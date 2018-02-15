GÃ¼ncelleme: 13:47, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

'Diyabet ve tÃ¼m kronik hastalÄ±klar iyileÅŸebilir'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, yeni kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, tÄ±bbÄ±n, objesi insan olan tek sanat olduÄŸunu belirterek, her hastanÄ±n kendine has kiÅŸiliÄŸi ve Ã¶zelliÄŸinin bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Prof. Dr. Karatay, "DoÄŸallÄ±klarÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, iÅŸlenmiÅŸ, bozulmuÅŸ, kimyasallarla boyanmÄ±ÅŸ, ilaÃ§lanmÄ±ÅŸ, yapaylaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ makro besinler, yani yediÄŸimiz saÄŸlÄ±ksÄ±z proteinler, karbonhidratlar ve trans yaÄŸlar, hÃ¼crelerin normal Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engellemeye baÅŸlayÄ±nca, vitamin ve mineraller de vÃ¼cuda yeterli oranda giremiyor ya da vÃ¼cutta etkili bir ÅŸekilde Ã¼retilemiyor." diye konuÅŸtu.

VÃ¼cutta yeterli miktarda katalizÃ¶r ya da kofaktÃ¶r bulunmadÄ±ÄŸÄ± zaman, tÃ¼m hÃ¼crelerin yanÄ± sÄ±ra, beynin, sinir, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemleriyle bÃ¼tÃ¼n doku ve organlarda bozukluk ve aksaklÄ±klarÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Karatay, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu nedenle kronik inflamasyon buna baÄŸlÄ± hastalÄ±klar baÅŸlamÄ±ÅŸ oluyor ve sinsi olarak giderek artÄ±yor. Yeni kitabÄ±mda, bu hastalÄ±klarÄ± ve onlarÄ± baÅŸlatan kronik inflamasyonu Ã¶nlemenin ve tedavi etmenin ÅŸifrelerini, bilimsel referanslar Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda bulacaksÄ±nÄ±z. Hangi hastalÄ±klar iyileÅŸir diye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, kronik inflamasyon, insÃ¼lin direnci, obezite, diyabet, hipertansiyon, haÅŸimato, depresyon, unutkanlÄ±k, kronik artrit, eklem ve kas aÄŸrÄ±larÄ±, polikistik over, fibrokistik meme, fibromiyalji, kanser ve tÃ¼m kronik dejeneratif hastalÄ±klarÄ±n iyileÅŸmesi mÃ¼mkÃ¼n."

"MUTLULUK HORMONUNUN YÃœZDE 90'I BAÄžIRSAKLARDA ÃœRETÄ°LÄ°YOR"

Prof. Dr. Canan Karatay, "genetik" ve "iyileÅŸmez" sÃ¶yleminin unutulmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, "Ä°laca mahkum olmuÅŸ, 'Ã¶lene kadar bu ilaÃ§larÄ± iÃ§eceksin' diye beyinleri yÄ±kanmÄ±ÅŸ diyabet hastalarÄ±nÄ±n ve diÄŸer kronik dejeneratif hastalÄ±klardan muzdarip insanlarÄ±n, bu hastalÄ±klarÄ±n kalÄ±cÄ± olarak tedavi edilebileceÄŸini ve ilaÃ§lardan kurtulabileceÄŸini bilmek en insani haklarÄ±dÄ±r. Yani baÅŸta diyabet olmak Ã¼zere tÃ¼m kronik dejeneratif hastalÄ±klar iyileÅŸtirilebilir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Kan ÅŸekeri ve insÃ¼lin hormonunun kanda uzun sÃ¼re yÃ¼ksek seyrederse mikropsuz kronik yangÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Karatay, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã–nemli olan bu yangÄ±nÄ± baÅŸlatmamaktÄ±r. EÄŸer baÅŸlamÄ±ÅŸsa da temeline inip yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek gerekir. Bu nedenle vÃ¼cutta sinsi sinsi baÅŸlayan hastalÄ±klarÄ±n temel nedeni kronik inflamasyondur. Kronik hastalÄ±klarÄ±n temelinde birÃ§ok noktada kan ÅŸekeri ve insÃ¼lin hormonu karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. Bunlar kanda uzun sÃ¼re yÃ¼ksek seyrederken daha da zÄ±platÄ±lÄ±nca iÅŸte o zaman canÄ±mÄ±zÄ± yakÄ±yor. Trigliseridleriniz yÃ¼kselebiliyor, leptin ve insÃ¼lin direnci ortaya Ã§Ä±kabiliyor, Tiroit hormonlarÄ± dengeyi kaybedebiliyor ve riskler gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artarak farklÄ± hastalÄ±klarla, aÄŸrÄ± ve sancÄ±larla karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor."

Ä°yileÅŸmenin yolunun kan ÅŸekerini dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼p, insÃ¼lin direncini kÄ±rmaktan geÃ§tiÄŸini dile getiren Karatay, bunun iÃ§in de dÃ¼ÅŸÃ¼k glisemik indeksli saÄŸlÄ±klÄ± protein, yaÄŸ ve karbonhidratlarla beslenilmesi gerektiÄŸini aktardÄ±.

Karatay, organizmanÄ±n temel ihtiyacÄ± olan B, C vitaminleriyle Ã§inko ve iyot gibi minerallerin hayati Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, beslenmede kristal kaya tuzunun tercih edilerek, magnezyumun Ã¶neminin gÃ¶z ardÄ± edilmemesini Ã¶nererek, modern cÃ¼ce buÄŸdayÄ±n hayata girdiÄŸi gÃ¼nden itibaren kronik inflamasyon ve sebep olduÄŸu kronik dejeneratif hastalÄ±klarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve baÄŸÄ±rsaklarda yaÅŸanan sorunlarÄ±n da bu nedenle geliÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.

Prof. Dr. Karatay, "Mutluluk hormonu olarak bildiÄŸimiz serotoninin yÃ¼zde 90'Ä± baÄŸÄ±rsaklarÄ±mÄ±zdaki dost bakteriler tarafÄ±ndan Ã¼retiliyor. Bu baÄŸlamda lahana, karnabahar, turp, soÄŸan, sarÄ±msak gibi doÄŸal prebiyotikler ve doÄŸal ev yoÄŸurdu, doÄŸal fermantasyon sirke, doÄŸal turÅŸu, ÅŸirden mayalÄ± peynir gibi doÄŸal probiyotikler saÄŸlÄ±klÄ± bir yaÅŸam iÃ§in olmazsa olmaz olarak hayati Ã¶nem arz ediyor. Bunun iÃ§in istikbal baÄŸÄ±rsaklardadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.