ABD ve Rusya'dan BMGK'de 'Suriye' atÄ±ÅŸmasÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) GÃ¼venlik Konseyi'nde Suriye'deki son geliÅŸmelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ oturumda konuÅŸan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, rejim, Ä°ran ve Hizbullah'Ä± ''sorumsuz ve tehlikeli gÃ¼ndemleriyle'' OrtadoÄŸu'yu istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmakla suÃ§ladÄ±.
Ä°ran'Ä±n ''LÃ¼bnan, Irak ve Afganistan'dan Suriye'ye savaÅŸÃ§Ä± gÃ¶nderdiÄŸini'' belirten Haley, rejim DoÄŸu Guta'da kendi halkÄ±nÄ± aÃ§lÄ±ÄŸa terk edip okul ve hastaneleri vururken, Ä°ran ve Hizbullah'Ä±n da bu suÃ§lara ortak olduÄŸunu ifade etti.
Rusya'ya da eleÅŸtiriler yÃ¶nelten Haley, Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerine raÄŸmen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n, bombardÄ±manÄ±n ve kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Haley, ''Rusya'nÄ±n Suriye'de gerÃ§ek bir barÄ±ÅŸ iÃ§in rejim Ã¼zerindeki aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ±n zamanÄ± geldi.'' diye konuÅŸtu.
ABD'nin, Suriye'de rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§leri vurmasÄ±nÄ± ise ''kendini savunma'' olarak nitelendiren Haley, BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura tarafÄ±ndan oluÅŸturulacak anayasa komitesine iliÅŸkin de hiÃ§bir Ã¼lkenin komitenin oluÅŸturulmasÄ±nda BM'nin kararÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kmamasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise sÃ¼rekli Rusya'dan taleplerde bulunulduÄŸundan ÅŸikayet ederek, ABD ve mÃ¼ttefiklerinin muhalifler Ã¼zerindeki aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± ve ÅŸiddeti engellemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Nebenzia, ''Suriye'deki siyasi sÃ¼reÃ§ dÄ±ÅŸ baskÄ±lardan arÄ±nmÄ±ÅŸ olmalÄ±.'' dedi.
Fransa'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi FranÃ§ois Delattre ise Suriye'de artan askeri gerginliÄŸin ''bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± bir krize'' neden olabileceÄŸi konusunda uyardÄ±.
Delattre, artan gerginlik kontrolden Ã§Ä±kmadan Ã¶nce Suriye'de acilen insani ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ã–te yandan BMGK, Ä°sveÃ§ ve Konsey'in ÅŸubat ayÄ± dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Kuveyt tarafÄ±ndan sunulan 30 gÃ¼nlÃ¼k insani ateÅŸkes talep eden bir tasarÄ±yÄ± deÄŸerlendiriyor.Â Â
ABD'nin BM Temsilcisi Haley, Rusya'nÄ±n rejim Ã¼zerindeki aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ±n zamanÄ± geldiÄŸini sÃ¶yledi. Buna karÅŸÄ±lÄ±k Rus temsilci Nebenzia, ABD'nin muhalifler Ã¼zerinde aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± gerektiÄŸini belirtti.
Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Hailemariam Desalegn, istifa mektubunu koalisyon hÃ¼kÃ¼metine sunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Yunanistan'Ä±n eski BaÅŸbakanÄ± Samaras, skandala adÄ±nÄ± haksÄ±z yere karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras hakkÄ±nda iftira davasÄ± aÃ§tÄ±
Suudi Arabistan'da ilk defa 2017 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§e kanunuyla yabancÄ±lara yÃ¶nelik harÃ§ ve vergiler getirilmiÅŸ, sÃ¶z konusu uygulama 1 Temmuz itibarÄ±yla hayata geÃ§irilmiÅŸti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "(Yunanistan ile gerginlik) Gelecekte benzer gerginlikler yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in taraflarÄ±n tansiyonu yÃ¼kseltmekten kaÃ§Ä±nmasÄ± gerekiyor" dedi
Moskova Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, zarflarÄ±n iÃ§inde zararlÄ± bir maddeye rastlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, NATO ve ABD'nin TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± 4 milisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Trabzon Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Kalma: - "Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da 120 yetimin barÄ±nacaÄŸÄ± 550 bin lira maliyetli yetimhane inÅŸa edeceÄŸiz. Yetimhanemize MaÃ§ka'da ÅŸehit edilen Eren BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n adÄ± verilecek"
Ä°srail, Esad rejiminin kullandÄ±ÄŸÄ± kimyasal silahlarÄ±n etkisinin topraklarÄ±na ulaÅŸmasÄ± halinde "en sert ÅŸekilde" karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Siyaset, ekonomi, askeri ve istihbarat alanlarÄ±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey temsilcilerini buluÅŸturan MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na, 21 hÃ¼kÃ¼met ve devlet baÅŸkanÄ± ile 80'den fazla Ã¼lkeden dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanÄ± katÄ±lacak.
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde 7 Ocak'ta dÃ¼zenlenen erken genel seÃ§imlerinin ardÄ±ndan yeni kurulan dÃ¶rt partili koalisyon hÃ¼kÃ¼meti, Cumhuriyet Meclisinden gÃ¼venoyu aldÄ±.
BaÅŸbakan Deuba, genel seÃ§imlerde partisinin meclis Ã§oÄŸunluÄŸunu kaybetmesi nedeniyle gÃ¶revini bÄ±raktÄ±
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UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼, Ã–zbekistan'da pamuk tarlalarÄ±ndaki Ã§ocuk iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± uygulamasÄ±nÄ±n bittiÄŸini doÄŸruladÄ±
Ã‡in'de KÃ¶pek YÄ±lÄ± ve Bahar BayramÄ±'nÄ±n kutlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hamas, "Filistin hÃ¼kÃ¼metinin Gazze'ye karÅŸÄ± izlediÄŸi siyasetin, tek baÅŸÄ±na karar almadaki Ä±srarcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸi" deÄŸerlendirmesinde bulundu.