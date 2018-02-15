DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:20, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe
Asya
10:54, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Ã‡in bu gece KÃ¶pek YÄ±lÄ±'na giriyor
Ã‡in bu gece KÃ¶pek YÄ±lÄ±'na giriyor

Ã‡in'de KÃ¶pek YÄ±lÄ± ve Bahar BayramÄ±'nÄ±n kutlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in'deÂ KÃ¶pek YÄ±lÄ±Â veÂ Bahar BayramÄ±Â coÅŸkuyla kutlanÄ±yor.

12 HayvanlÄ± Ã‡in Ay Takvimi'ne gÃ¶re bu gece Horoz YÄ±lÄ±'nÄ± geride bÄ±rakarak, KÃ¶pek YÄ±lÄ±'na girilecek Ã¼lkede, Bahar BayramÄ± olarak da adlandÄ±rÄ±lan Ã‡in Yeni YÄ±lÄ±, insanlarÄ±n aileleri ve dostlarÄ± ile bir arada olduÄŸu en Ã¶nemli geleneksel bayram olarak kutlanÄ±yor.

Ã‡in hayvan burÃ§larÄ±na gÃ¶re bilgelik, dostluk ve sabrÄ± temsil eden KÃ¶pek YÄ±lÄ±'nÄ±n huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunan vatandaÅŸlar, evlerinde aileleriyle yemek yiyerek, akraba ziyaretleri yapÄ±yor ve birbirlerine hediyeler vererek bayramÄ±n neÅŸe ve sevincini paylaÅŸÄ±yor.

Ã‡in Yeni YÄ±lÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n giderek daha sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede halkÄ±n, aileleri ve arkadaÅŸlarÄ± ile rahatlÄ±kla vakit geÃ§irebileceÄŸi bir zaman dilimi konumuna geldi.

1,42 milyarlÄ±k dev nÃ¼fusuyla dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k Ã¼lkesi Ã‡in'de, nÃ¼fusun yaklaÅŸÄ±k 300 milyonluk bÃ¶lÃ¼mÃ¼, nÃ¼fusa kayÄ±tlÄ± olduklarÄ± eyaletlerin dÄ±ÅŸÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

DEV METROPOLLERDE KALABALIK YERÄ°NÄ° DURGUNLUÄžA BIRAKTI

Bu kiÅŸilerin, Ã‡in Yeni YÄ±lÄ±'nÄ± kutlamak Ã¼zere Pekin, Åžanghay ve Guangcou gibi dev metropollerden ayrÄ±lmasÄ±yla bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirler, adeta hayalet kentleri andÄ±rÄ±yor.

Ãœlkede yarÄ±ndan itibaren 7 gÃ¼n sÃ¼recek resmi ulusal tatilde, Ã¼lke genelinde neredeyse hayat duruyor ve herkes kendi memleketlerinde aileleriyle vakit geÃ§irdiÄŸi iÃ§in Ã¼lkeyi genel bir sessizlik kaplÄ±yor.

DÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k ve hareketli metropolleri arasÄ±nda olan Ã¼lkedeki bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirler, Bahar BayramÄ± sÃ¼resince bÃ¼yÃ¼k bir durgunluÄŸa sahne oluyor.

Ãœlkede gelenek olduÄŸu Ã¼zere Ã‡in Yeni YÄ±lÄ±'nda "kÃ¶tÃ¼ ruhlarÄ± kovduÄŸuna inanÄ±lan" hava fiÅŸek ve Ã§atapat patlatma geleneÄŸi bulunuyor.

Ancak bu gelenek hava kirliliÄŸi, yangÄ±n ve gÃ¼venlik endiÅŸeleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde yasaklanmÄ±ÅŸ durumda.

BAHAR BAYRAMI TATÄ°LÄ° 7 GÃœN

Ã‡in'deki resmi Bahar BayramÄ± tatilinde Pekin'de olacaklar iÃ§in park ve sayfiye yerlerinde Ã§eÅŸitli eÄŸlence ve ÅŸÃ¶lenler tertip ediliyor.

