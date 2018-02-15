12:14, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Nepal BaÅŸbakanÄ± istifa etti





BaÅŸbakan Deuba, genel seÃ§imlerde partisinin meclis Ã§oÄŸunluÄŸunu kaybetmesi nedeniyle gÃ¶revini bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nepal BaÅŸbakanÄ± Sher Bahadur Deuba, partisinin genel seÃ§imlerde meclis Ã§oÄŸunluÄŸunu kaybetmesinin ardÄ±ndan istifasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. BaÅŸbakan Deuba, geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ve aralÄ±k aylarÄ±nda yapÄ±lan genel seÃ§imlerin kesin sonuÃ§larÄ±nÄ±n dÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan istifasÄ±nÄ± sundu. Son seÃ§imlerin ardÄ±ndan baÅŸkanÄ± olduÄŸu Kongre Partisi'nin mecliste Ã§oÄŸunluÄŸunu kaybetmesinin kesinleÅŸmesi nedeniyle Deuba, baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. SeÃ§im Komisyonunun dÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§lara gÃ¶re, Nepal KomÃ¼nist BirleÅŸik Marksit Leninist Partisi (CPN UML) 41 sandalye, Nepal Kongre Partisi 40 sandalye, Nepal KomÃ¼nist Maoist Merkezi Partisi (CNP MC) 17 ise sandalye elde etti. CPN UML partisi lideri Khadga Prasad Oli'nin Ã¼lkenin yeni baÅŸbakanÄ± olmasÄ± bekleniyor. Ãœlkede, geÃ§en yÄ±l iki aÅŸamalÄ± olarak yapÄ±lan genel seÃ§imlerde daÄŸlÄ±k bÃ¶lgelerde yaÅŸayanlar kasÄ±m ayÄ±nda oy kullanÄ±rken, ÅŸehirlerdeki seÃ§menlerde 7 AralÄ±k'ta sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmiÅŸti. Nepal KomÃ¼nist Partisi lideri Pushpa Kamal Dahal, 24 MayÄ±s 2017'de Nepal Kongre Partisi ile AÄŸustos 2016'da yaptÄ±klarÄ± protokol gereÄŸi dokuz ayda bir el deÄŸiÅŸtirmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸunu, Kongre Partisi lideri Sher Bahadur Deuba'ya devretmek Ã¼zere gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Nepal'de dÃ¶rt defa baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Deuba, 2 defa Nepal'Ä±n son kralÄ± Gyanendra Bir Bikram Shah Dev tarafÄ±ndan gÃ¶revinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Nepal'da son 10 yÄ±lda 11 defa baÅŸbakan deÄŸiÅŸti. Â

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