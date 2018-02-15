Güncelleme: 14:28, 15 Şubat 2018 Perşembe

Türkiye'nin Moskova büyükelçisinden 'Astana' vurgusu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin bölge barışı için büyük önem taşıdığını belirterek, "Astana görüşmeleri, Suriye’de barış süreci için yürütülen Cenevre toplantılarına önemli oranda katkı yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir." dedi.

Diriöz, Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev ile başkent Moskova’da bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin önemine değinen Diriöz, “Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler bölge barışı için büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Astana görüşmelerinin ve Soçi’de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi’nin önemine işaret eden Diriöz, “Astana görüşmeleri, Suriye’de barış süreci için yürütülen Cenevre toplantılarına önemli oranda katkı yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.” diye konuştu.

Sekizincisi 21-22 Aralık 2017'de düzenlenen Astana toplantısında, Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de tutukluların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi, kayıpların kimlik tespiti ve UNESCO koruması altındaki tarihi alanların mayınlardan temizlenmesi için çalışma grubu oluşturulmasını kararlaştırmıştı.