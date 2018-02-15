GÃ¼ncelleme: 14:32, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 4 Ä°ran askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± 4 milisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ±Â "Fatimiyyun"Â tugaylarÄ±na baÄŸlÄ± 4 milis Kum kentindeki BeheÅŸti Masume MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda defnedildi. SÃ¶z konusu milislerin isimlerinin Salim RÄ±zayi, Muhammed Yasin NasÄ±ri, Ali Muhammedi ve Ali RÄ±za HÃ¼seyni olduÄŸu ifade edildi. Resmi olmayan rakamlara gÃ¶re, Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ä°ran'a baÄŸlÄ± askerlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 2 bin 400 civarÄ±nda olduÄŸu ifade ediliyor. Ä°ran'a gÃ¶Ã§ etmiÅŸ AfganlÄ±lardan kurulanÂ "Fatimiyyun TugayÄ±"Â ve PakistanlÄ± milislerin oluÅŸturduÄŸuÂ "Zeynebiyyun TugayÄ±"Â Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esed rejimine destek veren Devrim MuhafÄ±zlarÄ± tarafÄ±ndan en Ã¶n safta kullanÄ±lan milis gÃ¼Ã§ler olarak biliniyor.

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