Kentteki en bÃ¼yÃ¼k parklardan biri olan Ditan ParkÄ±'nda yapÄ±lan sÃ¼slemeler, ziyaretÃ§ilere bayram coÅŸkusunu yaÅŸamak iÃ§in seÃ§enek sunarken, burada gerÃ§ekleÅŸtirilecek yemek ÅŸÃ¶lenleri ve sahne gÃ¶sterileri de Pekinlilerin beÄŸenesine sunulacak.

Yeni YÄ±l atmosferi, bÃ¼yÃ¼k kentlerden ziyade kÄ±rsal bÃ¶lgelerde yoÄŸun olarak hissediliyor.

Ã‡inlilerin kullandÄ±ÄŸÄ± 12 HayvanlÄ± Takvim'e gÃ¶re her yÄ±l takvimde yer alan faklÄ± bir hayvanÄ±n ismi o yÄ±la veriliyor. Ã‡in takvimi, ayÄ±n hareketlerine gÃ¶re belirlendiÄŸinden, yÄ±lbaÅŸÄ± her yÄ±l farklÄ±lÄ±k gÃ¶steriyor. KÃ¶pek YÄ±lÄ±'nÄ± gelecek yÄ±l Domuz YÄ±lÄ± takip edecek.

Bahar BayramÄ±, Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland ve Japonya gibi Asya Ã¼lkelerinde de kutlanÄ±yor.



Ä°lgili Konular KÃ¶pek YÄ±lÄ± Ã‡in
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Asya Haberleri
Etiyopya BaÅŸbakanÄ± istifa etti
Etiyopya BaÅŸbakanÄ± istifa etti

Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Hailemariam Desalegn, istifa mektubunu koalisyon hÃ¼kÃ¼metine sunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Ã‡ipras'a quot Novartis SkandalÄ± quot yÃ¼zÃ¼nden dava aÃ§Ä±ldÄ±
Ã‡ipras'a "Novartis SkandalÄ±" yÃ¼zÃ¼nden dava aÃ§Ä±ldÄ±

Yunanistan'Ä±n eski BaÅŸbakanÄ± Samaras, skandala adÄ±nÄ± haksÄ±z yere karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras hakkÄ±nda iftira davasÄ± aÃ§tÄ±
S Arabistan'daki quot ekonomik tedbirler quot yabancÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± vurdu
S. Arabistan'daki "ekonomik tedbirler" yabancÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± vurdu

Suudi Arabistan'da ilk defa 2017 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§e kanunuyla yabancÄ±lara yÃ¶nelik harÃ§ ve vergiler getirilmiÅŸ, sÃ¶z konusu uygulama 1 Temmuz itibarÄ±yla hayata geÃ§irilmiÅŸti
NATO'dan Ege'de itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
NATO'dan Ege'de itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "(Yunanistan ile gerginlik) Gelecekte benzer gerginlikler yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in taraflarÄ±n tansiyonu yÃ¼kseltmekten kaÃ§Ä±nmasÄ± gerekiyor" dedi
Moskova'daki elÃ§iliklere quot beyaz toz quot iÃ§eren zarflar gÃ¶nderildi
Moskova'daki elÃ§iliklere "beyaz toz" iÃ§eren zarflar gÃ¶nderildi

Moskova Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, zarflarÄ±n iÃ§inde zararlÄ± bir maddeye rastlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD Savunma BakanÄ± Mattis'ten TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD Savunma BakanÄ± Mattis'ten TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD Savunma BakanÄ± Mattis, NATO ve ABD'nin TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 4 Ä°ran askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 4 Ä°ran askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± 4 milisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
Eren BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n adÄ± MogadiÅŸu'da yaÅŸayacak
Eren BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n adÄ± MogadiÅŸu'da yaÅŸayacak

Trabzon Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Kalma: - "Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da 120 yetimin barÄ±nacaÄŸÄ± 550 bin lira maliyetli yetimhane inÅŸa edeceÄŸiz. Yetimhanemize MaÃ§ka'da ÅŸehit edilen Eren BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n adÄ± verilecek"
Ä°srail'den Esad rejimine 'kimyasal silah' uyarÄ±sÄ±
Ä°srail'den Esad rejimine 'kimyasal silah' uyarÄ±sÄ±

Ä°srail, Esad rejiminin kullandÄ±ÄŸÄ± kimyasal silahlarÄ±n etkisinin topraklarÄ±na ulaÅŸmasÄ± halinde "en sert ÅŸekilde" karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
54 MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
54. MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

