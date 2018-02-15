Tacikistanâ€™da TÃ¼rk otobÃ¼s montaj fabrikasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tacikistan CumhurbaÅŸkanÄ± Emomali Rahman ve oÄŸlu, DuÅŸanbe Belediye BaÅŸkanÄ± RÃ¼stem Ä°mamali 'Akia Avesto' Tacik-TÃ¼rk otobÃ¼s montaj fabrika aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±lar.
AÃ§Ä±lan fabrikanÄ±n yÄ±lda 250 ila 300 arasÄ±nda TÃ¼rk otobÃ¼sleri Ã¼retmesi planlanÄ±yor. Ä°lk etapta fabrikada TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶rmÃ¼ÅŸ 40 yerel uzman Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacak.
DuÅŸanbe'de toplanan otobÃ¼slerin uluslararasÄ± standartlara uygun olacaÄŸÄ± ve Alman firmasÄ± Mercedes Benz tarafÄ±ndan Ã¼retilen motorlarla donatÄ±lmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ± bildirildi.
Bu arada DuÅŸanbe Belediyesinin TÃ¼rkiyeâ€™den otomobil 100 tane â€œAKIA" yolcu otobÃ¼sleri satÄ±n alacaÄŸÄ± da duyuruldu.
Â
Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Hailemariam Desalegn, istifa mektubunu koalisyon hÃ¼kÃ¼metine sunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Yunanistan'Ä±n eski BaÅŸbakanÄ± Samaras, skandala adÄ±nÄ± haksÄ±z yere karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras hakkÄ±nda iftira davasÄ± aÃ§tÄ±
Suudi Arabistan'da ilk defa 2017 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§e kanunuyla yabancÄ±lara yÃ¶nelik harÃ§ ve vergiler getirilmiÅŸ, sÃ¶z konusu uygulama 1 Temmuz itibarÄ±yla hayata geÃ§irilmiÅŸti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "(Yunanistan ile gerginlik) Gelecekte benzer gerginlikler yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in taraflarÄ±n tansiyonu yÃ¼kseltmekten kaÃ§Ä±nmasÄ± gerekiyor" dedi
Moskova Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, zarflarÄ±n iÃ§inde zararlÄ± bir maddeye rastlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD Savunma BakanÄ± Mattis, NATO ve ABD'nin TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± 4 milisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Trabzon Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Kalma: - "Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da 120 yetimin barÄ±nacaÄŸÄ± 550 bin lira maliyetli yetimhane inÅŸa edeceÄŸiz. Yetimhanemize MaÃ§ka'da ÅŸehit edilen Eren BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n adÄ± verilecek"
Ä°srail, Esad rejiminin kullandÄ±ÄŸÄ± kimyasal silahlarÄ±n etkisinin topraklarÄ±na ulaÅŸmasÄ± halinde "en sert ÅŸekilde" karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Siyaset, ekonomi, askeri ve istihbarat alanlarÄ±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey temsilcilerini buluÅŸturan MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na, 21 hÃ¼kÃ¼met ve devlet baÅŸkanÄ± ile 80'den fazla Ã¼lkeden dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanÄ± katÄ±lacak.
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde 7 Ocak'ta dÃ¼zenlenen erken genel seÃ§imlerinin ardÄ±ndan yeni kurulan dÃ¶rt partili koalisyon hÃ¼kÃ¼meti, Cumhuriyet Meclisinden gÃ¼venoyu aldÄ±.
BaÅŸbakan Deuba, genel seÃ§imlerde partisinin meclis Ã§oÄŸunluÄŸunu kaybetmesi nedeniyle gÃ¶revini bÄ±raktÄ±
Siyasi partilerdeki ihtilaflar ve ÅŸiddetli parti iÃ§i muhalefetler dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Almanyaâ€™da kurulacak olan bÃ¼yÃ¼k koalisyonun baÅŸarÄ±lÄ± olma ÅŸansÄ± gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor
UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼, Ã–zbekistan'da pamuk tarlalarÄ±ndaki Ã§ocuk iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± uygulamasÄ±nÄ±n bittiÄŸini doÄŸruladÄ±
Ã‡in'de KÃ¶pek YÄ±lÄ± ve Bahar BayramÄ±'nÄ±n kutlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hamas, "Filistin hÃ¼kÃ¼metinin Gazze'ye karÅŸÄ± izlediÄŸi siyasetin, tek baÅŸÄ±na karar almadaki Ä±srarcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸi" deÄŸerlendirmesinde bulundu.