10:23, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Tacikistanâ€™da TÃ¼rk otobÃ¼s montaj fabrikasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±





Tacikistanâ€™da 'Akia Avesto' Tacik-TÃ¼rk otobÃ¼s montaj fabrikasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tacikistan CumhurbaÅŸkanÄ± Emomali Rahman ve oÄŸlu, DuÅŸanbe Belediye BaÅŸkanÄ± RÃ¼stem Ä°mamali 'Akia Avesto' Tacik-TÃ¼rk otobÃ¼s montaj fabrika aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±lar. AÃ§Ä±lan fabrikanÄ±n yÄ±lda 250 ila 300 arasÄ±nda TÃ¼rk otobÃ¼sleri Ã¼retmesi planlanÄ±yor. Ä°lk etapta fabrikada TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶rmÃ¼ÅŸ 40 yerel uzman Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacak. DuÅŸanbe'de toplanan otobÃ¼slerin uluslararasÄ± standartlara uygun olacaÄŸÄ± ve Alman firmasÄ± Mercedes Benz tarafÄ±ndan Ã¼retilen motorlarla donatÄ±lmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ± bildirildi. Bu arada DuÅŸanbe Belediyesinin TÃ¼rkiyeâ€™den otomobil 100 tane â€œAKIA" yolcu otobÃ¼sleri satÄ±n alacaÄŸÄ± da duyuruldu.



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