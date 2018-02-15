14:44, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

ABD Savunma BakanÄ± Mattis'ten TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±





ABD Savunma BakanÄ± Mattis, NATO ve ABD'nin TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, BrÃ¼ksel'deÂ NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda kaosun sÃ¶z konusu olduÄŸunu veÂ NATOÂ ileÂ ABD'ninÂ TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â TÃ¼rkiye ile iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu belirten Mattis, "Ortak zemin bulduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ancak aynÄ± fikirde olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bazÄ± noktalar var." diye konuÅŸtu. Mattis, Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli'nin 29 Ã¼lkeye verdiÄŸi bilgilendirmenin devam ettiÄŸini aktararak, iÅŸ birliÄŸi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini bildirdi.

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