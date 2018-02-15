11:26, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Ã–zbekistan'da pamuk tarlalarÄ± artÄ±k Ã§ocuksuz





UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼, Ã–zbekistan'da pamuk tarlalarÄ±ndaki Ã§ocuk iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± uygulamasÄ±nÄ±n bittiÄŸini doÄŸruladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–zbekistanâ€™da pamuk tarlalarÄ± dahil tÃ¼m alanlarda Ã§ocuklarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yasaklandÄ±. Ãœlkede bÃ¼tÃ¼n sektÃ¶rlerde zorunlu Ã§alÄ±ÅŸmaya son vermeye doÄŸru adÄ±mlar atÄ±lÄ±yor.Â Haber BM bÃ¼nyesinda bulunan UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n web sitesinde yayÄ±nlandÄ±. BM kurumu raporuna gÃ¶re, Ã–zbek toplumunda insanlarÄ± zorla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ±n buna dahil edilmesine karÅŸÄ± toplumsal duyarlÄ±lÄ±k artmaktadÄ±r. Bu kurum 2017 senesinde Ã–zbekistanâ€™da pamuk yetiÅŸtirme ve toplama iÅŸlerinin ÅŸeffaf ve kamuoyu ile diyalog ortamÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Ã–zbekistan uzun zamandÄ±r uluslararasÄ± kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan insanlarÄ±, Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ± zorla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmakla eleÅŸtiriliyordu.





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