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10:02, 15 Şubat 2018 Perşembe

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Kazakistan’daki büyük yolu Türk ve Kore şirketleri yapacak
Kazakistan’daki büyük yolu Türk ve Kore şirketleri yapacak

Makyol İnşaat ve Alsim Alarko, Kore şirkeleriyle birlikte Kazakistan'da büyük yol inşaatı projesini hayata geçirecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan’da Türk firmaları Makyol İnşaat ve Alsim Alarko ile Kore firmaları arasında toplam bedeli 150 milyar tengelik Büyük Almatı Çevre Yolu (BAKAD) İnşaat Projesinin yapılmasıyla ilgili imtiyaz anlaşması imzalandı.

Kazakistan’ın Güney Kore Elçiliğinin yatırımlardan sorumlu Danışmanı Oljas Rayev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türk şirketleri Makyol İnşaat, Alsim Alarko ve Kore’nin SK ve Korea Expressway Corporation firmaları arasında BAKAD projesinin hayata geçirilmesiyle ilgili imtiyaz anlaşmasının imzalandığını belirtti.

İnşaat işlerinin bu yıl başlayacağına işaret eden Rayev, uzunluğu 66 kilometre olan yolun Almatı eyaletinin Karasay, İliy ve Talgar ilçelerinden geçeceğini ve yol üzerinde 7 kavşağın ve 13 üst geçit köprünün yapılmasının planlandığını aktardı.

Rayev, BAKAD’ın, uzun zamandır beklenen ve zor bir projelerden olduğuna dikkati çekerek, “Yolun faaliyete geçmesiyle Almatı’daki çevresel durumun önemli ölçüde iyileşmesi, şehrin kilometrelerce trafik sıkışıklığından arındırılması bekleniyor.” dedi.

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, 150 milyar tengeye mal olacak projeyi Türk ve Kore yatırımcıların gerçekleştireceğini açıklamıştı.



İlgili Konular Kazakistan güney kore
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