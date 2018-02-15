Hindistan'Ä±n NASA'sÄ±na TÃ¼rk teknolojisi

ÃœrettiÄŸi bilimsel cihazlarla dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nemli Ã¼niversiteleri ve laboratuvarlarÄ± tarafÄ±ndan tercih edilen TÃ¼rkÂ teknolojiÂ ÅŸirketi, yeni teknolojilere kapÄ± aralayan Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼yle baÅŸarÄ±sÄ±na yeni bir halka ekledi.
TÃ¼rkiye'nin ilk nanoteknoloji firmasÄ± olarak 1999'da kurulan NanoMagnetics Instruments, ODTÃœ Teknokent ve Teknopark Ankara'daki merkezlerinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarla bilimsel cihazlara imza atÄ±yor.
Åžirketin Ã¼rettiÄŸi cihazlar, bugÃ¼ne kadar ABD, Japonya, Avrupa Ã¼lkeleri ve TÃ¼rkiye'de pek Ã§ok saygÄ±n Ã¼niversite ve laboratuvar tarafÄ±ndan tercih edildi.
Son olarak NanoMagnetics Instruments'in "Hall Etkisi Ã–lÃ§Ã¼m Sistemi",Â HindistanÂ NASA'sÄ± olarak bilinen ve uzay teknolojileri geliÅŸtirenÂ Uzay AraÅŸtÄ±rmalarÄ± OrganizasyonuÂ (Space Application Center-SAC) tarafÄ±ndan yeni teknolojilerin Ã¼retiminde kullanÄ±lacak.
Manyetik alan iÃ§inde bulunan ve Ã¼zerinden akÄ±m geÃ§en bir iletken boyunca gerilim oluÅŸmasÄ± "hall etkisi" olarak nitelendiriliyor. Hall Etkisi Ã–lÃ§Ã¼m Sistemi ise metallerin ve yarÄ± iletkenlerin Ã¶zelliklerinin anlaÅŸÄ±lmasÄ±nda kullanÄ±lÄ±yor.
SAC, iletiÅŸim, yayÄ±n, uzaktan algÄ±lama, felaket izleme/azaltma gibi alanlarda iletiÅŸim, navigasyon, yeryÃ¼zÃ¼ gÃ¶zlemi ve gezegensel yÃ¼klerle ilgili veri iÅŸleme ve yer sistemleri geliÅŸtirilmesinden sorumlu bir merkez olarak faaliyet gÃ¶steriyor.
SAC aynÄ± zamanda, BirleÅŸmiÅŸ Milletlere baÄŸlÄ± Asya ve Pasifik'te Uzay Bilimi ve Teknolojisi Merkezi'nin (CSSTEAP) uydu iletiÅŸimi ve meteoroloji faaliyetleriyle ilgili eÄŸitim programlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.
Hall Etkisi Ã–lÃ§Ã¼m Sistemi, SAC ve ABD Ulusal HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi (NASA) tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projede kullanÄ±lacak. Bu projeyle afetlere yÃ¶nelik proaktif planlama ve felaketle sonuÃ§lanan olaylarÄ± hÄ±zlÄ± ve net bir ÅŸekilde anlamak iÃ§in Ã¶nceden felaket gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri depolayacak ve bilgilendirebilecek uygulamalarÄ±n geliÅŸtirilmesi, su kaynaklarÄ±nÄ±n ve altyapÄ±nÄ±n izlenmesine yÃ¶nelik verilere eriÅŸilmesi amaÃ§lanÄ±yor. Bunun iÃ§in de kÃ¼resel olarak yÃ¼zey deÄŸiÅŸikliklerinin radar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini alacak, hÄ±zlÄ± numune toplanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak, dÃ¼nya sÃ¼reÃ§lerini anlama ve deÄŸiÅŸimlerini analiz etme imkanÄ± sunacak bir altyapÄ± oluÅŸturulacak.
NanoMagnetics Instruments'in 10 Ã¼rÃ¼n arasÄ±ndan tercih edilen Hall Etkisi Ã–lÃ§Ã¼m Sistemi ile yarÄ± iletken, organik iletken ve metal oksit malzemelerin elektriksel karakterizasyonunu yapÄ±lÄ±yor. Nanoteknolojik yÃ¶ntemlerle geliÅŸtirilen bu malzemeler Ã§ip teknolojisi, gÃ¼neÅŸ hÃ¼creleri, malzeme bilimi, uzay teknolojisi ve savunma sanayisi alanlarÄ±nda yenilikÃ§i Ã¼rÃ¼nlerin geliÅŸtirilmesine kapÄ± aralÄ±yor.
Sistem, oldukÃ§a gÃ¼Ã§lÃ¼ ve hassas bir manyetik alanda optik, yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±k, dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±caklÄ±k gibi farklÄ± opsiyonlarÄ±n oluÅŸturulmasÄ±na imkan veriyor.
YaratÄ±lan gÃ¼Ã§lÃ¼ manyetik alanda malzemelerin elektriksel davranÄ±ÅŸlarÄ±, malzemenin iÃ§indeki elektronlarÄ±n hareketi, yÃ¶nÃ¼, ÅŸekli Ã¶lÃ§Ã¼lebiliyor. Sistem, yaratÄ±lan manyetik alanÄ±n homojenliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan dÃ¼nyadaki rakiplerine Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlÄ±yor. NanoMagnetics Instruments'in sistemi bu konuda yÃ¼zde 0,17'lik bir sapmaya kadar dÃ¼ÅŸerken, en yakÄ±n rakibi ve dÃ¼nya lideri olarak gÃ¶sterilen Ã¼reticinin deÄŸeri ise 0,34 dÃ¼zeyinde bulunuyor.
Sistem bileÅŸenlerinden "dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±caklÄ±k kafasÄ±" ise eksi 270 derece, artÄ± 1000 derecelik deÄŸerlere ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. KullanÄ±cÄ±lar, uzay araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda numunelerini elektriksel karakteristiklerini gÃ¶rmek iÃ§in bu deÄŸerlere ulaÅŸan cihazlara ihtiyaÃ§ duyuyor.
TÃ¼rkiye'de Ã¼retilen sÃ¶z konusu cihazla Ã¼lkede uzay, havacÄ±lÄ±k, Ã§ip teknolojisi gibi alanlarda malzeme geliÅŸtiren firmalara da ekonomik Ã§Ã¶zÃ¼mler sunuluyor. Yerli firmalar, bu sayede geliÅŸtirdikleri malzemenin elektriksel Ã¶zelliklerini, belli koÅŸullarda verdiÄŸi tepkiyi Ã¶lÃ§erek gÃ¶rebilecek.
Hall Etkisi Ã–lÃ§Ã¼m Sistemi kullanÄ±mÄ±yla Ã¼retilen malzemelerin elektriksel iletken Ã¶zellikleri standartlara uygun olarak da belgelenebilecek.Â
Ä°sveÃ§'in Ã–stergÃ¶tland bÃ¶lgesindeki bir kazÄ±da 8 bin yÄ±llÄ±k kafataslarÄ±nÄ±n olduÄŸu mezar bulundu
NanoMagnetics Instruments'in "Hall Etkisi Ã–lÃ§Ã¼m Sistemi", Hindistan NASA'sÄ± SAC tarafÄ±ndan yeni teknolojilerin Ã¼retiminde kullanÄ±lacak
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