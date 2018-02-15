İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.
İşsizlik oranı Kasım 2017'de Kasım 2016'ya göre 1,8 puan gerileyerek yüzde 10,3 oldu.
İşsiz sayısı 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişiye indi.
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 448 bin kişi artarak 28 milyon 515 bin kişi, istihdam oranı ise 1,5 puanlık artış ile yüzde 47,3 oldu.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Diriöz, "Astana görüşmeleri, Suriye’de barış süreci için yürütülen Cenevre toplantılarına önemli oranda katkı yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.” dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulduğu bildirildi
Cezaevlerine 2016 ve 2017 yıllarında ziyarete giden ve GBT ile UYAP sisteminde yapılan kontroller sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu veya çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 3 bin 148 kişi gözaltına alındı.
TSK unsurları, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir ateşkes gözlem noktası oluşturmak üzere konuşlandı
İşsizlik oranı Kasım 2017'de Kasım 2016'ya göre 1,8 puan gerileyerek yüzde 10,3 oldu. İşsiz sayısı 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişiye indi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi
Aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak paylaşımı durdurulan "alt-üst soy raporu" sorgulama sayfası yeniden açılsa da, kısa sürede yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle sistem zaman zaman tıkanıyor
28 Şubat dönemine ilişkin 103 kişinin yargılandığı davaya, sanıklarından eski Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Doğan'ın savunmasıyla devam edildi.
Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi sona erdi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi "Zeytin Dalı" olarak değiştirildi. "Gülen" isimli 7 cadde ve sokağın isminin değiştirilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "ABD, PKK/KCK/PYD/YPG örgütleri konusunda Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçmeli, isim veya tabela değişikliği ile kimseyi aldatamayacağını bilmeli." değerlendirmesinde bulundu
TSK ve ÖSO'nun Afrin'de teröristlerden arındırdığı bir sığınakta Esad rejimi, Suriye Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç yardımına rastlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow’u resmi törenle karşıladı.
Şırnak'ta PKK/KCK güdümünde kurye, milis, iş birlikçi olarak faaliyet gösteren ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı
Başbakan Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 12.10'da Belarus'un başkenti Minsk'e vardı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı.