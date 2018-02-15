Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:20, 15 Şubat 2018 Perşembe
Güncel
Güncelleme: 13:16, 15 Şubat 2018 Perşembe

  • Paylaş
CHP lideri Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırıldı
CHP lideri Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun idrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçirdiği açıklandı. 

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir." ifadelerine yer ver verildi. 



İlgili Konular Kemal Kılıçdaroğlu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Türkiye'nin Moskova büyükelçisinden 'Astana' vurgusu
Türkiye'nin Moskova büyükelçisinden 'Astana' vurgusu

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Diriöz, "Astana görüşmeleri, Suriye’de barış süreci için yürütülen Cenevre toplantılarına önemli oranda katkı yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.” dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırıldı
CHP lideri Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulduğu bildirildi
Çeşitli suçlardan aranan 3 bin kişi cezaevi ziyaretinde yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 3 bin kişi cezaevi ziyaretinde yakalandı

Cezaevlerine 2016 ve 2017 yıllarında ziyarete giden ve GBT ile UYAP sisteminde yapılan kontroller sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu veya çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 3 bin 148 kişi gözaltına alındı.
TSK İdlib'de yeni ateşkes gözlem noktası kuruyor
TSK İdlib'de yeni ateşkes gözlem noktası kuruyor

TSK unsurları, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir ateşkes gözlem noktası oluşturmak üzere konuşlandı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı Kasım 2017'de Kasım 2016'ya göre 1,8 puan gerileyerek yüzde 10,3 oldu. İşsiz sayısı 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişiye indi.
Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 500'ü
Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 500'ü aştı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi
e-Devlet'te soy ağacı sorgulama sayfası yeniden açıldı
e-Devlet'te soy ağacı sorgulama sayfası yeniden açıldı

Aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak paylaşımı durdurulan "alt-üst soy raporu" sorgulama sayfası yeniden açılsa da, kısa sürede yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle sistem zaman zaman tıkanıyor
28 Şubat davasında Çetin Doğan savunma yaptı
28 Şubat davasında Çetin Doğan savunma yaptı

28 Şubat dönemine ilişkin 103 kişinin yargılandığı davaya, sanıklarından eski Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Doğan'ın savunmasıyla devam edildi.
Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD'li Bakan Mattis bir araya
Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD'li Bakan Mattis bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi sona erdi
ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye 'Zeytin Dalı' ismi verildi
ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye 'Zeytin Dalı' ismi verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi "Zeytin Dalı" olarak değiştirildi. "Gülen" isimli 7 cadde ve sokağın isminin değiştirilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.
Bozdağ'dan ABD'ye sert tepki
Bozdağ'dan ABD'ye sert tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "ABD, PKK/KCK/PYD/YPG örgütleri konusunda Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçmeli, isim veya tabela değişikliği ile kimseyi aldatamayacağını bilmeli." değerlendirmesinde bulundu
Afrin'deki PYD PKK sığınaklarından Kızılhaç yardımı çıktı
Afrin'deki PYD/PKK sığınaklarından Kızılhaç yardımı çıktı

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de teröristlerden arındırdığı bir sığınakta Esad rejimi, Suriye Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç yardımına rastlandı
Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow Ankara'da
Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow’u resmi törenle karşıladı.
Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda 46 gözaltı
Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda 46 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK güdümünde kurye, milis, iş birlikçi olarak faaliyet gösteren ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı
Başbakan Yıldırım Belarus'ta
Başbakan Yıldırım Belarus'ta

Başbakan Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 12.10'da Belarus'un başkenti Minsk'e vardı
Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolar kredi
Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolar kredi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı.

Haberler

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na tebrik
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tebrik

Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Çankaya'daki Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi
Çankaya'daki Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'a FETÖ'den hapis cezası
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'a FETÖ'den hapis cezası

Meclis'teki Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi
Meclis'teki Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi

Başbakan Yıldırım, Meclis'te Kılıçdaroğlu ile görüşecek
Başbakan Yıldırım Meclis'te Kılıçdaroğlu ile görüşecek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 