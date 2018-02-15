'Diyabet ve tÃ¼m kronik hastalÄ±klar iyileÅŸebilir'

Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, yeni kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, tÄ±bbÄ±n, objesi insan olan tek sanat olduÄŸunu belirterek, her hastanÄ±n kendine has kiÅŸiliÄŸi ve Ã¶zelliÄŸinin bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.Â
Prof. Dr. Karatay, "DoÄŸallÄ±klarÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, iÅŸlenmiÅŸ, bozulmuÅŸ, kimyasallarla boyanmÄ±ÅŸ, ilaÃ§lanmÄ±ÅŸ, yapaylaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ makro besinler, yani yediÄŸimiz saÄŸlÄ±ksÄ±z proteinler, karbonhidratlar ve trans yaÄŸlar, hÃ¼crelerin normal Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engellemeye baÅŸlayÄ±nca, vitamin ve mineraller de vÃ¼cuda yeterli oranda giremiyor ya da vÃ¼cutta etkili bir ÅŸekilde Ã¼retilemiyor." diye konuÅŸtu.
VÃ¼cutta yeterli miktarda katalizÃ¶r ya da kofaktÃ¶r bulunmadÄ±ÄŸÄ± zaman, tÃ¼m hÃ¼crelerin yanÄ± sÄ±ra, beynin, sinir, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemleriyle bÃ¼tÃ¼n doku ve organlarda bozukluk ve aksaklÄ±klarÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Karatay, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bu nedenle kronik inflamasyon buna baÄŸlÄ± hastalÄ±klar baÅŸlamÄ±ÅŸ oluyor ve sinsi olarak giderek artÄ±yor. Yeni kitabÄ±mda, bu hastalÄ±klarÄ± ve onlarÄ± baÅŸlatan kronik inflamasyonu Ã¶nlemenin ve tedavi etmenin ÅŸifrelerini, bilimsel referanslar Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda bulacaksÄ±nÄ±z. Hangi hastalÄ±klar iyileÅŸir diye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, kronik inflamasyon, insÃ¼lin direnci, obezite, diyabet, hipertansiyon, haÅŸimato, depresyon, unutkanlÄ±k, kronik artrit, eklem ve kas aÄŸrÄ±larÄ±, polikistik over, fibrokistik meme, fibromiyalji, kanser ve tÃ¼m kronik dejeneratif hastalÄ±klarÄ±n iyileÅŸmesi mÃ¼mkÃ¼n."
Prof. Dr. Canan Karatay, "genetik" ve "iyileÅŸmez" sÃ¶yleminin unutulmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, "Ä°laca mahkum olmuÅŸ, 'Ã¶lene kadar bu ilaÃ§larÄ± iÃ§eceksin' diye beyinleri yÄ±kanmÄ±ÅŸ diyabet hastalarÄ±nÄ±n ve diÄŸer kronik dejeneratif hastalÄ±klardan muzdarip insanlarÄ±n, bu hastalÄ±klarÄ±n kalÄ±cÄ± olarak tedavi edilebileceÄŸini ve ilaÃ§lardan kurtulabileceÄŸini bilmek en insani haklarÄ±dÄ±r. Yani baÅŸta diyabet olmak Ã¼zere tÃ¼m kronik dejeneratif hastalÄ±klar iyileÅŸtirilebilir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Kan ÅŸekeri ve insÃ¼lin hormonunun kanda uzun sÃ¼re yÃ¼ksek seyrederse mikropsuz kronik yangÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Karatay, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Ã–nemli olan bu yangÄ±nÄ± baÅŸlatmamaktÄ±r. EÄŸer baÅŸlamÄ±ÅŸsa da temeline inip yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek gerekir. Bu nedenle vÃ¼cutta sinsi sinsi baÅŸlayan hastalÄ±klarÄ±n temel nedeni kronik inflamasyondur. Kronik hastalÄ±klarÄ±n temelinde birÃ§ok noktada kan ÅŸekeri ve insÃ¼lin hormonu karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. Bunlar kanda uzun sÃ¼re yÃ¼ksek seyrederken daha da zÄ±platÄ±lÄ±nca iÅŸte o zaman canÄ±mÄ±zÄ± yakÄ±yor. Trigliseridleriniz yÃ¼kselebiliyor, leptin ve insÃ¼lin direnci ortaya Ã§Ä±kabiliyor, Tiroit hormonlarÄ± dengeyi kaybedebiliyor ve riskler gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artarak farklÄ± hastalÄ±klarla, aÄŸrÄ± ve sancÄ±larla karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor."
Ä°yileÅŸmenin yolunun kan ÅŸekerini dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼p, insÃ¼lin direncini kÄ±rmaktan geÃ§tiÄŸini dile getiren Karatay, bunun iÃ§in de dÃ¼ÅŸÃ¼k glisemik indeksli saÄŸlÄ±klÄ± protein, yaÄŸ ve karbonhidratlarla beslenilmesi gerektiÄŸini aktardÄ±.
Karatay, organizmanÄ±n temel ihtiyacÄ± olan B, C vitaminleriyle Ã§inko ve iyot gibi minerallerin hayati Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, beslenmede kristal kaya tuzunun tercih edilerek, magnezyumun Ã¶neminin gÃ¶z ardÄ± edilmemesini Ã¶nererek, modern cÃ¼ce buÄŸdayÄ±n hayata girdiÄŸi gÃ¼nden itibaren kronik inflamasyon ve sebep olduÄŸu kronik dejeneratif hastalÄ±klarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve baÄŸÄ±rsaklarda yaÅŸanan sorunlarÄ±n da bu nedenle geliÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.
