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16:21, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe
Filistin
10:40, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

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Hamas'tan Filistin hÃ¼kÃ¼metine tepki
Hamas'tan Filistin hÃ¼kÃ¼metine tepki

Hamas, "Filistin hÃ¼kÃ¼metinin Gazze'ye karÅŸÄ± izlediÄŸi siyasetin, tek baÅŸÄ±na karar almadaki Ä±srarcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸi" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HazÄ±m KasÄ±m, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "HÃ¼kÃ¼metin izlediÄŸi bu siyaset, siyasi projesi baÅŸarÄ±sÄ±z olsa daÂ Filistin'de tek baÅŸÄ±na karar alma konusundaki Ä±srarcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor." ifadesini kullandÄ±.

KasÄ±m,Â Gazze'de yaÅŸanan insani drama seyirci kalmasÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼meti tÃ¼m Filistinlileri temsil etmeyen bir konuma getirdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Hamas, Filistin yÃ¶netiminin, "Gazze'deki memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nda yÃ¼zde 30 kesintiye gidilmesi, 7 binden fazla memurun erken emekliye ayrÄ±lmasÄ±, Ä°srail'den Gazze'ye ihraÃ§ edilen elektriÄŸin 120 megavattan 70 megavata dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi" gibi uygulamalarla Gazze halkÄ±nÄ± "cezalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunuyor.

Hamas ve Fetih heyetleri, MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l 12 Ekim'de, Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitiren "uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±" imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Buna gÃ¶re Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼metinin geÃ§en yÄ±l sonunda Gazze Åžeridi'nde tÃ¼m kontrolÃ¼ almasÄ± gerekiyordu ancak bu henÃ¼z tam olarak hayata geÃ§irilemedi.



Ä°lgili Konular Hamas kasÄ±m filistin
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