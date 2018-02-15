GÃ¼ncelleme: 13:32, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Ä°srail'den Esad rejimine 'kimyasal silah' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸÅŸarÂ Esad rejiminin kullandÄ±ÄŸÄ±Â kimyasal silahlarÄ±n topraklarÄ±na ulaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸe edenÂ Ä°srail'in, bunun gerÃ§ekleÅŸmesi halinde Suriye rejimine "en sert biÃ§imde karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸi" bildirildi.

Ä°srail yerel basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, farklÄ± Ã¼lkelerdeki 15 bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine, Esed rejiminin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda kimyasal silah kullanmasÄ± ve bu silahlarÄ±n etkilerinin Ä°srail topraklarÄ±na ulaÅŸmasÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu bildirdi.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilere gÃ¶nderilen mesajda, bulunduklarÄ± Ã¼lkedeki en Ã¼st dÃ¼zey karar alÄ±cÄ±lara, kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±n Ä°srail'e ulaÅŸmasÄ± durumunda "Bunun, Ä°srail'in mÃ¼mkÃ¼n olan en sert biÃ§imde karÅŸÄ±lÄ±k vermesini gerektireceÄŸi" mesajÄ±nÄ±n iletilmesi talep edildi.

"Ä°ran'Ä±n Hizbullah terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne desteÄŸini kesmesi" yÃ¶nÃ¼nde yaptÄ±klarÄ± Ã§aÄŸrÄ±larÄ± uluslararasÄ± topluma hatÄ±rlatmalarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerden isteyen Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca elÃ§ilere "Ä°ran'Ä±n Suriye'deki yayÄ±lmacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± Ä°srail'in harekete geÃ§me arzusunun yeterince ciddiye alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" aktarmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.

Ä°srail ordusu, bir sÃ¼re Ã¶nce Suriye'den kalkan ve Ä°ran'a ait olduÄŸu belirtilen bir insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n Ä°srail hava sahasÄ±nÄ± ihlal etmesi Ã¼zerine dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurmuÅŸ, buna karÅŸÄ±lÄ±k Suriye'deki "Ä°ran'a ait hedeflere" hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemiÅŸti. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°srail'e ait bir F-16 dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.