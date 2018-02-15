GÃ¼ncelleme: 12:36, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

KKTC'de dÃ¶rt partili koalisyon hÃ¼kÃ¼meti gÃ¼venoyu aldÄ±





Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde 7 Ocak'ta dÃ¼zenlenen erken genel seÃ§imlerinin ardÄ±ndan yeni kurulan dÃ¶rt partili koalisyon hÃ¼kÃ¼meti, Cumhuriyet Meclisinden gÃ¼venoyu aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde (KKTC), CumhuriyetÃ§i TÃ¼rk Partisi (CTP) Genel BaÅŸkanÄ± Tufan ErhÃ¼rman'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki (CTP), HalkÄ±n Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden (DP) oluÅŸanÂ dÃ¶rt partili yeni koalisyon hÃ¼kÃ¼metiÂ iÃ§in Cumhuriyet MeclisindeÂ gÃ¼ven oylamasÄ±Â yapÄ±ldÄ±. 50 milletvekilinin bulunduÄŸu Mecliste koalisyon hÃ¼kÃ¼meti, 22'ye karÅŸÄ± 27 oyla gÃ¼venoyu aldÄ±, 1 milletvekili de oturuma katÄ±lmadÄ±. ERHÃœRMAN: HEDEFÄ°MÄ°Z HIZLA BÃœTÃ‡EYÄ° GEÃ‡Ä°RMEK BaÅŸbakan ErhÃ¼rman oylamanÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, hÃ¼kÃ¼met programda Ã§izilen Ã§erÃ§eveden hareketle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini sÃ¶yledi. Hedeflerinin hÄ±zla bÃ¼tÃ§eyi geÃ§irmek olduÄŸunu belirten ErhÃ¼rman, muhalefetin de yardÄ±mÄ±yla bunu baÅŸaracaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. KKTC'de 7 Ocak'ta yapÄ±lan erken seÃ§imin ardÄ±ndan CTP Genel BaÅŸkanÄ± ErhÃ¼rman'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nda CumhuriyetÃ§i TÃ¼rk Partisi (CTP), HalkÄ±n Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden (DP) oluÅŸan dÃ¶rt partili yeni koalisyon hÃ¼kÃ¼meti kurulmuÅŸtu. OylarÄ±n yÃ¼zde 35,58'ini alarak 21 milletvekiliyle sandÄ±ktan birinci Ã§Ä±kan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n, koalisyon hÃ¼kÃ¼meti kurmak amacÄ±yla bir hafta siyasi partilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, temaslarÄ±ndan sonuÃ§ alamamÄ±ÅŸtÄ±. Erken genel seÃ§imde yÃ¼zde 5 barajÄ±nÄ± geÃ§en 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden DoÄŸuÅŸ Partisi (YDP) 2 milletvekilli Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.

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