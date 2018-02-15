09:58, 15 Şubat 2018 Perşembe

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 500'ü aştı





Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 43 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1528 olduğu kaydedildi. Hava harekatının ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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