine teÅŸekkÃ¼r ettikleri, yeni baÅŸkanlÄ±k oylamasÄ±nda Parti BaÅŸkanÄ± Cyril Ramaphosa'yÄ± aday olarak belirledikleri bildirildi.

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