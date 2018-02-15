Güncelleme: 13:16, 15 Şubat 2018 Perşembe

CHP lideri Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırıldı





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun idrar yolları problemine bağlı olarak bir operasyon geçirdiği açıklandı. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir." ifadelerine yer ver verildi.

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