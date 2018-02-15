15:08, 15 Åžubat 2018 PerÅŸembe

Moskova'daki elÃ§iliklere "beyaz toz" iÃ§eren zarflar gÃ¶nderildi





Moskova Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, zarflarÄ±n iÃ§inde zararlÄ± bir maddeye rastlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Moskovaâ€™da bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklere iÃ§inde beyaz toz bulunan zarflarÄ±n gÃ¶nderildiÄŸi bildirildi. Moskova Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden Rus haber ajansÄ± RÄ°A Novostiâ€™ye yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, baÅŸkentte bulunan bazÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklere iÃ§inde beyaz toz bulunan zarflar gÃ¶nderildiÄŸi belirtildi. Emniyet yetkililerinin zarflara el koyarak araÅŸtÄ±rmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, ilk belirlemelere gÃ¶re zarflarÄ±n iÃ§inde zararlÄ± bir maddeye rastlanmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. ZarflarÄ±n hangi bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklere gÃ¶nderildiÄŸine iliÅŸkin herhangi bir bilgi verilmedi. AdlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bazÄ± kaynaklar, sÃ¶z konusu zarflardan birinin Hollanda BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine gÃ¶nderildiÄŸini iddia etti. TÃ¼rkiye'nin Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine ise ÅŸÃ¼pheli zarf gÃ¶nderilmedi. Son gÃ¼nlerde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Donald Trump Jr.'Ä±n eÅŸi ve Londra parlamentosu da dahil olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da yere iÃ§inde beyaz toz bulunan zarflar gÃ¶nderilmiÅŸti.

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