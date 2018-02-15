Suriye'de enerji savaÅŸÄ± tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor | GRAFÄ°K

Suriye'de BeÅŸÅŸarÂ Esad rejimiÂ saflarÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸan Ä°ran gÃ¼Ã§leri,Â Deyrizor'da PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgalindekiÂ enerji sahalarÄ±na ilerleme Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. PYD/PKK Ä°ran gÃ¼Ã§lerine sert biÃ§imde karÅŸÄ±lÄ±k verirken, ABD de hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
GeÃ§en hafta Ä°ran gÃ¼Ã§leri, enerji zengini Deyrizor'da PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgalindeki petrol ve gaz sahalarÄ±nÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemiÅŸ, ABD yoÄŸun bombardÄ±manla karÅŸÄ±lÄ±k vermiÅŸti.
Deyrizor'daki muhabirlerden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°ran gÃ¼Ã§leri ve PYD/PKK arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar devam ediyor.
Ä°ran gÃ¼Ã§leri, Koniko gaz sahasÄ±nÄ±n Ã§evresine fÃ¼ze ve topÃ§u saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenliyor. PYD/PKK da sert biÃ§imde karÅŸÄ±lÄ±k veriyor.
Ã–rgÃ¼t, Ä°ran gÃ¼Ã§lerinin bulunduÄŸu Deyrizor'un kuzeyinde HaÅŸÅŸam MÄ±rat ve Salihiya beldelerini vurdu.
DÃ¼n gece geÃ§ saatlerde ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ± da HaÅŸÅŸam beldesine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Bu arada dÃ¼n gece ABD askerlerinin, Ä°ran gÃ¼Ã§lerinin muhtemel saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in Koniko gaz fabrikasÄ±nda konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â Â Â
Irak sÄ±nÄ±rÄ±na hakim Deyrizor, Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k enerji kaynaklarÄ±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.
Kenti ikiye bÃ¶len FÄ±rat Nehri'nin doÄŸusu, Suriye'nin en bÃ¼yÃ¼k petrol sahalarÄ±nÄ± oluÅŸturan 11 yataÄŸÄ± barÄ±ndÄ±rÄ±yor.
El Ã–mer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Åžueytat ve Galban petrol sahalarÄ±, tahmini hesaplamalara gÃ¶re Suriyeâ€™nin enerji kaynaklarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§te birini oluÅŸturuyor.
PYD/PKK, geÃ§en yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde, rejim gÃ¼Ã§leriyle eÅŸ zamanlÄ± olarak Deyrizor kÄ±rsalÄ±nÄ±n enerji kaynaklarÄ±nÄ±n yoÄŸun olduÄŸu kuzeydoÄŸusunda, yani FÄ±rat Nehri'nin doÄŸusunda ilerlemiÅŸti.
Deyrizor'un kuzeydoÄŸu kÄ±rsalÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k gaz tesisi Koniko'yu, 23 EylÃ¼l 2017'de ele geÃ§iren Ã¶rgÃ¼t, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ± El Ã–mer'i iÅŸgal etmiÅŸti.
HalihazÄ±rda Deyrizor'da FÄ±rat Nehri'nin doÄŸusuna PYD/PKK, batÄ±sÄ±na Esed rejimi ve gÃ¼neyinde dar bir alanda DEAÅž hakim.Â
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