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16:21, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe
Asya
09:57, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

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Filipinler'den komÃ¼nist isyancÄ±larÄ± Ã¶ldÃ¼renlere para Ã¶dÃ¼lÃ¼
Filipinler'den komÃ¼nist isyancÄ±larÄ± Ã¶ldÃ¼renlere para Ã¶dÃ¼lÃ¼

Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte, komÃ¼nist isyancÄ±larÄ± Ã¶ldÃ¼ren gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine 500 dolar para Ã¶dÃ¼lÃ¼ verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len her bir komÃ¼nist isyancÄ± iÃ§in gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine 500 dolar para Ã¶deneceÄŸini duyurdu.

Duterte, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, savunma harcamalarÄ±nÄ± azaltmak amacÄ±yla komÃ¼nist isyancÄ±larÄ± Ã¶ldÃ¼ren gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine 500'er dolar Ã¶dÃ¼l verileceÄŸini belirtti.

"KomÃ¼nist isyancÄ±larÄ± Ã¶ldÃ¼rmek kuÅŸlarÄ± Ã¶ldÃ¼rmekten daha kolay Ã§Ã¼nkÃ¼ isyancÄ±larÄ±n daha bÃ¼yÃ¼k kafalarÄ± var." ifadesini kullanan Duterte, yeni bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n da fitilini ateÅŸlemiÅŸ oldu.

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼, Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte'nin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

Ã–rgÃ¼t, bu tÃ¼r bir Ã¶dÃ¼l uygulamasÄ±nÄ±n gÃ¼venlik gÃ¶revlilerin savaÅŸ suÃ§u iÅŸlemesine neden olabileceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi, 2 yÄ±l Ã¶nce gÃ¶reve geldikten sonra baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda binlerce kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi nedeniyle Duterte hakkÄ±nda Ã¶n soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular filipinler duterte
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