Prof. Dr. Karatay, "Mutluluk hormonu olarak bildiÄŸimiz serotoninin yÃ¼zde 90'Ä± baÄŸÄ±rsaklarÄ±mÄ±zdaki dost bakteriler tarafÄ±ndan Ã¼retiliyor. Bu baÄŸlamda lahana, karnabahar, turp, soÄŸan, sarÄ±msak gibi doÄŸal prebiyotikler ve doÄŸal ev yoÄŸurdu, doÄŸal fermantasyon sirke, doÄŸal turÅŸu, ÅŸirden mayalÄ± peynir gibi doÄŸal probiyotikler saÄŸlÄ±klÄ± bir yaÅŸam iÃ§in olmazsa olmaz olarak hayati Ã¶nem arz ediyor. Bunun iÃ§in istikbal baÄŸÄ±rsaklardadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Prof. Dr. Karatay, "Ã–lene kadar bu ilaÃ§larÄ± iÃ§eceksin' diye beyinleri yÄ±kanmÄ±ÅŸ diyabet hastalarÄ±nÄ±n ilaÃ§lardan kurtulabileceÄŸini bilmek en insani haklarÄ±dÄ±r. BaÅŸta diyabet olmak Ã¼zere tÃ¼m kronik dejeneratif hastalÄ±klar iyileÅŸtirilebilir." dedi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, ortaÃ¶ÄŸretime yeni geÃ§iÅŸ sisteminin, 2018-2019 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± itibarÄ±yla ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸecek tÃ¼m Ã¶ÄŸrencileri kapsadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã–SYM tarafÄ±ndan, ALES'e iliÅŸkin analizlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ilk sÄ±nav deÄŸerlendirme raporu yayÄ±mlandÄ±
TÃ¼rk Epilepsi ile SavaÅŸ DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yeni, "Epilepsi, herkesin baÅŸÄ±na gelebilecek kronik bir hastalÄ±k. AraÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±, epilepsi ile ilgili Ã¶n yargÄ±larÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serse de epilepsi hastasÄ± bireylerin birÃ§oÄŸu dÃ¼zenli ve doÄŸru bir tedavi ile Ã§alÄ±ÅŸabilir, okula gidebilir, evlenebilir yani normal hayatlarÄ±na devam edebilir" dedi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kamu-Ã¶zel iÅŸ birliÄŸi ile baÅŸlatÄ±lan "Åžehir Hastaneleri Projesi" kapsamÄ±nda yapÄ±mÄ± devam eden Konya Åžehir Hastanesi, Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi'nin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne hizmet verecek.
Bilim adamlarÄ±, insan yumurtalarÄ±nÄ± ilk kez laboratuvar ortamÄ±nda geliÅŸtirmeyi baÅŸardÄ±.
AEÃœ ile ÃœrdÃ¼n'deki 5 Ã¼niversite arasÄ±nda, Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretim elemanÄ± deÄŸiÅŸimini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan "Erasmus" ve "Mevlana DeÄŸiÅŸim ProgramÄ±" da dahil bir Ã§ok alanda iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
Sigara ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerinde marka adlarÄ±nÄ±n standart bir yazÄ± tipi ve boyutta yer almasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tek tip paket uygulamasÄ± 5 Ã¼lkede hayata geÃ§ti
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ'Ä±n yardÄ±mcÄ± doÃ§entliÄŸin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren teklifinin, TBMM Milli EÄŸitim KÃ¼ltÃ¼r GenÃ§lik ve Spor Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, "BugÃ¼nden itibaren diploma denklik baÅŸvurularÄ±, e-Devlet sistemi Ã¼zerinden online yapÄ±lacaktÄ±r. e-Devlet ÅŸifresi olmayan yabancÄ±lar iÃ§in ayrÄ± bir baÅŸvuru portalÄ± oluÅŸturulmuÅŸ, yabancÄ±lar bu portaldan aynÄ± ÅŸekilde online baÅŸvuracaklardÄ±r" dedi
YÃ–K, yardÄ±mcÄ± doÃ§ent kadrosunun kaldÄ±rÄ±larak "doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi" kadrosuna geÃ§enlerin maaÅŸlarÄ±nda 100 liranÄ±n Ã¼zerinde iyileÅŸtirme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ Matematik MÃ¼zesi TÄ±rÄ± ile Ã§ocuklara bilim sevgisi aÅŸÄ±lanmasÄ± amaÃ§lÄ±yor
2017-2018 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ± bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor. Ä°kinci dÃ¶nem, 8 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ sona erecek
Kilis ve Hatay'Ä±n sÄ±nÄ±r ilÃ§elerinde yarÄ±yÄ±l tatilinin bir hafta uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, geÃ§tiÄŸimiz hafta acil servislerle ilgili yeni dÃ¼zenlemeler iÃ§eren bir genelge yayÄ±nladÄ±. Bakan Ahmet Demircan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada acillerdeki yoÄŸunluk sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in bazÄ± uzman doktorlarÄ±n mesai saatini 16.00-23.00 ÅŸeklinde dÃ¼zenlediklerini belirtti
YaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci ile bir milyon Ã¶ÄŸretmen yarÄ±n eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶nemine baÅŸlayacak