14:29, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Eren BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n adÄ± MogadiÅŸu'da yaÅŸayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Trabzon Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸince Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da inÅŸa edilecek yetimhaneye, Trabzon'un MaÃ§ka ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda 11 AÄŸustos 2017'de bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±yla saÄŸlanan sÄ±cak temas sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan Eren BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n adÄ± verilecek.

Trabzon Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± ZÃ¼htÃ¼ Kalma, beraberindeki yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri ile Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, UNICEF raporlarÄ±na gÃ¶re, dÃ¼nyada 400 milyon yetim Ã§ocuk olduÄŸunun tahmin edildiÄŸini belirterek bunlarÄ±n arasÄ±nda Myanmar, Afganistan, Ã‡in, Irak ve Suriye'deki yetimlerin de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DÃ¼nyadaki yetimlerin yarÄ±sÄ±nÄ±n sokaklarda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerine dikkati Ã§eken Kalma, "Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± ilkesel olarak yetimleri, annelerinin veya birinci derece yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda desteklemektedir. DÃ¼nyada bu yetimlerin sayÄ±sÄ±na her gÃ¼n 10 bin, her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 3,5 milyon Ã§ocuk eklenmektedir." dedi.

Kalma, ailelerini kaybeden kimsesiz yetimler iÃ§in Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±n yetimhane Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayarak "11 Ã¼lkede 32 yetimhane faaliyettedir. BangladeÅŸ, Filipinler, TÃ¼rkiye ve inÅŸallah da Trabzon Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi olarak bizim aÃ§acaÄŸÄ±mÄ±z yetimhaneler ile bu sayÄ± 37'ye Ã§Ä±kacaktÄ±r. Yetimhanelerimizde yaklaÅŸÄ±k 3 bin kutsal emanetimiz hayata hazÄ±rlanmaktadÄ±r." diye konuÅŸtu.

Dernek olarak kalÄ±cÄ± eser inÅŸa ettiklerini anlatan Kalma, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Dernek olarak daha Ã¶nce Uganda'da 'Ana Ã‡ocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±', Gambiya'da 'Kur'an Okulu' projelerini hayata geÃ§irdik. Åžimdi de inÅŸallah Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da 120 yetimin barÄ±nacaÄŸÄ± 550 bin lira maliyetli yetimhane inÅŸa edeceÄŸiz. Bu projemiz, Trabzon olarak hepimizin projesidir. Yetimhanemize, MaÃ§ka'da ÅŸehit edilen Eren BÃ¼lbÃ¼l'Ã¼n adÄ± verilecek. Hem ÅŸehidimizin adÄ±nÄ± o Ã¼cra kÃ¶ÅŸede dahi yaÅŸatmak hem de kutsal emanetlerimizi daha gÃ¼zel ÅŸartlarda hayata hazÄ±rlamak amacÄ±ndayÄ±z."

Kalma, projenin tanÄ±tÄ±mÄ± amacÄ±yla Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla ilerleyen gÃ¼nlerde Trabzon'da program dÃ¼zenlemeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± aktararak TrabzonlularÄ± projeye sahip Ã§Ä±kmaya davet etti.

Kampanya iÃ§in ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Kalma, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±lda tamamlanmasÄ± planlanan yetimhaneye katkÄ±da bulunmak isteyenlerin banka hesap numaralarÄ±na derneÄŸin "trabzonihh.org" internet adresinden ulaÅŸabileceklerini kaydetti.