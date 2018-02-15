10:11, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

ABD ve Rusya'dan BMGK'de 'Suriye' atÄ±ÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) GÃ¼venlik Konseyi'nde Suriye'deki son geliÅŸmelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ oturumda konuÅŸan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, rejim, Ä°ran ve Hizbullah'Ä± ''sorumsuz ve tehlikeli gÃ¼ndemleriyle'' OrtadoÄŸu'yu istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmakla suÃ§ladÄ±.

Ä°ran'Ä±n ''LÃ¼bnan, Irak ve Afganistan'dan Suriye'ye savaÅŸÃ§Ä± gÃ¶nderdiÄŸini'' belirten Haley, rejim DoÄŸu Guta'da kendi halkÄ±nÄ± aÃ§lÄ±ÄŸa terk edip okul ve hastaneleri vururken, Ä°ran ve Hizbullah'Ä±n da bu suÃ§lara ortak olduÄŸunu ifade etti.

HALEY: RUSYA'NIN REJÄ°M KARÅžISINDA AÄžIRLIÄžINI KULLANMASININ ZAMANI GELDÄ°

Rusya'ya da eleÅŸtiriler yÃ¶nelten Haley, Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerine raÄŸmen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n, bombardÄ±manÄ±n ve kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Haley, ''Rusya'nÄ±n Suriye'de gerÃ§ek bir barÄ±ÅŸ iÃ§in rejim Ã¼zerindeki aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ±n zamanÄ± geldi.'' diye konuÅŸtu.

ABD'nin, Suriye'de rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§leri vurmasÄ±nÄ± ise ''kendini savunma'' olarak nitelendiren Haley, BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura tarafÄ±ndan oluÅŸturulacak anayasa komitesine iliÅŸkin de hiÃ§bir Ã¼lkenin komitenin oluÅŸturulmasÄ±nda BM'nin kararÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kmamasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Â NEBENZÄ°A: ABD MUHALÄ°FLER ÃœZERÄ°NDE AÄžIRLIÄžINI KULLANMALI

Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise sÃ¼rekli Rusya'dan taleplerde bulunulduÄŸundan ÅŸikayet ederek, ABD ve mÃ¼ttefiklerinin muhalifler Ã¼zerindeki aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± ve ÅŸiddeti engellemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Nebenzia, ''Suriye'deki siyasi sÃ¼reÃ§ dÄ±ÅŸ baskÄ±lardan arÄ±nmÄ±ÅŸ olmalÄ±.'' dedi.

Fransa'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi FranÃ§ois Delattre ise Suriye'de artan askeri gerginliÄŸin ''bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± bir krize'' neden olabileceÄŸi konusunda uyardÄ±.

Delattre, artan gerginlik kontrolden Ã§Ä±kmadan Ã¶nce Suriye'de acilen insani ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ã–te yandan BMGK, Ä°sveÃ§ ve Konsey'in ÅŸubat ayÄ± dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Kuveyt tarafÄ±ndan sunulan 30 gÃ¼nlÃ¼k insani ateÅŸkes talep eden bir tasarÄ±yÄ± deÄŸerlendiriyor.Â Â

ABD'nin BM Temsilcisi Haley, Rusya'nÄ±n rejim Ã¼zerindeki aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ±n zamanÄ± geldiÄŸini sÃ¶yledi. Buna karÅŸÄ±lÄ±k Rus temsilci Nebenzia, ABD'nin muhalifler Ã¼zerinde aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± gerektiÄŸini belirtti.