Siyaset, ekonomi, askeri ve istihbarat alanlarÄ±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey temsilcilerini buluÅŸturan MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na, 21 hÃ¼kÃ¼met ve devlet baÅŸkanÄ± ile 80'den fazla Ã¼lkeden dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanÄ± katÄ±lacak.
KKTC'de dÃ¶rt partili koalisyon hÃ¼kÃ¼meti gÃ¼venoyu aldÄ±
KKTC'de dÃ¶rt partili koalisyon hÃ¼kÃ¼meti gÃ¼venoyu aldÄ±

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde 7 Ocak'ta dÃ¼zenlenen erken genel seÃ§imlerinin ardÄ±ndan yeni kurulan dÃ¶rt partili koalisyon hÃ¼kÃ¼meti, Cumhuriyet Meclisinden gÃ¼venoyu aldÄ±.
Nepal BaÅŸbakanÄ± istifa etti
Nepal BaÅŸbakanÄ± istifa etti

BaÅŸbakan Deuba, genel seÃ§imlerde partisinin meclis Ã§oÄŸunluÄŸunu kaybetmesi nedeniyle gÃ¶revini bÄ±raktÄ±
Suriye'de enerji savaÅŸÄ± tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor GRAFÄ°K
Suriye'de enerji savaÅŸÄ± tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor | GRAFÄ°K

Siyasi partilerdeki ihtilaflar ve ÅŸiddetli parti iÃ§i muhalefetler dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Almanyaâ€™da kurulacak olan bÃ¼yÃ¼k koalisyonun baÅŸarÄ±lÄ± olma ÅŸansÄ± gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor
Ã–zbekistan'da pamuk tarlalarÄ± artÄ±k Ã§ocuksuz
Ã–zbekistan'da pamuk tarlalarÄ± artÄ±k Ã§ocuksuz

UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼, Ã–zbekistan'da pamuk tarlalarÄ±ndaki Ã§ocuk iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± uygulamasÄ±nÄ±n bittiÄŸini doÄŸruladÄ±
Ã‡in bu gece KÃ¶pek YÄ±lÄ±'na giriyor
Ã‡in bu gece KÃ¶pek YÄ±lÄ±'na giriyor

Ã‡in'de KÃ¶pek YÄ±lÄ± ve Bahar BayramÄ±'nÄ±n kutlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hamas'tan Filistin hÃ¼kÃ¼metine tepki
Hamas'tan Filistin hÃ¼kÃ¼metine tepki

Hamas, "Filistin hÃ¼kÃ¼metinin Gazze'ye karÅŸÄ± izlediÄŸi siyasetin, tek baÅŸÄ±na karar almadaki Ä±srarcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸi" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Haberler

Ã‡in internet Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸacak ''internet mahkemesi'' kurdu
Ã‡in internet Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸacak ''internet mahkemesi'' kurdu

Ã‡in polisi suÃ§lularÄ± 'akÄ±llÄ± gÃ¶zlÃ¼k'le yakalayacak
Ã‡in polisi suÃ§lularÄ± 'akÄ±llÄ± gÃ¶zlÃ¼k'le yakalayacak

Ä°sveÃ§'ten Ã‡in'e gÃ¶zaltÄ± kÄ±namasÄ±
Ä°sveÃ§'ten Ã‡in'e gÃ¶zaltÄ± kÄ±namasÄ±

Ã‡in'den fÃ¼ze savar denemesi
Ã‡in'den fÃ¼ze savar denemesi

Ã‡inâ€™den ABDâ€™ye 'NÃ¼kleer Durum Ä°nceleme Belgesiâ€™ tepkisi
Ã‡in den ABD ye 'NÃ¼kleer Durum Ä°nceleme Belgesi tepkisi

Ã‡in uzaya deprem izleme uydusu gÃ¶nderdi
Ã‡in uzaya deprem izleme uydusu gÃ¶nderdi

Ã‡inli bilim adamlarÄ± maymun klonladÄ±
Ã‡inli bilim adamlarÄ± maymun klonladÄ±

Ã‡inâ€™de iki Ã§ocuk politikasÄ± tutmadÄ±
Ã‡in de iki Ã§ocuk politikasÄ± tutmadÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 