Ã‡in bu gece KÃ¶pek YÄ±lÄ±'na giriyor

Ã‡in'deÂ KÃ¶pek YÄ±lÄ±Â veÂ Bahar BayramÄ±Â coÅŸkuyla kutlanÄ±yor.
12 HayvanlÄ± Ã‡in Ay Takvimi'ne gÃ¶re bu gece Horoz YÄ±lÄ±'nÄ± geride bÄ±rakarak, KÃ¶pek YÄ±lÄ±'na girilecek Ã¼lkede, Bahar BayramÄ± olarak da adlandÄ±rÄ±lan Ã‡in Yeni YÄ±lÄ±, insanlarÄ±n aileleri ve dostlarÄ± ile bir arada olduÄŸu en Ã¶nemli geleneksel bayram olarak kutlanÄ±yor.
Ã‡in hayvan burÃ§larÄ±na gÃ¶re bilgelik, dostluk ve sabrÄ± temsil eden KÃ¶pek YÄ±lÄ±'nÄ±n huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunan vatandaÅŸlar, evlerinde aileleriyle yemek yiyerek, akraba ziyaretleri yapÄ±yor ve birbirlerine hediyeler vererek bayramÄ±n neÅŸe ve sevincini paylaÅŸÄ±yor.
Ã‡in Yeni YÄ±lÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n giderek daha sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede halkÄ±n, aileleri ve arkadaÅŸlarÄ± ile rahatlÄ±kla vakit geÃ§irebileceÄŸi bir zaman dilimi konumuna geldi.
1,42 milyarlÄ±k dev nÃ¼fusuyla dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k Ã¼lkesi Ã‡in'de, nÃ¼fusun yaklaÅŸÄ±k 300 milyonluk bÃ¶lÃ¼mÃ¼, nÃ¼fusa kayÄ±tlÄ± olduklarÄ± eyaletlerin dÄ±ÅŸÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Bu kiÅŸilerin, Ã‡in Yeni YÄ±lÄ±'nÄ± kutlamak Ã¼zere Pekin, Åžanghay ve Guangcou gibi dev metropollerden ayrÄ±lmasÄ±yla bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirler, adeta hayalet kentleri andÄ±rÄ±yor.
Ãœlkede yarÄ±ndan itibaren 7 gÃ¼n sÃ¼recek resmi ulusal tatilde, Ã¼lke genelinde neredeyse hayat duruyor ve herkes kendi memleketlerinde aileleriyle vakit geÃ§irdiÄŸi iÃ§in Ã¼lkeyi genel bir sessizlik kaplÄ±yor.
DÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k ve hareketli metropolleri arasÄ±nda olan Ã¼lkedeki bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirler, Bahar BayramÄ± sÃ¼resince bÃ¼yÃ¼k bir durgunluÄŸa sahne oluyor.
Ãœlkede gelenek olduÄŸu Ã¼zere Ã‡in Yeni YÄ±lÄ±'nda "kÃ¶tÃ¼ ruhlarÄ± kovduÄŸuna inanÄ±lan" hava fiÅŸek ve Ã§atapat patlatma geleneÄŸi bulunuyor.
Ancak bu gelenek hava kirliliÄŸi, yangÄ±n ve gÃ¼venlik endiÅŸeleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde yasaklanmÄ±ÅŸ durumda.
Ã‡in'deki resmi Bahar BayramÄ± tatilinde Pekin'de olacaklar iÃ§in park ve sayfiye yerlerinde Ã§eÅŸitli eÄŸlence ve ÅŸÃ¶lenler tertip ediliyor.
Kentteki en bÃ¼yÃ¼k parklardan biri olan Ditan ParkÄ±'nda yapÄ±lan sÃ¼slemeler, ziyaretÃ§ilere bayram coÅŸkusunu yaÅŸamak iÃ§in seÃ§enek sunarken, burada gerÃ§ekleÅŸtirilecek yemek ÅŸÃ¶lenleri ve sahne gÃ¶sterileri de Pekinlilerin beÄŸenesine sunulacak.
Yeni YÄ±l atmosferi, bÃ¼yÃ¼k kentlerden ziyade kÄ±rsal bÃ¶lgelerde yoÄŸun olarak hissediliyor.
Ã‡inlilerin kullandÄ±ÄŸÄ± 12 HayvanlÄ± Takvim'e gÃ¶re her yÄ±l takvimde yer alan faklÄ± bir hayvanÄ±n ismi o yÄ±la veriliyor. Ã‡in takvimi, ayÄ±n hareketlerine gÃ¶re belirlendiÄŸinden, yÄ±lbaÅŸÄ± her yÄ±l farklÄ±lÄ±k gÃ¶steriyor. KÃ¶pek YÄ±lÄ±'nÄ± gelecek yÄ±l Domuz YÄ±lÄ± takip edecek.
Bahar BayramÄ±, Singapur, Malezya, Endonezya, Tayland ve Japonya gibi Asya Ã¼lkelerinde de kutlanÄ±yor.
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Ã‡in'de KÃ¶pek YÄ±lÄ± ve Bahar BayramÄ±'nÄ±n kutlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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