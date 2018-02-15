10:24, 15 Şubat 2018 Perşembe

İşsizlik rakamları açıklandı





İşsizlik oranı Kasım 2017'de Kasım 2016'ya göre 1,8 puan gerileyerek yüzde 10,3 oldu. İşsiz sayısı 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişiye indi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı Kasım 2017'de Kasım 2016'ya göre 1,8 puan gerileyerek yüzde 10,3 oldu. İşsiz sayısı 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişiye indi. İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,3 OLDU İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 448 bin kişi artarak 28 milyon 515 bin kişi, istihdam oranı ise 1,5 puanlık artış ile yüzde 47,3 oldu.

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